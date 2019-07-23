Курс доллара 24 июля снизился на открытии торгов Московской биржи. На десять утра доллар стоил 63,1 рубля, что на шесть копеек меньше показателя на закрытии биржи ранее. За следующий час торгов американская валюта не изменилась в цене и осталась на уровне открытия.

Доллар и евро снижаются к рублю 24 июля

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