Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торговГазета.Ru вчера в 03:13
Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Авто
«Яндекс.Авто» установят на 2 млн моделей Lada, Renault и Nissan
Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка» и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Политика
В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Наука
Новый робот из летающего дрона превращается в небольшой «автомобиль»
Первый экспериментальный робот-дрон, который летает, как обычный квадрокоптер, может также ехать по земле и сжиматься, оказавшись в труднопроходимых местах.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
ОНК: Рауф Арашуков хочет «что-то рассказать» во время встречи в СИЗО
Подозреваемый и отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков занялся спортом в СИЗО "Лефортово", конкретных жалоб на содержание у него нет, но он просит обязательно посетить его в следующий раз, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 02:56
Наука
Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания
Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено вчера в 08:17
Политика
США планируют ввести санкции против «Северного потока-2»
Как сообщает агентство Bloomberg, во время выступления в Киеве министр энергетики США Рик Перри заявил, что в ближайшее время США планируют подготовить законопроект, который предусматривает ограничения в отношении "Северного потока-2".
Обновлено в 05:12
Авто
Новые ЗИЛ-133 появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Происшествия
Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Авто
АвтоВАЗ отзывает Lada Largus из-за проблем с тормозами
Компания «АвтоВАЗ» заявила об отзыве с российского рынка 32 892 автомобиля Lada Largus для ремонта.
Обновлено в 00:51
Экономика
Акционеры «Юлмарта» начали переговоры об урегулировании конфликта
Акционеры "Юлмарта", который ранее был крупнейшим в России интернет-ритейлером и планировал провести IPO, сделали шаг к урегулированию своего долгоиграющего конфликта.
Обновлено в 05:30
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Политика
Бовт: «Москва не хочет давать Зеленскому никаких авансов»
Владимир Путин поздравит своего украинского коллегу не с инаугурацией, а с первыми успехами по урегулированию конфликта в Донбассе и улучшению отношений двух стран, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 07:33
Политика
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено вчера в 20:19
Космос
Вблизи протозвезды обнаружили монооксид алюминия
Астрономы при помощи системы ALMA впервые обнаружили в газовом диске вокруг молодой звезды молекулы монооксида алюминия.
Обновлено 18 мая в 12:04
Армия и оружие
Эстония обвинила российский Ту-154 в нарушении границы страны
Эстонские военные заявили о нарушении воздушного пространства республики российским самолётом Ту-154.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга
Обновлено в 03:02
Экономика
Данные о доходах скрывают 24 млн россиян
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Политика
Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Политика
Чиновникам вернули урезанные 10% зарплаты, заявили в Кремле
Об увеличении зарплат чиновникам администрации президента и аппарата правительства РФ речь не идет, им лишь вернули урезанные несколькими годами ранее в связи с дефицитом бюджета 10% заработной платы, заявил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Автоцентр в Кемерове возобновит работу через полгода на прежнем месте
Сотрудники и владельцы автосалона в Кемерове, где в понедельник вечером произошел пожар, начали восстанавливать пострадавшее от огня здание и планируют возобновить работу на прежнем месте через полгода, сообщил во вторник ТАСС руководитель отдела продаж автоцентра Сергей Сагалдинов.
Обновлено в 05:11
Общество
В России упростили процедуру установления инвалидности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое упрощает процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 04:57
Здоровье
В российских поликлиниках не хватает врачей
Чуть больше половины опрошенных (53%) рассказали, что бывали случаи, когда нужный им врач просто отсутствовал в поликлинике.
Обновлено в 01:57
Здоровье
Николай Миронов назначен и.о. главврача больницы им. Семашко
Николай Миронов назначен и.о. главврача больницы им. Семашко. Он приступит к своим обязанностям с 22 мая.
Обновлено в 04:35
Происшествия
При взрыве на АЗС в Серпухове погибли трое человек
Обновлено вчера в 10:07
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36