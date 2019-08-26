Банк России установил официальные курсы валют на 27 августа. Курс доллара повысился на 36,89 копейки, составив 65,9735 рубля (65,6046 рубля на 26 августа). Курс евро вырос на 77,12 копейки до 73,3955 рубля (с 72,6243 рубля на 26 августа).

Официальный курс доллара повысился на 37 копеек, евро — на 77

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