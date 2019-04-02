Доллар и евро рванули вверх на открытии валютных торговСвободная Пресса 04:22

Курс доллара вырос на открытии торгов Московской биржи 2 апреля. На десять утра доллар стоил 65,49 рубля, что на 32 копейки выше показателя на закрытии биржи ранее. В течение следующего часа доллар пошёл вниз и в 11 утра стоил 65,43 рубля.

Доллар и евро рванули вверх на открытии валютных торгов

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