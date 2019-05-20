Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торговГазета.Ru 03:13
Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Политика
Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе
Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия
Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Политика
Зеленский заявил о готовности к диалогу о прекращении войны в Донбассе
Напомним, ранее вступивший в должность главы украинского государства Владимир Зеленский заявил, что его первой задачей на посту президента Украины станет прекращение огня на востоке страны, в Донбассе.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
Футбол
Зеленский: Мы должны стать исландцами в футболе и японцами в сфере технологий
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что национальная идея должна состоять в том, чтобы объединиться и сделать нечто такое, что на первый взгляд кажется невозможным.
Обновлено в 04:14
Политика
Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Политика
Зеленский запретил свои портреты в кабинетах чиновников
Новый президент Украины Владимир Зеленский запретил чиновникам вешать его портрет в своих кабинетах.
Обновлено в 05:04
Политика
На проходке к Раде Зеленский поцеловал трех мужчин
Избранный президент Украины Владимир Зеленский во время проходки в задние Верховной Рады на свою инаугурацию жал людям руки, фотографировался и поцеловал троих мужчин, стоявших в толпе.
Обновлено в 03:16
Политика
Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки
Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Религия
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Джулиана Ассанжа
Заместитель главного прокурора Швеции Ева-Мари Перссон направила в суд города Уппсала запрос на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:13
Политика
Официальный сайт президента Украины обновили под Зеленского
После инаугурации Владимира Зеленского с официального сайта президента Украины убрали биографию бывшего главы государства Петра Порошенко и начали добавлять данные про нового лидера страны.
Обновлено в 05:04
Политика
Зеленский призвал украинцев возвращаться на Украину
Обновлено в 04:09
Авто
Skoda показала обновленный Superb на видео
Skoda опубликовала новый тизерный видеоролик обновленного Superb. Судя по нему, впервые модель получит вседорожную модификацию Scout.
Обновлено в 04:03
Гаджеты
Huawei продолжит обслуживать свои устройства по всему миру
Китайская компания Huawei продолжит обновлять системы безопасности на своих устройствах по всему миру и не прекратит обслуживать гаджеты.
Обновлено в 05:12
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Глава Службы безопасности Украины подал в отставку
Утром в понедельник, 20 мая, стало известно, что глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и его заместители подали избранному президенту страны Владимиру Зеленскому рапорт об отставке.
Обновлено в 02:54
Политика
Зеленский назвал национальную идею Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
Обновлено в 03:39
Хоккей
Шведский хоккеист рассказал, кого из россиян считает великими
Хоккеист сборной Швеции Эллиас Петтерссон заявил, что Павел Буре и Павел Дацюк, с которыми его сравнивают, являются великими российскими игроками.
Обновлено в 04:48
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Футбол
Кокорин и Мамаев надеются выйти на свободу после апелляции
Получившие реальные сроки по делу о драках футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев надеются, что суд в апелляционной инстанции отпустит их, засчитав каждый день в СИЗО за полтора дня заключения, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 03:50
Кино
Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Наука
Обработанная еда заставляет больше есть
Не очень понятно, почему; можно предположить, что в обработанной еде содержится больше углеводов и жиров, из-за которых начинаются проблемы с обменом веществ.
Обновлено вчера в 01:07
Экономика
Сбербанк обновит программу «Спасибо»
Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Наука
Пробы древних вулканов раскрыли настоящую тайну Бермудских островов
Долгие годы считалось, что и древние, давно погасшие вулканы, которые некогда подняли со дна Саргассового моря Бермудские острова, действовали под действием мантийных плюмов.
Обновлено в 02:29
Политика
Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В работе банкоматов и приложения Альфа-банка произошел сбой
Через мобильное приложение Альфа-банка невозможно провести операции по картам, пожаловались клиенты банка в Twitter.
Обновлено в 03:50