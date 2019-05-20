Доллар и евро снижаются на открытии торговГазета.Ru 03:13

Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

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