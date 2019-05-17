Финансы

Доллар и евро снижаются на открытии торговГазета.Ru 03:13

Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Доллар и евро начали торги на «Московской бирже» снижением

Финмаркет03:37

Рубль укрепляется в начале валютной сессии

Банки.ру03:31

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

Газета.Ru03:13

Рубль растёт к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:24

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста котировок нефти

Интерфакс03:23

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:30

Рубль открыл неделю уверенным ростом к доллару и евро

ПРАЙМ03:12
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Политика

Зеленский назвал первую задачу на посту президента

Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил, что первой его задачей на посту президента Украины станет прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 03:42
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Политика

На Украине проходит инаугурация Владимира Зеленского

В Киеве проходит инаугурация Владимира Зеленского. Он принимает присягу во время торжественного заседания Верховной рады.
Обновлено в 02:58
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Обновлено в 02:11
Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Футбол

Мбаппе намекнул на уход из «ПСЖ»

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе после получения двух индивидуальных наград намекнул на возможную смену клуба.
Обновлено вчера в 17:44
Общество

На памятнике Ленина в Екатеринбурге появились оскорбительные надписи

В Екатеринбурге на постаменте памятника Владимиру Ленину в центре города появились оскорбительные надписи.
Обновлено в 03:23
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Армия и оружие

Начались испытания «умных» взрывателей для РСЗО

Концерн "Техмаш" начал предварительные испытания "умных" взрывателей для современных реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 01:20
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Футбол

Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом»

Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, 51-летний тренер якобы провел предварительные переговоры с туринским "Ювентусом".
Обновлено в 02:48
Происшествия

Подполковника ГРУ обвинили в создании финансовой пирамиды

В отношении подполковника запаса главного управления генштаба Вооруженных сил России (ГРУ) Андрея Николенко возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Домодедово пьяного дебошира доставили в полицию на кресле-каталке

Обновлено в 03:10
Авто

Российский рынок подержанных автомобилей вырос почти на 9%

В апреле 2019 года на российской «вторичке» было продано 482,2 тыс. легковых автомобилей – на 9% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Ассанжа

Прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Подмосковье

Авария произошла на 36-м км Ярославского шоссе. По данным ГИБДД, в ДТП пострадали восемь человек, пятеро из них госпитализированы.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Неизвестные ранили ножом четырех посетителей кафе на юге Петербурга

Полиция Петербурга разыскивает неизвестных, напавших с ножом на четырех посетителей кафе на улице Салова во Фрунзенском районе.
Обновлено в 03:29
Политика

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Кино

Эдди Марсан хочет снова сыграть в фильме о Шерлоке Холмсе

Британский актер Эдди Марсан надеется снова исполнить роль инспектора Лестрейда в фильме Гая Ричи про Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Обновлено в 03:25
Политика

Инаугурация Владимира Зеленского. Прямая онлайн-трансляция

Сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский официально станет президентом Украины.
Обновлено в 02:48
Гаджеты

Названа дата презентации смартфона Redmi K20

Предполагалось, что новинку Redmi K20 представят 25 мая. Однако теперь стало известно о том, что дебют устройства состоится 20 мая.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия

В Астрахани пьяная автоледи насмерть сбила пенсионерку на переходе

Обновлено в 02:13
Политика

Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении

Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 02:37
Политика

Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция

Обновлено в 02:01
Политика

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Кино

На HBO завершилась «Игра престолов»

HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 22:23
Общество

ВЦИОМ: более четверти россиян страдают от аллергии на растения

Самой распространенной стала аллергия на растения, на которую пожаловалось 26% респондентов.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Боливии арбитр умер от сердечного приступа во время матча

Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес

Скарлетт Йоханссон выходит замуж

Представители Скарлетт Йоханссон подтвердили, что 34-летняя актриса выходит замуж.
Обновлено в 01:59
Общество

До 27 градусов тепла ожидается в Москве в ближайшие дни

"В среду будет самый теплый день недели, да и просто по определению - самый теплый день: 25-27 градусов тепла", - сказал Вильфанд.
Обновлено в 02:17
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