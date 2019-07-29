Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 63,4396 руб. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 7,21 коп.

Доллар и евро растут в начале торгов на «Московской бирже»

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