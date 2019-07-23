Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефтиИнтерфакс 03:20
Доллар и евро немного снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине на фоне небольшого повышается цен на нефть.
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Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 09:41, Вашингтон
Политика
В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Авто
Kia представила новый глобальный кроссовер Kia Seltos
Сегодня состоялся официальный дебют глобальной версии кроссовера Kia Seltos, которая будет продаваться в РФ.
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Политика
Названо условие для международного признания ДНР и ЛНР
В случае, если Украина продолжит саботировать прямые переговоры с Донецком и Луганском и попытается подключить к переговорному процессу представителей США, Москве придется ставить вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 02:51
Политика
Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.
Обновлено в 08:17
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
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Политика
Роскомнадзор потребовал удалить оскорбительное изображение флага РФ
РКН, в свою очередь, направил администрации сайта уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации, и потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственные символы РФ.
Обновлено в 08:51
Наука
Популярный продукт оказался смертельно опасным
Ученые Университета Сассекса в Англии пришли к выводу, что искусственный подсластитель аспартам может представлять серьезную угрозу для здоровья человека.
Обновлено в 00:36
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В Минобороны прокомментировали обвинения в нарушении границы с Кореей
В Минобороны РФ опровергли заявления южнокорейской стороны о том, что российские самолеты Ту-95МС нарушили границу во время пролета над Японским морем.
Обновлено вчера в 02:54
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
МВД Украины отправило спецназ в Донецкую область
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Плюющийся камнями фонтан появился у «Приморской» после прорыва трубы
Мощный фонтан воды пробил асфальт после прорыва трубы у станции метро «Приморская». Струя взметнулась в небо на высоту нескольких этажей.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
В Минобороны ответили на заявление США об обеспечении беженцев в Сирии
Ранее спецпредставитель президента США сказал, что Вашингтон не собирается обеспечивать жителей лагеря Эр-Рукбан гуманитарными грузами Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что позиция США по поводу лагеря беженцев Эр-Рукбан в Сирии "выглядит абсурдной".
Обновлено в 09:01
Космос
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Политика
Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 04:53
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.
Обновлено в 06:58
Спорт
Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку
В свою очередь Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую игрушку, изображающую собаку акита-ину.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Политика
Силовики не поняли, зачем Порошенко явился на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко пришел к силовикам на допрос после приглашения, однако цель его визита в Государственное Бюро расследований объяснить не смогли, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 09:33
Здоровье
Названы главные причины смертности пенсионеров в России
Обновлено в 06:40
Происшествия
Задержанная с наркотиками байкерша выпала из окна во время обыска
В Санкт-Петербурге 22-летняя байкерша выпала из окна и погибла во время обыска в ее квартире на Шуваловском проспекте.
Обновлено в 04:57
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Северный флот продолжает испытания новейших подводных лодок
«Личный состав Северного флота обеспечивает проведение программ испытаний новейших кораблей - в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань"», - рассказал командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев .
Обновлено в 07:30
Кино
Завершён сценарий нового фильма о Риддике
Актёр Вин Дизель сообщил в Instagram о готовности сценария фильма «Риддик 4: Фурия».
Обновлено в 08:42
Политика
Глава британского Минфина ушёл в отставку
Глава Министерства финансов Великобритании Филип Хаммонд ушёл в отставку.
Обновлено в 09:11
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое масло
Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Гаджеты
В iPhone 11 будет новый процессор, но не будет разъёма USB Type-C
ИА «Ореанда-Новости» В iPhone 11 будет установлен новый процессор, однако он не будет оборудован разъёмом USB Type-C.
Обновлено в 03:07
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о результатах проверки смога в Бердске
По состоянию на 22 июля, в воздухе не было выявлено превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ.
Обновлено вчера в 21:46
Экономика
Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жилья
Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.
Обновлено в 06:44