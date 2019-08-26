Финансы

Центробанк понизил курс доллара на понедельник до 65,60 рубляМосковский Комсомолец 03:01

Определяемая по курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 68,7635 рубля. При этом на международном валютном рынке перед открытием торгов в понедельник курс доллара установился на отметке - 65,9990 рублей, евро - 73,5410 рубля.
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Министр объяснил, что об обсуждении возможности возвращения формата G8 с участием России российская сторона узнала из публичных заявлений некоторых западных коллег.
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Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга

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Взрыв прогремел в жилом доме в Находке

Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
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Boeing сообщила о возобновлении эксплуатации 737 MAX до конца года

Американский производитель Boeing планирует вернуть в эксплуатацию самолеты 737MAX в четвертом квартале 2019 года.
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Россия даст ответ на испытания США ракеты средней дальности.
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Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.
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В Якутии разыскивают покинувшего с оружием место службы полицейского

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Нехватка солнечного света приводит к снижению иммунитета. По этой причине эпидемия гриппа может начаться раньше обычного.
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Законодательная инициатива сенатора предусматривает обязательную идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии.
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Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) предъявила обвинения в военных преступлениях против сербского населения во время Боснийской войны экс-командующему Пятым корпусом армии бошняков-мусульман Атифу Дудаковичу.
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Обновлено вчера в 12:33
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