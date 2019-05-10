Финансы

Доллар и евро растут на открытии торгов 10 маяЭкономика сегодня 03:18

Доллар и евро незначительно выросли к рублю на открытии торгов в пятницу, 10 мая. Соответствующая информация размещена на сайте Московской биржи. Курс доллара увеличился на 14 копеек.
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Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару на 14 копеек и к евро — на 41

Банки.ру12:41

Евро и доллар увеличились в стоимости на открытии торгов

Комсомольская правда03:50

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов утром 10 мая

Интерфакс03:25

Доллар США снижается к евро, дорожает к иене

Финмаркет03:40

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:33

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов 10 мая

Московский Комсомолец03:48

Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро

RT на русском03:04
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:24, Ашберн
Армия и оружие

Запад прорабатывает захват Калининграда

Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
Хоккей

В сборной Чехии назвали причину победы над Швецией

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" и сборной Чехии по хоккею Дмитрий Яшкин прокомментировал победу своей национальной командой над шведами в первом матче группового этапа чемпионата мира, который стартовал в Словакии.
Обновлено в 20:44
Общество

Умер самый пожилой житель России

Обновлено в 15:54
Футбол

«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России

Московский "Локомотив" нанес поражение казанскому "Рубину" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Происшествия

В Свободненском районе обрушился автомобильный мост

В Свободненском районе Амурской области обрушился автомобильный мост. Сообщение об этом появилось в социальных сетях днём в пятницу, 10 мая.
Обновлено в 06:20
Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено в 10:48
Политика

Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд, сообщил представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.
Обновлено в 19:37
Происшествия

Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП в Красноярске

Один человек погиб, еще восемь получили травмы в результате столкновения легковой машины с автобусом в Красноярске.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес

Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз

Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Энергетика

Энергетики в РФ готовят новшества, которые позволят сэкономить на электроэнергии

Пилотные проекты в электроэнергетике, которые позволят мелким и средним потребителям сэкономить на расходах на электричество стартуют с июля 2019 года в России, следует из материалов "Системного оператора" (диспетчер Единой энергосистемы РФ), а также из комментария соруководителя рабочей группы EnergyNet, директора АО "Т-Система" Олега Гринько.
Обновлено в 20:25
Армия и оружие

США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке

В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
Обновлено в 17:51
Происшествия

«Аэрофлот» увеличивает число отмененных рейсов на Superjet 100

Обновлено в 12:06
Космос

Ученые установили механизм потери воды Марсом

Обновлено в 08:48
Происшествия

Девушку-следователя из Новокузнецка, пропавшую в марте, нашли мертвой

Обновлено в 10:53
Наука

Созданы невероятно эффективные нейросети: машинное обучение

Единственная разница заключается в том, что наш мозг регулярно удаляет старые связи, но большинство нейронных сетей делают это лишь в самом конце обучения.
Обновлено 08 мая в 17:15
Театры

Состоялась премьера первого моноспектакля на осетинском языке

Первый моноспектакль на осетинском языке поставлен в Северо-Кавказском филиале Государственного центра современного искусства (ГЦСИ в составе «Росизо»), 10 мая передает пресс-служба филиала.
Обновлено в 15:36
Общество

Законопроект о допуске учителей к выбору учебников внесли в Госдуму

Учитывая общее качество современных учебников, фактически сложилась ситуация, когда большое количество учебников и учебных пособий, заказанных без учета мнения учителей, скапливается в школьных библиотеках, так как они не получают применения в учебном процессе.
Обновлено в 11:26
Политика

Власти Крыма ответили на претензии Украины на Керченский пролив

По словам Молохова, в запросе, который был направлен в трибунал, говорится о якобы принадлежности Керченского пролива и прилегающего к Крыму территориального моря украинской стороне.
Обновлено в 11:12
Экономика

Инфляция в Китае в апреле ускорилась до 2,5%

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в апреле 2019 года увеличились на 2,5% в годовом выражении после подъема на 2,3% в марте, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Пилот 40 минут летел без сознания над Австралией

Обновлено в 21:10
Игры

Для Е3 2019 стало известно расписание конференций

Три дня, посвященные игровой индустрии Уже через месяц двери откроет крупнейшая выставка игровых достижений, Е3 2019.
Обновлено в 19:00
Происшествия

В Японии произошло землетрясение

Буквально за час произошло землетрясение в 5,6 баллов в том же районе, в 22 км от Миядзаки, очаг залегал на 30-ти километровой глубине.
Обновлено в 02:40
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Политика

США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной

Обострение отношений Киева и Будапешта началось после того, как в сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес

Алена Водонаева подтвердила развод с мужем

Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено в 16:47
Здоровье

Роспотребнадзор проверил готовность к половодью

Степень готовности региональных медучреждений действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций проверил Роспотребнадзор в преддверии весеннего половодья.
Обновлено в 18:37
Армия и оружие

Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы

Военно-морские силы Венесуэлы сообщили, что корабль Соединённых Штатов USCG James зашёл в территориальные воды Боливарианской республики, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 20:36
Армия и оружие

Контракт на поставку C-400 Турции остаётся без изменений

Никаких изменений в российско-турецком контракте на $2,5 млрд о поставке в республику систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 нет, заявил источник в сфере военно-технического сотрудничества РФ.
Обновлено в 15:08
Хоккей

Сборная России расправилась с норвежцами на старте чемпионата мира

Обновлено в 18:20
Политика

На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
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