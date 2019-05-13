Финансы

Доллар и евро растут на открытии торгов 10 маяЭкономика сегодня 10 мая в 03:18

Доллар и евро незначительно выросли к рублю на открытии торгов в пятницу, 10 мая. Соответствующая информация размещена на сайте Московской биржи. Курс доллара увеличился на 14 копеек.
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Курс доллара растет на открытии торгов

Газета.Ru03:10

Доллар и евро растут на открытии торгов 10 мая

Экономика сегодня10 мая в 03:18
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 17:39, Ашберн
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Обновлено в 17:25
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Часть ввозимых продуктов могут утилизировать Для предотвращения распространения в России заразных болезней животных часть ввозимой продукции для личного пользования может быть изъята для уничтожения.
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Происшествия

В столице Судана более десяти человек пострадали в результате стрельбы

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Обновлено в 17:07
Авто

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Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
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Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
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Участники проекта Принадлежащая Mail.Ru Group самая популярная российская социальная сеть "ВКонтакте" готовит к запуску на своей площадке сервис для дистрибуции аудиокниг.
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Обновлено в 06:28
Политика

После чего жители ДНР и ЛНР смогут получать российские пенсии

Министр труда России Максим Топилин заявил, что жители ДНР и ЛНР смогут получать российскую пенсию после оформления гражданства РФ при условии, что они будут зарегистрированы на территории России.
Обновлено в 08:26
Происшествия

В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета

Обновлено в 16:50
Политика

Советник Зеленского поспорил с Климкиным о «Минске-2»

Слова главы МИД Украины Павла Климкина, пригрозившего отказом Киева от соблюдения Минских соглашений, являются «очень серьезным заявлением», так как к этим договоренностям «привязана большая часть санкций» против России, сказал Разумков в эфире NewsOne.
Обновлено в 16:48
Экономика

Медведев пообещал господдержку развитию научно-образовательных центров

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Обновлено в 09:16
Происшествия

В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль

В аэропорту Дортмунда в самолет Bombardier Global 5000, на котором обычно летает канцлер Германии Ангела Меркель, врезался автомобиль.
Обновлено в 16:53
Политика

Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США

Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.
Обновлено в 11:25
Здоровье

Представитель ВОЗ в России: «Даже малые дозы алкоголя вызывают рак»

Мелита Вуйнович: ВОЗ существует уже 70 лет, объединяя в своих рядах 194 страны-участницы. В том числе туда входит и Россия, а раньше – СССР.
Обновлено в 16:52
Политика

Помпео отменил визит в Москву из-за Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео отменил визит в Москву из-за срочной необходимости посетить Брюссель для обсуждения иранского вопроса, передает агентство Франс Пресс, ссылаясь на представителя госдепартамента.
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Как писал "Кавказский узел", 6 мая скончалась семнадцатилетняя девушка, которая находилась в реанимации махачкалинской больницы после взрыва газа в частном доме в Хасавюрте 26 апреля.
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УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

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На ВДНХ пройдут «Мировые балетные каникулы»

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