Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торговГазета.Ru 03:13
Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 03:53, Ашберн
Политика
Зеленский назвал первую задачу на посту президента
Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил, что первой его задачей на посту президента Украины станет прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 03:42
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Политика
На Украине проходит инаугурация Владимира Зеленского
В Киеве проходит инаугурация Владимира Зеленского. Он принимает присягу во время торжественного заседания Верховной рады.
Обновлено в 02:58
Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Футбол
Мбаппе намекнул на уход из «ПСЖ»
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе после получения двух индивидуальных наград намекнул на возможную смену клуба.
Обновлено вчера в 17:44
Общество
На памятнике Ленина в Екатеринбурге появились оскорбительные надписи
В Екатеринбурге на постаменте памятника Владимиру Ленину в центре города появились оскорбительные надписи.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Начались испытания «умных» взрывателей для РСЗО
Концерн "Техмаш" начал предварительные испытания "умных" взрывателей для современных реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 01:20
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Футбол
Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом»
Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, 51-летний тренер якобы провел предварительные переговоры с туринским "Ювентусом".
Обновлено в 02:48
Происшествия
Подполковника ГРУ обвинили в создании финансовой пирамиды
В отношении подполковника запаса главного управления генштаба Вооруженных сил России (ГРУ) Андрея Николенко возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды.
Обновлено в 02:49
Авто
Российский рынок подержанных автомобилей вырос почти на 9%
В апреле 2019 года на российской «вторичке» было продано 482,2 тыс. легковых автомобилей – на 9% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Ассанжа
Прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Подмосковье
Авария произошла на 36-м км Ярославского шоссе. По данным ГИБДД, в ДТП пострадали восемь человек, пятеро из них госпитализированы.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Неизвестные ранили ножом четырех посетителей кафе на юге Петербурга
Полиция Петербурга разыскивает неизвестных, напавших с ножом на четырех посетителей кафе на улице Салова во Фрунзенском районе.
Обновлено в 03:29
Политика
В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья
Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Кино
Эдди Марсан хочет снова сыграть в фильме о Шерлоке Холмсе
Британский актер Эдди Марсан надеется снова исполнить роль инспектора Лестрейда в фильме Гая Ричи про Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Обновлено в 03:25
Политика
Инаугурация Владимира Зеленского. Прямая онлайн-трансляция
Сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский официально станет президентом Украины.
Обновлено в 02:48
Гаджеты
Названа дата презентации смартфона Redmi K20
Предполагалось, что новинку Redmi K20 представят 25 мая. Однако теперь стало известно о том, что дебют устройства состоится 20 мая.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении
Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 02:37
Политика
Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция
Обновлено в 02:01
Политика
Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Кино
На HBO завершилась «Игра престолов»
HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 22:23
Общество
ВЦИОМ: более четверти россиян страдают от аллергии на растения
Самой распространенной стала аллергия на растения, на которую пожаловалось 26% респондентов.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон выходит замуж
Представители Скарлетт Йоханссон подтвердили, что 34-летняя актриса выходит замуж.
Обновлено в 01:59
Общество
До 27 градусов тепла ожидается в Москве в ближайшие дни
"В среду будет самый теплый день недели, да и просто по определению - самый теплый день: 25-27 градусов тепла", - сказал Вильфанд.
Обновлено в 02:17