Доллар и евро растут на открытии торгов 10 маяЭкономика сегодня 10 мая в 03:18

Доллар и евро незначительно выросли к рублю на открытии торгов в пятницу, 10 мая. Соответствующая информация размещена на сайте Московской биржи. Курс доллара увеличился на 14 копеек.

Доллар и евро растут на открытии торгов 10 мая

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