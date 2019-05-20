Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торговГазета.Ru 03:13
Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Политика
Турецкая прокуратура выдала ордеры на арест 250 сотрудников МИД
Прокуратура Турции распорядилась произвести арест 249 сотрудников МИД страны по подозрению в связях с организацией оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена в рамках продолжающегося расследования попытки госпереворота в 2016 году, сообщает телеканал NTV.
Обновлено в 04:13
Авто
Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль в мире
Концепт-кар Experimental Sicherheits Fahrzeugs (ESF) разработан на базе Mercedes-Benz GLE.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
На российскую базу Хмеймим в Сирии вновь попытались напасть боевики
Боевики запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра" обстреляли российскую военную базу Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 05:29
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика
Зеленский назвал национальную идею Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Неизвестные ранили ножом четырех посетителей кафе на юге Петербурга
Полиция Петербурга разыскивает неизвестных, напавших с ножом на четырех посетителей кафе на улице Салова во Фрунзенском районе.
Обновлено в 03:29
Футбол
КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель
В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.
Обновлено в 04:50
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Гаджеты
Google приостановила сотрудничество с Huawei
Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Зеленский призвал украинцев возвращаться на Украину
Обновлено в 04:09
Происшествия
СК завел дело после избиения подростка в Новосибирске
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского поразила фанатов красотой на фото с отдыха
20-летняя родственница артиста пока не желает связывать свою дальнейшую жизнь с актерской деятельностью, но это не мешает ей посещать светские мероприятия и поражать поклонников красотой на фото с отдыха.
Обновлено в 03:38
Политика
Политологи нашли главное отличие речей Зеленского и Порошенко
Эксперты проанализировали речь Владимира Зеленского при инаугурации и сравнили ее со словами Петра Порошенко.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Подмосковье двое мужчин тяпкой забили до смерти соседа по даче
В ходе ссоры между тремя мужчинами завязалась драка, во время которой двое из них избили своего оппонента тяпкой.
Обновлено в 05:04
Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Политика
В Совфеде прокомментировали решение Зеленского распустить Раду
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он досрочно распускает Верховную раду восьмого созыва.
Обновлено в 05:16
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Происшествия
Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России
Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Политика
В БПП и НФ отреагировали на роспуск Рады Зеленским
Заместитель председателя БПП Игорь Кононенко заметил, что Рада не будет противостоять роспуску.
Обновлено в 06:30
Кино
«Джон Уик 3» обогнал «Мстителей» по сборам в США
Третья часть фильма о бывшем киллере «Джон Уик» стала лидером по кассовым сборам в США за последний уик-энд.
Обновлено в 02:35
Экономика
Антипинский НПЗ подал на банкротство
18 мая крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом, рассказал представитель завода.
Обновлено в 05:05
Футбол
«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов
Что касается ЦСКА, то у них 48 баллов. Таким образом, "Краснодар" впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.
Обновлено вчера в 11:55
Общество
Уникальный гибридный небоскреб построят в Ванкувере
Обновлено в 05:04
Кино
Онлайн-кинотеатры в России обяжут отчитываться о зрителях в ЕАИС
Министерство культуры разработало поправки к закону о поддержке кинематографии, которые обяжут онлайн-кинотеатры и сервисы, которые предоставляют доступ к фильмам, передавать информацию о показах и зрителях в единую государственную систему учета кинобилетов (ЕАИС).
Обновлено в 04:17
Игры
Дату выхода Cyberpunk 2077 могут анонсировать на Е3
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Жена Зеленского светилась от счастья на инаугурации
Обновлено в 04:44
Общество
В Казани отменили общегородской «Последний звонок»
Обновлено в 03:11