Финансы

Доллар и евро рванули вверх на открытии валютных торговСвободная Пресса 04:22

Курс доллара вырос на открытии торгов Московской биржи 2 апреля. На десять утра доллар стоил 65,49 рубля, что на 32 копейки выше показателя на закрытии биржи ранее. В течение следующего часа доллар пошёл вниз и в 11 утра стоил 65,43 рубля.
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Курс евро вырос на открытии торгов Московской биржи

Телеканал 360°07:54

Доллар вырос на Московской бирже до 65,18 рубля

ФАН04:14

Доллар и евро рванули вверх на открытии валютных торгов

Свободная Пресса04:22

Курсы доллара и евро на 2 апреля

Банки.ру01:00

ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ ВЫРОС НА 0,24% ДО 65,33 Р, ЕВРО ВЫРОС НА 0,24% ДО 73,25 Р

Financial One03:05
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Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

Обновлено в 07:17
Политика

Джо Байдена обвинили в неподобающем поведении

Конгрессмена-республиканца Джо Байдена обвинили в неподобающем поведении, сообщает издание Hartford Courant.
Обновлено вчера в 23:24
Общество

Весна придет в Москву во второй половине апреля

По-настоящему весенняя теплая погода придет в Москву во второй половине апреля.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге

Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:22
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»

Во вторник, 2 апреля, в Сети появился новый трейлер долгожданного супергеройского блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено в 08:29
Политика

В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
Политика

Moody’s оценило вероятность беспорядочной смены режима на Украине

Исход и небольшой масштаб протестов, которые проходили до сих пор, позволяют предположить, что вероятность беспорядочной смены режима снизилась, что является позитивным фактором, — говорится в сообщении Moody's.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»

Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Авто

Kia ProCeed в России будет стоить от 1,6 млн рублей

Компания Kia назвала стоимость нового ProCeed на российском рынке — автомобиль будет стоить от 1,6 млн руб. В продажу новинка выйдет только в топовых версиях GT-Line и GT.
Обновлено в 07:04
Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе

Бывший военный, Алекс Янгер занимает пост главы Ми-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке приближается к 20 годам.
Обновлено в 06:59
Общество

Медведев в Перми посмотрел «показательные выступления» андроидов

Обновлено в 08:06
Происшествия

Обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро не признали вину

Обновлено в 04:47
Происшествия

Совладелица S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Погибли Наталья Филева, совладелица S7, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Расследование дела продолжается.
Обновлено вчера в 13:53
Экономика

Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:51
Общество

В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

Население Земли к 2050 году вырастет до 9,7 млрд человек, следует из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованного (*pdf) на сайте организации.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Экс-офицера Минобороны приговорили к 19 годам колонии за участие в ИГ

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего офицера Минобороны России Дениса Хисамова к 19 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 03:38
Политика

Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Политика

В штабе Зеленского рассказали, от чего зависят его дебаты с Порошенко

Лидер первого тура Владимир Зеленский готов к дебатам с действующим президентом Петром Порошенко, если позволит его график как художественного руководителя студии "Квартал 95", заявил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:17
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Экономика

ФАС предложила отменить комиссию при снятии наличных в банкоматах

Возможно, в будущем больше не придется бегать в поисках нужного банкомата, а в случае неудачи, отчаявшись, снимать деньги с комиссией.
Обновлено в 06:38
Футбол

Гриндель покинул пост президента немецкого футбольного союза

Глава немецкого футбольного союза (DFB) Рейнхард Гриндель покинул пост президента федерации, информирует пресс-служба организации.
Обновлено в 08:49
Экономика

ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли

Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
Обновлено в 07:51
Наука

Ученые: Хроническую боль и ожирение можно лечить воздействием на один и тот же белок

Американские ученые провели исследования, позволившие сделать выводы, что депрессию, ожирение, хроническую боль можно лечить, воздействуя на один и тот же ключевой белок.
Обновлено вчера в 07:28
Политика

У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Шоу-бизнес

Вера Брежнева сообщила о своих проблемах с полицией США

В минувшие выходные Брежнева запланировала короткую поездку в США.
Обновлено в 09:00
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Четыре активиста арестованы за участие в протестах близ Назрани

Суд в Магасе постановил арестовать на 10 суток четырех участников стихийной акции протеста на трассе у въезда в Назрань.
Обновлено в 06:08
Космос

Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено вчера в 07:46
Армия и оружие

Корабль ПМО «Владимир Емельянов» выведен из эллинга

2 апреля на Средне-Невском судостроительном заводе состоялся вывод из эллинга корабля противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено в 09:30
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