Финансы

Доллар и евро снижаются на открытии торговГазета.Ru 03:13

Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Курс рубля вырос к доллару и евро

РБК05:10

Курсы валют упали на открытии торгов

Телеканал 360°04:18

Рубль на старте торгов надавил на доллар и евро

Росбалт03:53

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

Газета.Ru03:13

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста котировок нефти

Интерфакс03:23

Курс евро упал ниже 72 рублей на открытии торгов 20 мая

Экономика сегодня03:26

Доллар и евро сегодня резко снизились по отношению к рублю на валютных торгах

Свободная Пресса04:19
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Политика

Виталий Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Зеленского

Обновлено в 03:42
Политика

Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе

Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия

Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Политика

Зеленский заявил о готовности к диалогу о прекращении войны в Донбассе

Напомним, ранее вступивший в должность главы украинского государства Владимир Зеленский заявил, что его первой задачей на посту президента Украины станет прекращение огня на востоке страны, в Донбассе.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
Футбол

Зеленский: Мы должны стать исландцами в футболе и японцами в сфере технологий

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что национальная идея должна состоять в том, чтобы объединиться и сделать нечто такое, что на первый взгляд кажется невозможным.
Обновлено в 04:14
Политика

Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Политика

Зеленский запретил свои портреты в кабинетах чиновников

Новый президент Украины Владимир Зеленский запретил чиновникам вешать его портрет в своих кабинетах.
Обновлено в 05:04
Политика

На проходке к Раде Зеленский поцеловал трех мужчин

Избранный президент Украины Владимир Зеленский во время проходки в задние Верховной Рады на свою инаугурацию жал людям руки, фотографировался и поцеловал троих мужчин, стоявших в толпе.
Обновлено в 03:16
Политика

Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки

Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Религия

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует.
Обновлено вчера в 10:54
Политика

Эсминец ВМС США прошел вблизи спорных островов в Южно-Китайском море

Обновлено в 02:37
Происшествия

Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Джулиана Ассанжа

Заместитель главного прокурора Швеции Ева-Мари Перссон направила в суд города Уппсала запрос на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:13
Политика

Официальный сайт президента Украины обновили под Зеленского

После инаугурации Владимира Зеленского с официального сайта президента Украины убрали биографию бывшего главы государства Петра Порошенко и начали добавлять данные про нового лидера страны.
Обновлено в 05:04
Политика

Зеленский призвал украинцев возвращаться на Украину

Обновлено в 04:09
Авто

Skoda показала обновленный Superb на видео

Skoda опубликовала новый тизерный видеоролик обновленного Superb. Судя по нему, впервые модель получит вседорожную модификацию Scout.
Обновлено в 04:03
Гаджеты

Huawei продолжит обслуживать свои устройства по всему миру

Китайская компания Huawei продолжит обновлять системы безопасности на своих устройствах по всему миру и не прекратит обслуживать гаджеты.
Обновлено в 05:12
Хоккей

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

Глава Службы безопасности Украины подал в отставку

Утром в понедельник, 20 мая, стало известно, что глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и его заместители подали избранному президенту страны Владимиру Зеленскому рапорт об отставке.
Обновлено в 02:54
Политика

Зеленский назвал национальную идею Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
Обновлено в 03:39
Хоккей

Шведский хоккеист рассказал, кого из россиян считает великими

Хоккеист сборной Швеции Эллиас Петтерссон заявил, что Павел Буре и Павел Дацюк, с которыми его сравнивают, являются великими российскими игроками.
Обновлено в 04:48
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Футбол

Кокорин и Мамаев надеются выйти на свободу после апелляции

Получившие реальные сроки по делу о драках футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев надеются, что суд в апелляционной инстанции отпустит их, засчитав каждый день в СИЗО за полтора дня заключения, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 03:50
Единоборства

Макгрегор опубликовал фото с Овечкиным и подписал его на русском языке

Обновлено в 03:08
Кино

Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Наука

Обработанная еда заставляет больше есть

Не очень понятно, почему; можно предположить, что в обработанной еде содержится больше углеводов и жиров, из-за которых начинаются проблемы с обменом веществ.
Обновлено вчера в 01:07
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Наука

Пробы древних вулканов раскрыли настоящую тайну Бермудских островов

Долгие годы считалось, что и древние, давно погасшие вулканы, которые некогда подняли со дна Саргассового моря Бермудские острова, действовали под действием мантийных плюмов.
Обновлено в 02:29
Политика

Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В работе банкоматов и приложения Альфа-банка произошел сбой

Через мобильное приложение Альфа-банка невозможно провести операции по картам, пожаловались клиенты банка в Twitter.
Обновлено в 03:50
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