Финансы
Рубль укрепился к доллару и евроИжевскИнфо.РУ вчера в 06:40
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро на Московской бирже, сообщает Интерфакс . Это произошло на фоне небольшого повышения стоимости нефти. Отмечается, что первые сделки по доллару проходили на уровне 63,12-63,29 рубля, евро снизился до 70,41 рубля, бивалютная корзина до 66,41 рубля.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:12, Вашингтон
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МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе в Москве
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Обновлено вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Ольга Дроздова решилась на смену фамилии
Несколько недель назад Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов вместе появились в ЗАГСе.
Обновлено вчера в 14:33
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Обновлено вчера в 08:51
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
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Минфин предложил увеличить таможенный сбор на посылки из-за рубежа
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Обновлено вчера в 05:11
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Власти Грузии решили субсидировать транзитные авиарейсы из России
Власти Грузии заявили о готовности выделить около €1,2 млн без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван.
Обновлено вчера в 18:17
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Nokia представила новый кнопочный телефон с 4G
Nokia представила новые кнопочные модели телефонов – Nokia 220 4G и Nokia 105.
Обновлено вчера в 16:45
Армия и оружие
Абэ: Ракетный пуск КНДР не угрожал безопасности Японии
Новый ракетный пуск КНДР, осуществленный рано утром 25 июля, не вызвал прямой угрозы для национальной безопасности Японии.
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Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие
В сирийском городе Кара провели фестиваль черешни
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Еще весной палата общин заблокировала этот вариант, а уже сегодня во главе правительства оказался человек, который готов пойти на выход из ЕС без сделки, и именно эта готовность и стала его главным преимуществом в борьбе за пост премьер-министра.
Обновлено вчера в 16:32
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Режимы «черного неба» из-за красноярских пожаров назвали незаконными
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Билет в один конец: доллар лишают статуса мировой резервной валюты
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Происшествия
В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице
Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
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В Сочи вышедший из берегов ручей подтопил несколько домов
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Новый температурный рекорд побит в Германии
«С температурой 40,5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40,3 градуса по Цельсию (Кицинген, 5 июля 2015 года)», — цитирует сообщение агентство.
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Футбол
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Уже экс-полузащитник "молотобойцев" Педро Обианг перебрался в Италию, где будет защищать цвета "Сассуоло".
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Dongfeng представила обновленный кроссовер Dongfeng 580 Pro
В Китае в скором времени стартуют продажи новой версии кроссовера Dongfeng 580 Pro.
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