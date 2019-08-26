Финансы
Банки.руОфициальный курс доллара повысился на 37 копеек, евро — на 77
Банк России установил официальные курсы валют на 27 августа. Курс доллара повысился на 36,89 копейки, составив 65,9735 рубля (65,6046 рубля на 26 августа). Курс евро вырос на 77,12 копейки до 73,3955 рубля (с 72,6243 рубля на 26 августа).
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Курсы доллара и евро изменились разнонаправленно по итогам основной валютной сессии
Банки.рувчера в 12:34
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Армия и оружие
Стрельбу из самого мощного в мире миномета сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета "Тюльпан".
РИА Новости 00:08
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Происшествия
Брат премьера Чечни задержан во Внуково с неким порошком
Как сообщает Telegram–канал Baza, при нем обнаружили небольшой пакет с неким порошком.
РИА Дербент вчера в 09:15
Общество
Во Владивостоке приводят в порядок улицы после сошедших селей
Рабочие убирают с улиц Владивостока сошедшие из-за ливня сели и поваленные деревья, сообщает мэрия.
РИА Новости 01:26
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК вчера в 10:30
Гаджеты
Иск GlobalFoundries к TSMC ставит под угрозу импорт продуктов Apple и NVIDIA в США и Германию
Если учесть, что GlobalFoundries требует запретить импорт соответствующих продуктов в США и Германию, то NVIDIA рискует всем ассортиментом современных графических процессоров.
3DNews 00:45
Происшествия
При пожаре в монастыре в центре Москвы никто не пострадал
Пострадавших при пожаре в Богородице-Рождественском женском монастыре в центре Москвы, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 13:10
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Политика
Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, почему страны-члены G7 считают себя "клубом либеральных демократий", на деле не придерживаясь этих ценностей.
РИА Новости вчера в 22:36
Происшествия
Латвийские каратели, устроившие геноцид в годы ВОВ, могут быть живы
Некоторые члены группы латвийских карателей, которые в годы Великой Отечественной войны проводили массовые расправы над мирным населением на территории современной Новгородской области, еще могут быть живы.
РИА Новости вчера в 20:37
Происшествия
В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже
Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.
Известия вчера в 22:17
Интернет
Instagram намерен создать новый мессенджер
Instagram работает над приложением для обмена сообщениями под названием Threads. Об этом сообщает издание The Verge.
iReactor 02:04
Футбол
Богатейший человек Англии стал владельцем «Ниццы»
Sportbox.RU вчера в 14:28
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Происшествия
Полицейские задержаны по подозрению в надругательстве в Анапе
Следственный отдел по городу Анапы возбудил уголовное дело в отношении двоих сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД, подозреваемых в надругательстве над 17-летней девушкой.
Газета.Ru вчера в 15:18
Авто
Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга
Компания Porsche обнародовала время круга предсерийного Taycan: электрокар проехал Нюрбургринг за 7 минут и 42 секунды.
Motor вчера в 11:20
Гаджеты
Vivo готовит к выходу смартфон с «водопадным» дисплеем
Astera вчера в 05:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева назвала свою преемницу среди современных артистов
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева заявила, что считает певицу Светлану Лободу своей преемницей.
Слово и Дело вчера в 22:54
Происшествия
В Чехии начали расследование после полета Boeing на одном двигателе
Управление воздушными гражданскими перевозками (УВГП) Чехии начало расследование инцидента, заявил в понедельник, 16 августа, представитель ведомства Витезслав Гезки.
Известия вчера в 17:29
Авто
Mercedes-Benz анонсировал дебют нового GLE Coupe
Компания Mercedes-Benz разместила на своей страничке в Facebook короткое тизерное видео, согласно которому презентация нового GLE Coupe состоится 28 августа.
Тарантас Ньюс 00:12
Общество
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 15:39
Здоровье
В России за пять лет выросло число больных сахарным диабетом
В России за пять лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось на 23%.
RT на русском вчера в 23:28
Экономика
В «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян
"Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 17:33
Футбол
Заболотный забил, но «Сочи» проиграл «Уралу»
Сочинцы остались в зоне вылета, проиграв в Екатеринбурге давно не побеждавшему «Уралу» (1:3). Чемпионат России.
Спорт-Экспресс вчера в 13:30
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Политика
Владимир Путин обсудил с Радием Хабировым ситуацию в Башкирии
В Москве состоялась рабочая встреча Владимира Путина с врио Главы РБ Радием Хабировым.
Общественная электронная газета вчера в 09:00
Энергетика
Росстат отметил снижение цен производителей на бензин
В июле производители снизили цены на бензин, доложил Росстат. В месячном выражении уменьшение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне.
РИА Новости вчера в 09:30
Экономика
В США Johnson & Johnson обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах
Суд в штате Оклахома обязал Johnson & Johnson (J&J) выплатить $572 млн за соучастие в стимулировании опиоидного кризиса, передает CNN.
РБК вчера в 20:21
Финансы
Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля
«Министерство пересмотрело прогноз по курсу рубля по итогам 2019 года в сторону понижения — до уровня 65,4 рублей за доллар с 65,1 рублей за доллар в апрельском прогнозе», — сообщает ТАСС.
URA.Ru вчера в 15:02