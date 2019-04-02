Финансы
Доллар и евро рванули вверх на открытии валютных торговСвободная Пресса 04:22
Курс доллара вырос на открытии торгов Московской биржи 2 апреля. На десять утра доллар стоил 65,49 рубля, что на 32 копейки выше показателя на закрытии биржи ранее. В течение следующего часа доллар пошёл вниз и в 11 утра стоил 65,43 рубля.
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Обновлено вчера в 06:51
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В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году
Население Земли к 2050 году вырастет до 9,7 млрд человек, следует из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованного (*pdf) на сайте организации.
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Обновлено в 06:13
Политика
В штабе Зеленского рассказали, от чего зависят его дебаты с Порошенко
Лидер первого тура Владимир Зеленский готов к дебатам с действующим президентом Петром Порошенко, если позволит его график как художественного руководителя студии "Квартал 95", заявил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:17
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Экономика
ФАС предложила отменить комиссию при снятии наличных в банкоматах
Возможно, в будущем больше не придется бегать в поисках нужного банкомата, а в случае неудачи, отчаявшись, снимать деньги с комиссией.
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Футбол
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Обновлено в 07:51
Наука
Ученые: Хроническую боль и ожирение можно лечить воздействием на один и тот же белок
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У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
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Суд в Магасе постановил арестовать на 10 суток четырех участников стихийной акции протеста на трассе у въезда в Назрань.
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Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
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Корабль ПМО «Владимир Емельянов» выведен из эллинга
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