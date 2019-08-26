Определяемая по курсам ЦБ РФ стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 68,7635 рубля. При этом на международном валютном рынке перед открытием торгов в понедельник курс доллара установился на отметке - 65,9990 рублей, евро - 73,5410 рубля.

Центробанк понизил курс доллара на понедельник до 65,60 рубля

Экономика Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Армия и оружие Скрытая переброска атомных подлодок на Камчатке попала на видео На Камчатке военные в рамках учений отработали скрытную переброску атомных подводных лодок.

Политика Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.

Политика Guardian: Трамп поссорился с лидерами стран G7 из-за России Президент США Дональд Трамп на саммите Группы семи (G7) в Биаррице поссорился со своими коллегами из G7, настаивая на возвращении к формату G8 с участием России.

Общество «Сбербанк Онлайн» устранил сбой в своей работе Напомним, что утром в понедельник, 26 августа, пользователи массово начали жаловаться на сбой в работе сервиса «Сбербанк Онлайн».

Общество У предпринимателей захотели забрать неиспользуемые земли Министерство сельского хозяйства планирует забрать у предпринимателей не используемые ими земли, чтобы снова ввести их в оборот.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Политика Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8 Министр объяснил, что об обсуждении возможности возвращения формата G8 с участием России российская сторона узнала из публичных заявлений некоторых западных коллег.

Происшествия Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».

Общество Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга Иск о лишении родительских прав москвичей Петра и Елены Хомских подан в суд Никулинским районным прокурором.

Происшествия Стала известна причина аварии, в которой погиб режиссер Игорь Хомский Стала известна причина аварии, в которой 25 августа погиб 42-летний российский режиссер Игорь Хомский.

Происшествия Взрыв прогремел в жилом доме в Находке Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.

Происшествия Двух российских пограничников задержали в Литве В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.

Происшествия Boeing сообщила о возобновлении эксплуатации 737 MAX до конца года Американский производитель Boeing планирует вернуть в эксплуатацию самолеты 737MAX в четвертом квартале 2019 года.

Политика Глава офиса Зеленского оправдался за поездку в Сен-Тропе Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в социальной сети рассказал, почему поехал на свадьбу во Францию вместо того, чтобы остаться в стране на праздновании Дня независимости.

Политика В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Авто В продаже появился шестиколесный Land Rover Defender Flying Huntsman 6x6 Один из последних появившихся в продаже автомобилей — Defender Flying Huntsman 6x6 — оценили в 239 999 фунтов стерлингов или около 291 126 долларов США (19,28 млн рублей).

Происшествия По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.

Происшествия В Якутии разыскивают покинувшего с оружием место службы полицейского Вооруженный табельным оружием сотрудник транспортной полиции Якутии покинул место службы, ведется розыск.

Здоровье Холодное лето может привести к ранней вспышке эпидемии гриппа Нехватка солнечного света приводит к снижению иммунитета. По этой причине эпидемия гриппа может начаться раньше обычного.

Общество Сотрудников Росгвардии предложили лишить анонимности Законодательная инициатива сенатора предусматривает обязательную идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии.

Армия и оружие В Боснии и Герцеговине предъявлены обвинения в военных преступлениях генералу Дудаковичу Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) предъявила обвинения в военных преступлениях против сербского населения во время Боснийской войны экс-командующему Пятым корпусом армии бошняков-мусульман Атифу Дудаковичу.