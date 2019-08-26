Финансы
ИнтерфаксРубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Политика
Премьер-министр Ингушетии подал в отставку
В Ингушетии подал прошение об отставке глава правительства Зялимхан Евлоев.
REGNUM 09:17
Здоровье
В Брянской области на борьбу с раком направят почти 8 млрд рублей
Проект рассчитан на 2019-2024 г.г. За счет всех источников финансирования объем финансирования составляет 7 894,02 млн рублей.
Вестник Брасовского района 07:43
Шоу-бизнес
Ксения Раппопорт развелась с мужем
Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
Газета.Ru 06:36
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Музыка
Названы имена наставников восьмого сезона шоу «Голос»
Первый канал объявил имена наставников предстоящего восьмого сезона шоу «Голос».
RT на русском 11:49
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц
РИА Новости 11:01
Футбол
Черчесов: мыслей вызвать Соболева в сборную России не было
РИА Новости 08:20
Армия и оружие
Иран направил эсминец в Аденский залив
Взгляд.ру 04:59
Общество
Борис Титов предложил президенту ограничить оргпреступность
Обращаясь к Владимиру Путину, Борис Титов указал, что в последнее время зафиксирован рост применения ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем) к группам предпринимателей, обвиняемых в совершении преступлений в экономической деятельности.
Коммерсантъ 08:30
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Кино
Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»
В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Армия и оружие
В Литве заявили о снижении активности боевой авиации РФ над Балтикой
Ранее НАТО сообщало о повышенной активности российской боевой авиации над Балтикой, когда с конца июля и вплоть до прошлой недели истребители НАТО с баз в Литве и Эстонии взлетали для сопровождения по 10−14 раз еженедельно.
REGNUM 09:55
Кино
Жерар Депардье исполнит роль Брежнева
МИР 24 вчера в 19:28
Армия и оружие
В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Хоккей
Экс-игрок «Детройта» рассказал, как марихуана спасла ему жизнь
Бывший тафгай Детройта Даррен Маккарти объяснил, как марихуана помогла ему в жизни.
Sportmail.ru 11:44
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Шоу-бизнес
Божена Рынска объявила скорое рождение дочери от покойного Малашенко
Скандально известная журналистка и светская львица, 44-летняя Божена Рынска сделала сенсационное заявление на своей странице в фейсбуке: у нее будет ребенок от погибшего полгода назад мужа Игоря Малашенко.
Московский Комсомолец 10:01
Происшествия
В Пскове вспыхнул пожар на складе с битумом
На складе с битумом вспыхнул пожар. Об этом передает РИА "Новости". Как стало известно, инцидент случился внутри ангара.
Газета.Ru 11:00
Политика
В Европейской комиссии напомнили об обязательствах Великобритании перед ЕС
Великобритания должна продолжать выполнять все свои обязательства перед ЕС, которые были взяты ею во время членства в Евросоюзе, даже в случае выхода страны из объединения без договора об условиях этого процесса, заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии Мина Андреева.
РИА Новости 07:14
Происшествия
Семье пострадавшей в Турции девочки продлили проживание
Туроператор еще на неделю продлил проживание семье девочки, пострадавшей в бассейне в турецком отеле.
Известия 10:53
Футбол
Заболотный забил дебютный гол за «Сочи»
Нападающий Антон Заболотный, который перешел в "Сочи" из "Зенита" текущим летом, забил свой первый гол за новый клуб.
Bobsoccer 11:53
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
ФАН вчера в 12:33
Происшествия
РБК: подполковник ФСБ Медоев из расследования Голунова уволился
Помощник главы управления ФСБ по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев уволился со своей должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 11:24
Здоровье
Стали известны малоизвестные симптомы ухудшения психического здоровья
Западные исследователи назвали некоторые симптомы ухудшения психики человека.
Дни24 00:50
Шоу-бизнес
Дочь Тарасова заговорила: Анастасия Костенко показала трогательное видео
Дочь Тарасова заговорила: Анастасия Костенко показала трогательное видео Маленькая Милана впервые сказала "мама".
Экспресс газета 04:20
Политика
Лавров о перспективе возвращения России в G8: Жизнь ушла далеко вперед
Жизнь ушла далеко вперед, — подчеркнул Лавров.
Вечерняя Москва 06:58
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30
Происшествия
По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей
Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.
Коммерсантъ 05:00
Политика
Макрон назвал сроки встречи лидеров в «нормандском» формате
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что встреча на уровне глав государств в "нормандском" формате состоится в сентябре.
Газета.Ru 12:11