Финансы

Доллар и евро снижаются на открытии торговГазета.Ru 03:13

Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Курс рубля вырос к доллару и евро

РБК05:10

Курсы валют упали на открытии торгов

Телеканал 360°04:18

Доллар и евро сегодня резко снизились по отношению к рублю на валютных торгах

Свободная Пресса04:19

Рубль на старте торгов надавил на доллар и евро

Росбалт03:53

Курс евро упал ниже 72 рублей на открытии торгов 20 мая

Экономика сегодня03:26

Рубль укрепляется в начале валютной сессии

Банки.ру03:31

Курс доллара снизился до 64,55 рубля

ТАСС03:08
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Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Политика

Турецкая прокуратура выдала ордеры на арест 250 сотрудников МИД

Прокуратура Турции распорядилась произвести арест 249 сотрудников МИД страны по подозрению в связях с организацией оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена в рамках продолжающегося расследования попытки госпереворота в 2016 году, сообщает телеканал NTV.
Обновлено в 04:13
Авто

Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль в мире

Концепт-кар Experimental Sicherheits Fahrzeugs (ESF) разработан на базе Mercedes-Benz GLE.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

На российскую базу Хмеймим в Сирии вновь попытались напасть боевики

Боевики запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра" обстреляли российскую военную базу Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 05:29
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика

Зеленский назвал национальную идею Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Неизвестные ранили ножом четырех посетителей кафе на юге Петербурга

Полиция Петербурга разыскивает неизвестных, напавших с ножом на четырех посетителей кафе на улице Салова во Фрунзенском районе.
Обновлено в 03:29
Футбол

КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель

В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.
Обновлено в 04:50
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Гаджеты

Google приостановила сотрудничество с Huawei

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

Зеленский призвал украинцев возвращаться на Украину

Обновлено в 04:09
Происшествия

СК завел дело после избиения подростка в Новосибирске

Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского поразила фанатов красотой на фото с отдыха

20-летняя родственница артиста пока не желает связывать свою дальнейшую жизнь с актерской деятельностью, но это не мешает ей посещать светские мероприятия и поражать поклонников красотой на фото с отдыха.
Обновлено в 03:38
Политика

Политологи нашли главное отличие речей Зеленского и Порошенко

Эксперты проанализировали речь Владимира Зеленского при инаугурации и сравнили ее со словами Петра Порошенко.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Подмосковье двое мужчин тяпкой забили до смерти соседа по даче

В ходе ссоры между тремя мужчинами завязалась драка, во время которой двое из них избили своего оппонента тяпкой.
Обновлено в 05:04
Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Политика

В Совфеде прокомментировали решение Зеленского распустить Раду

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он досрочно распускает Верховную раду восьмого созыва.
Обновлено в 05:16
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Происшествия

Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России

Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Политика

В БПП и НФ отреагировали на роспуск Рады Зеленским

Заместитель председателя БПП Игорь Кононенко заметил, что Рада не будет противостоять роспуску.
Обновлено в 06:30
Кино

«Джон Уик 3» обогнал «Мстителей» по сборам в США

Третья часть фильма о бывшем киллере «Джон Уик» стала лидером по кассовым сборам в США за последний уик-энд.
Обновлено в 02:35
Экономика

Антипинский НПЗ подал на банкротство

18 мая крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом, рассказал представитель завода.
Обновлено в 05:05
Футбол

«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов

Что касается ЦСКА, то у них 48 баллов. Таким образом, "Краснодар" впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.
Обновлено вчера в 11:55
Общество

Уникальный гибридный небоскреб построят в Ванкувере

Обновлено в 05:04
Кино

Онлайн-кинотеатры в России обяжут отчитываться о зрителях в ЕАИС

Министерство культуры разработало поправки к закону о поддержке кинематографии, которые обяжут онлайн-кинотеатры и сервисы, которые предоставляют доступ к фильмам, передавать информацию о показах и зрителях в единую государственную систему учета кинобилетов (ЕАИС).
Обновлено в 04:17
Игры

Дату выхода Cyberpunk 2077 могут анонсировать на Е3

Обновлено вчера в 14:05
Политика

Жена Зеленского светилась от счастья на инаугурации

Обновлено в 04:44
Общество

В Казани отменили общегородской «Последний звонок»

Обновлено в 03:11
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