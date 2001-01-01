Финансы
Доллар и евро снижаются в начале торгов на «Московской бирже»Финмаркет 21 августа в 03:20
Рубль растет к бивалютной корзине на фоне повышения мировых цен на нефть. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 66,2672 руб. По отношению к последней сделке во вторник доллар снизился почти на 30 копеек.
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