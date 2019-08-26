Финансы
Центробанк понизил курс доллара на понедельник до 65,60 рубляМосковский Комсомолец 03:01
Определяемая по курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 68,7635 рубля. При этом на международном валютном рынке перед открытием торгов в понедельник курс доллара установился на отметке - 65,9990 рублей, евро - 73,5410 рубля.
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Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский
Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.
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Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Находке
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Обновлено в 04:15
Происшествия
Boeing сообщила о возобновлении эксплуатации 737 MAX до конца года
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Обновлено в 06:07
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Россия даст ответ на испытания США ракеты средней дальности.
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Здоровье
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Законодательная инициатива сенатора предусматривает обязательную идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
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