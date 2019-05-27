Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торговNews.ru вчера в 03:38
Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро. Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:15 мск доллар стал дороже на 17 копеек, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 64,885 рубля, а европейская валюта подорожала на 14,75 копейки и стоила 72,39 рубля.
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Политика
В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады
В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 05:55
Шоу-бизнес
Никифоров рассказал о причинах расставания с певицей МакSим
Актёр Денис Никифоров стал гостем программы "Судьба человека".
Обновлено в 03:19
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
Обновлено в 04:47
Происшествия
Девятиклассник в Красноярском крае спас тонувшего ребенка
Девятиклассник Байкитской средней школы в Эвенкии (север Красноярского края) Андрей Максымив спас тонувшего ребенка.
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Политика
Саакашвили после возвращения на Украину рассказал о реакции народа
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Экономика
Подмосковье планирует расширять формы поддержки для инвесторов
Бюджетные возможности Подмосковья должны позволять расширять формы поддержки для инвесторов, сообщил в четверг на открытии форума губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Обновлено в 03:47
Кино
Скончался актер из «Крестного отца» Кармине Кариди
В Лос-Анджелесе скончался американский киноактер Кармине Кариди, известный своими ролями в гангстерской саге «Крестный отец».
Обновлено вчера в 12:30
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Хидео Кодзима показал новый трейлер Death Stranding
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Политика
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Обновлено в 03:03
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
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Названы причины болезней сердца в молодости
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Политика
Путин внес в Госдуму проект о приостановке ДРСМД
Проект о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности внесен президентом РФ в Госдуму.
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Транспорт
Власти Москвы и Подмосковья решили не выводить метро в область
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Обновлено вчера в 23:32
Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
На площадке Amazon IP-телефон GXV3375 (от американского производителя Grandstream) стоит 192,85 евро (около 14 тысяч рублей).
Обновлено в 04:11
Экономика
Минфин предложил уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцев
В правительство внесен вопрос об уравнивании ставки НДФЛ для россиян и иностранцев.
Обновлено в 02:10
Транспорт
Москвичи назвали главной проблемой города платную парковку
Почти четверть москвичей (24%) считают основной проблемой столицы высокие цены на парковку и штрафы за неправильную парковку, следует из данных опроса «Левада-центра».
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Кино
«Чернобыль» HBO стал самым популярным сериалом в истории
Сериал "Чернобыль", сделанный по заказу американского телеканала HBO и британской телесети Sky, возглавил рейтинг самых популярных в истории ТВ-шоу по версии IMDb.
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Шоу-бизнес
День открытых дверей: поклонники побывали на экскурсии по поместью Меган Маркл и принца Гарри
Фанаты британской королевской семьи во время «дня открытых дверей» смогли заглянуть в жизнь герцога и герцогини Сассекса Гарри и Меган и были возмущены условиями их проживания.
Обновлено в 04:20
Технологии
Компания Hyundai Motor представила первый двухэтажный электроавтобус
Обновлено вчера в 01:57
Авто
В России появилась новая спецсерия кроссовера Suzuki SX4 Tabi
Компания Suzuki начинает продажи новой специальной серии кроссовера SX4 — Tabi powered by Pioneer.
Обновлено в 03:31
Политика
Избранный президент Латвии рассчитывает на хорошие отношения с Россией
Избранный президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Рига должна стараться, чтобы отношения с Россией были хорошими, однако политика республики в отношении Москвы должна быть частью общей политики Евросоюза.
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Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
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Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сделала дочке необычный подарок
Анджелина Джоли оригинально отметила день рождения дочки Шайло, которой исполнилось уже 13 лет.
Обновлено вчера в 21:00