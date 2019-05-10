Финансы
Доллар и евро растут на открытии торгов 10 маяЭкономика сегодня 03:18
Доллар и евро незначительно выросли к рублю на открытии торгов в пятницу, 10 мая. Соответствующая информация размещена на сайте Московской биржи. Курс доллара увеличился на 14 копеек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:24, Ашберн
Армия и оружие
Запад прорабатывает захват Калининграда
Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
Хоккей
В сборной Чехии назвали причину победы над Швецией
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" и сборной Чехии по хоккею Дмитрий Яшкин прокомментировал победу своей национальной командой над шведами в первом матче группового этапа чемпионата мира, который стартовал в Словакии.
Обновлено в 20:44
Общество
Умер самый пожилой житель России
Обновлено в 15:54
Футбол
«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России
Московский "Локомотив" нанес поражение казанскому "Рубину" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Происшествия
В Свободненском районе обрушился автомобильный мост
В Свободненском районе Амурской области обрушился автомобильный мост. Сообщение об этом появилось в социальных сетях днём в пятницу, 10 мая.
Обновлено в 06:20
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено в 10:48
Политика
Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд, сообщил представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.
Обновлено в 19:37
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП в Красноярске
Один человек погиб, еще восемь получили травмы в результате столкновения легковой машины с автобусом в Красноярске.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Канье Уэст и Ким Кардашьян стали родителями в четвертый раз
Ранее сообщалось, что у их суррогатной матери начались роды. Будущие родители приехали к ней в больницу.
Обновлено в 12:49
Энергетика
Энергетики в РФ готовят новшества, которые позволят сэкономить на электроэнергии
Пилотные проекты в электроэнергетике, которые позволят мелким и средним потребителям сэкономить на расходах на электричество стартуют с июля 2019 года в России, следует из материалов "Системного оператора" (диспетчер Единой энергосистемы РФ), а также из комментария соруководителя рабочей группы EnergyNet, директора АО "Т-Система" Олега Гринько.
Обновлено в 20:25
Армия и оружие
США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке
В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
Обновлено в 17:51
Космос
Ученые установили механизм потери воды Марсом
Обновлено в 08:48
Наука
Созданы невероятно эффективные нейросети: машинное обучение
Единственная разница заключается в том, что наш мозг регулярно удаляет старые связи, но большинство нейронных сетей делают это лишь в самом конце обучения.
Обновлено 08 мая в 17:15
Театры
Состоялась премьера первого моноспектакля на осетинском языке
Первый моноспектакль на осетинском языке поставлен в Северо-Кавказском филиале Государственного центра современного искусства (ГЦСИ в составе «Росизо»), 10 мая передает пресс-служба филиала.
Обновлено в 15:36
Общество
Законопроект о допуске учителей к выбору учебников внесли в Госдуму
Учитывая общее качество современных учебников, фактически сложилась ситуация, когда большое количество учебников и учебных пособий, заказанных без учета мнения учителей, скапливается в школьных библиотеках, так как они не получают применения в учебном процессе.
Обновлено в 11:26
Политика
Власти Крыма ответили на претензии Украины на Керченский пролив
По словам Молохова, в запросе, который был направлен в трибунал, говорится о якобы принадлежности Керченского пролива и прилегающего к Крыму территориального моря украинской стороне.
Обновлено в 11:12
Экономика
Инфляция в Китае в апреле ускорилась до 2,5%
Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в апреле 2019 года увеличились на 2,5% в годовом выражении после подъема на 2,3% в марте, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Пилот 40 минут летел без сознания над Австралией
Обновлено в 21:10
Игры
Для Е3 2019 стало известно расписание конференций
Три дня, посвященные игровой индустрии Уже через месяц двери откроет крупнейшая выставка игровых достижений, Е3 2019.
Обновлено в 19:00
Происшествия
В Японии произошло землетрясение
Буквально за час произошло землетрясение в 5,6 баллов в том же районе, в 22 км от Миядзаки, очаг залегал на 30-ти километровой глубине.
Обновлено в 02:40
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Политика
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной
Обострение отношений Киева и Будапешта началось после того, как в сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес
Алена Водонаева подтвердила развод с мужем
Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено в 16:47
Здоровье
Роспотребнадзор проверил готовность к половодью
Степень готовности региональных медучреждений действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций проверил Роспотребнадзор в преддверии весеннего половодья.
Обновлено в 18:37
Армия и оружие
Корабль США зашёл в территориальные воды Венесуэлы
Военно-морские силы Венесуэлы сообщили, что корабль Соединённых Штатов USCG James зашёл в территориальные воды Боливарианской республики, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 20:36
Армия и оружие
Контракт на поставку C-400 Турции остаётся без изменений
Никаких изменений в российско-турецком контракте на $2,5 млрд о поставке в республику систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 нет, заявил источник в сфере военно-технического сотрудничества РФ.
Обновлено в 15:08
Политика
На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29