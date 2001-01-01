Финансы
Доллар и евро снижаются в начале торгов на «Московской бирже»Финмаркет 21 августа в 03:20
Рубль растет к бивалютной корзине на фоне повышения мировых цен на нефть. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 66,2672 руб. По отношению к последней сделке во вторник доллар снизился почти на 30 копеек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Заговор против «деревянного»: Рубль обрушил «таинственный покупатель»
Свободная Пресса22 августа в 05:46
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых в мире актрис
Обновлено в 01:01
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Рудольф Сааде, глава французской CMA CGM, занимающейся морскими контейнерными перевозками, заявил, что его компания не будет использовать Северный морской путь вдоль арктического побережья России, сообщает издание Maritime Executive.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Савченко сообщила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что россияне скоро будут понимать украинский язык.
Обновлено в 00:59
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
Авиация ВКС уничтожила 25 единиц бронетехники боевиков
Обновлено вчера в 21:37
Гаджеты
Раскрыт уровень производительности нового Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Глава Redmi Лю Вейбинг официально заявил, что следующий смартфон компании, Redmi Note 8 Pro, будет работать на базе недавно анонсированного процессора Helio G90T, в первую очередь созданного для мобильного гейминга.
Обновлено вчера в 03:09
Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
Обновлено вчера в 21:12
Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Здоровье
8 признаков, которые указывают на когнитивное расстройство
Специалисты назвали симптомы, которые могут указывать на когнитивное расстройство.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Кличко высказался об особом статусе Севастополя
Севастополь, равно как и Киев, обладает «особым статусом» на Украине.
Обновлено вчера в 08:54
Политика
Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса «дорогой в никуда»
Предоставление особого статуса Донбассу приведет "в никуда", заявил избранный депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:31
Здоровье
Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено вчера в 10:13
Политика
Welt назвало Трампа помощником строительства «Северного потока-2»
Президент США Дональд Трамп способствует строительству "Северного потока-2". Об этом написало немецкое издание Welt.
Обновлено в 01:02
Общество
Эксперт назвал сроки введения четырехдневной рабочей недели в России
Накануне премьер Дмитрий Медведев заявил, что возможное введение в стране четырехдневной рабочей недели не должно повлечь за собой снижение заработных плат россиян.
Обновлено в 01:21
Политика
Трамп пригрозил ввести «невиданные ранее» налоги на французское вино
Президент США Дональд Трамп пригрозил обложить французское вино налогами, какого они «ещё не видели» в ответ на введение Францией цифрового налога.
Обновлено в 01:20
Политика
Эксперты посоветовали Украине закупать газ у «Газпрома» вместо Катара
Международные эксперты полагают, что Катар в ближайшее время не сможет поставлять газ на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 22 августа в 21:25
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
Обновлено вчера в 08:44
Политика
США попытаются сорвать сделку КНР и украинского завода «Мотор Сич»
Вашингтон примет меры, чтобы не допустить приобретение китайской инвестиционной компанией Skyrizon, известной как Beijing Tianjiao Aviation Industry Investment Company, украинского моторостроительного завода "Мотор Сич", заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Егор Крид улетел в Барселону с Алесей Кафельниковой
Кадры, которые Егор Крид опубликовал у себя в аккаунте социальной сети Instagram, свидетельствуют о том, что Басаева не поехала с ним в солнечную страну.
Обновлено вчера в 09:27
Армия и оружие
Российские подлодки провели пуски баллистических ракет на полигонах
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в мае 2018 года ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" осуществил успешный залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" по полигону "Кура" на Камчатке - стрельба таким количеством ракет на крейсерах этого проекта была проведена впервые.
Обновлено в 01:56
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Обновлено вчера в 15:46
Кино
Кит Харингтон может появиться в одном из фильмов студии Marvel
Обновлено вчера в 18:17
Здоровье
Какие осенние продукты полезны для иммунитета, рассказали диетологи
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Украинский министр пообещал поднять флаг страны над Владивостоком
Ранее Макрон после встречи с Владимиром Путиным написал в Facebook пост на русском языке, в котором отметил, что "верит в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", а Россия – "глубоко европейская страна".
Обновлено вчера в 22:02
Гаджеты
Android обновил логотип впервые за 5 лет
Обновлено вчера в 22:25
Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено вчера в 15:12
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года
Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:22