Финансы
Доллар и евро растут на торгах «Московской биржи»Финмаркет 02 мая в 08:27
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро в ходе дневных торгов 2 мая на фоне общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets.
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Происшествия
Более 100 следователей и прокуроров осудили в 2018 году
Более 100 прокуроров и следователей были осуждены в России за уголовные преступления в 2018 году, говорится в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне
В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 04:51
Политика
Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
В Раду внесен проект постановления об инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли 5 человек
Сообщение об аварии поступило в полицию в 17:40. ДТП случилось возле станицы Рязанской Белореченского района.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Башенный кран упал на западе Москвы
На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Обновлено в 04:20
Политика
Трамп рассказал о своем общении с Путиным
В своем твите Трамп подчеркнул, что это был длинный и хороший разговор, главы государств обсуждали торговлю, Венесуэлу, Украину, КНДР и даже вымыслы о российском вмешательстве в американские выборы.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев
В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Политика
40 лет назад к власти пришла «железная леди» Маргарет Тэтчер
Занять место Тэтчер в британской истории сегодня стремится Тереза Мэй, которая в 2016 году стала второй женщиной на посту премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 05:14
Авто
Предшественники современных ГАЗелей в СССР
Обновлено в 03:00
Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разработали первый в мире самолет, маневрирующий без закрылков.
Обновлено вчера в 05:45
Гаджеты
AMD верит в способность TSMC удовлетворить спрос на 7-нм продукты
TSMC справится с заказами AMD на выпуск 7-нм изделий При таком обилии новинок вопрос о способности TSMC удовлетворить спрос AMD назревал сам собой, и на торжественном ужине он был озвучен кем-то из гостей мероприятия.
Обновлено вчера в 11:10
Авто
Гиперкар Lykan HyperSport превратили в полицейский автомобиль
Всего было построено 7 экземпляров гиперкара, и один из них стал частью полицейского автопарка Абу-Даби.
Обновлено вчера в 03:58
Происшествия
В Петрозаводске младенца в пакете выбросили с пятого этажа
В Петрозаводске ребенка в полиэтиленовом пакете выкинули с пятого этажа. Об этом местные жители рассказали порталу «Республика».
Обновлено вчера в 17:33
Кино
В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»
Съемки фильма «Гардемарины-4» начались в Крыму. Информацию об этом распространил Пятый канал в субботу, 4 мая.
Обновлено в 01:00
Общество
В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов
Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.
Обновлено вчера в 17:23
Театры
Ушел из жизни актер Саид Алибеков
Заслуженному артисту России на момент смерти было 69 лет. На семидесятом году жизни скончался заслуженный артист России Саид Алибеков.
Обновлено в 01:45
Футбол
Футболисты «Зенита» в Грозном могут досрочно стать чемпионами России
Обновлено вчера в 17:50
Происшествия
В Оренбургской области загорелись шесть домов
Шесть жилых домов загорелись от пала сухой травы на окраине Орска в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
На химзаводе в Иллинойсе прогремел взрыв
В результате взрыва на химзаводе в городе Уокиган в округе Лейк пострадали, по меньшей мере, четыре человека.
Обновлено в 03:18
Космос
В SpaceX назвали причину взрыва космического корабля Crew Dragon
Представители американской компании SpaceX рассказали, что произошло с комическим кораблем Crew Dragon во время последних тестовых испытаний.
Обновлено в 03:46
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Политика
Политолог заявил, что Коломойский теряет влияние на Зеленского
По мнению Сергея Белашко, на взаимодействие с Владимиром Зеленским рассчитывает другой бизнесмен Влияние на нового президента Украины Владимира Зеленского оказывает бизнесмен Виктор Пинчук, а олигарх Игорь Коломойский утрачивает свой авторитет, передает РИА Новости заявление украинского политолога Сергея Белашко.
Обновлено вчера в 22:13
Музыка
Сергей Лазарев вылетел в Израиль на конкурс «Евровидение-2019»
Лазарев рассказал, что оставшиеся две недели до конкурса он проведет в Израиле, где займется активной подготовкой к выступлению.
Обновлено в 03:23
Политика
В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Политика
В американской делегации рассказали о впечатлениях от посещения Крыма
Крым не заслуживает столь радикальной санкционной политики со стороны США, позиция американских властей удивляет, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Вся правда о победе дочери Алсу: что сказал финалист «Голоса»
Несмотря на скандал с возможной фальсификацией голосов в пользу дочери Алсу, юные артисты продолжают общение в общем чате.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Хабаровском крае загорелись гаражи на площади 1000 «квадратов»
Пламя охватило шесть гаражей и хозяйственные постройки. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.
Обновлено в 05:21