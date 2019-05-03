Финансы

Доллар и евро растут на торгах «Московской биржи»Финмаркет 02 мая в 08:27

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро в ходе дневных торгов 2 мая на фоне общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", что ведет к падению котировок практически всех валют emerging markets.
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Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,53 рублей

Эхо Москвывчера в 03:05

Рубль вырос к евро и снизился к доллару

Экономика сегоднявчера в 03:31

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Интерфакс02 мая в 04:09

Курс доллара вырос до 65,53 рубля

ТАССвчера в 03:13

Рубль растёт к евро

RT на русскомвчера в 03:07

Курс евро превысил 73 рубля

РИА Новости02 мая в 04:23

Рубль снижается к доллару и растет к евро

Газета.Ruвчера в 03:21
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Происшествия

Более 100 следователей и прокуроров осудили в 2018 году

Более 100 прокуроров и следователей были осуждены в России за уголовные преступления в 2018 году, говорится в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне

В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 04:51
Политика

Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро

2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Политика

В Раду внесен проект постановления об инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о дате торжественной присяги нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

В ДТП на Кубани погибли 5 человек

Сообщение об аварии поступило в полицию в 17:40. ДТП случилось возле станицы Рязанской Белореченского района.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Башенный кран упал на западе Москвы

На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Обновлено в 04:20
Политика

Трамп рассказал о своем общении с Путиным

В своем твите Трамп подчеркнул, что это был длинный и хороший разговор, главы государств обсуждали торговлю, Венесуэлу, Украину, КНДР и даже вымыслы о российском вмешательстве в американские выборы.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев

В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Политика

40 лет назад к власти пришла «железная леди» Маргарет Тэтчер

Занять место Тэтчер в британской истории сегодня стремится Тереза Мэй, которая в 2016 году стала второй женщиной на посту премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 05:14
Авто

Предшественники современных ГАЗелей в СССР

Обновлено в 03:00
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разработали первый в мире самолет, маневрирующий без закрылков.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия

В Крыму возбудили дело после падения воздушного шара с ребенком

Обновлено в 01:44
Гаджеты

AMD верит в способность TSMC удовлетворить спрос на 7-нм продукты

TSMC справится с заказами AMD на выпуск 7-нм изделий При таком обилии новинок вопрос о способности TSMC удовлетворить спрос AMD назревал сам собой, и на торжественном ужине он был озвучен кем-то из гостей мероприятия.
Обновлено вчера в 11:10
Авто

Гиперкар Lykan HyperSport превратили в полицейский автомобиль

Всего было построено 7 экземпляров гиперкара, и один из них стал частью полицейского автопарка Абу-Даби.
Обновлено вчера в 03:58
Происшествия

В Петрозаводске младенца в пакете выбросили с пятого этажа

В Петрозаводске ребенка в полиэтиленовом пакете выкинули с пятого этажа. Об этом местные жители рассказали порталу «Республика».
Обновлено вчера в 17:33
Кино

В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»

Съемки фильма «Гардемарины-4» начались в Крыму. Информацию об этом распространил Пятый канал в субботу, 4 мая.
Обновлено в 01:00
Общество

В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов

Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.
Обновлено вчера в 17:23
Театры

Ушел из жизни актер Саид Алибеков

Заслуженному артисту России на момент смерти было 69 лет. На семидесятом году жизни скончался заслуженный артист России Саид Алибеков.
Обновлено в 01:45
Футбол

Футболисты «Зенита» в Грозном могут досрочно стать чемпионами России

Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

В Оренбургской области загорелись шесть домов

Шесть жилых домов загорелись от пала сухой травы на окраине Орска в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

На химзаводе в Иллинойсе прогремел взрыв

В результате взрыва на химзаводе в городе Уокиган в округе Лейк пострадали, по меньшей мере, четыре человека.
Обновлено в 03:18
Космос

В SpaceX назвали причину взрыва космического корабля Crew Dragon

Представители американской компании SpaceX рассказали, что произошло с комическим кораблем Crew Dragon во время последних тестовых испытаний.
Обновлено в 03:46
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Политика

Политолог заявил, что Коломойский теряет влияние на Зеленского

По мнению Сергея Белашко, на взаимодействие с Владимиром Зеленским рассчитывает другой бизнесмен Влияние на нового президента Украины Владимира Зеленского оказывает бизнесмен Виктор Пинчук, а олигарх Игорь Коломойский утрачивает свой авторитет, передает РИА Новости заявление украинского политолога Сергея Белашко.
Обновлено вчера в 22:13
Музыка

Сергей Лазарев вылетел в Израиль на конкурс «Евровидение-2019»

Лазарев рассказал, что оставшиеся две недели до конкурса он проведет в Израиле, где займется активной подготовкой к выступлению.
Обновлено в 03:23
Политика

В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Политика

В американской делегации рассказали о впечатлениях от посещения Крыма

Крым не заслуживает столь радикальной санкционной политики со стороны США, позиция американских властей удивляет, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Вся правда о победе дочери Алсу: что сказал финалист «Голоса»

Несмотря на скандал с возможной фальсификацией голосов в пользу дочери Алсу, юные артисты продолжают общение в общем чате.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Хабаровском крае загорелись гаражи на площади 1000 «квадратов»

Пламя охватило шесть гаражей и хозяйственные постройки. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.
Обновлено в 05:21
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