Финансы
Доллар и евро растут на открытии торговЭкономика сегодня вчера в 03:25
Торги Московской биржи начались с роста курсов доллара и евро. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора. Стоимость американской валюты выросла на шесть копеек и составила 63,02 рубля.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:43, Вашингтон
Шоу-бизнес
Харламов сбил оператора, отвечая на челлендж Джейсона Стейтема
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Среди погибших подводников были два Героя России
Обновлено в 00:46
Экономика
Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов
В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
Обновлено 01 июля в 17:04
Политика
Вице-президент США экстренно возвращается в Вашингтон
Вице-президент США Майк Пенс, который сегодня вылетел в штат Нью-Гэмпшир, чтобы выступить на мероприятии, экстренно возвращается в Вашингтон.
Обновлено вчера в 12:58
Общество
Генпрокуратура взялась за владельцев дорожных камер
Генпрокуратура России взялась проверить правильность мест установки автоматических дорожных камер и режима их работы на предмет «своевременного устранения массовых нарушений прав граждан».
Обновлено вчера в 18:24
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Глава МВД Украины требует от ЦИК снять Клюева с выборов
Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать на выборах в Верховную раду бывшего главу администрации президента Украины Андрея Клюева.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 4 июля
Гидрометцентр РФ объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 4 июля из-за сильного дождя.
Обновлено в 02:34
Футбол
Месси раскритиковал работу арбитра после поражения от сборной Бразилии
Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси выразил недовольство работой арбитра в полуфинальном матче Кубка Америки против команды Бразилии.
Обновлено в 02:02
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили экс-главу киргизской диаспоры
Обновлено в 02:25
Общество
Омичам предложили работу с зарплатой до 200 тысяч рублей
Омичам предлагают должность директора по продажам, в месяц ему готовы платить 200 тысяч рублей.
Обновлено в 00:43
Авто
Названы топ-10 авто по цене до 2 млн рублей, которые выбирают россияне
Японский седан Toyota Camry – самый востребованный автомобиль в России в ценовой категории от 1,5 до 2 млн рублей по итогам 5 месяцев 2019 года.
Обновлено в 00:59
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено 01 июля в 00:15
Здоровье
Минздрав назвал основные причины смерти женщин в России
В Минздраве РФ назвали наиболее частые причины смерти женщин в России. Об этом в среду, 3 июля, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 23:49
Авто
В США умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
Обновлено в 02:00
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Политика
Зеленский поблагодарил Волкера за помощь Украине
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Канаде со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером, глава государства поблагодарил его за помощь Украине.
Обновлено в 00:30
Здоровье
В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
Где в России необъявленная эпидемия ВИЧ В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов "Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте", направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Футбол
Определились все участники плей-офф Кубка Африки
Завершились матчи группового этапа Кубка Африки, по итогам которых определились все участники плей-офф турнира.
Обновлено вчера в 17:21
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска
Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, где обнародованы рассекреченные материалы о тех событиях.
Обновлено вчера в 19:43
Футбол
Шарлия рассказал, почему принял решение перейти в ЦСКА
Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия объяснил, почему сделал выбор в пользу московской команды.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Премьер-министр Нидерландов тайком обсуждал с Путиным катастрофу МН17
Глава правительства Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение малайзийского лайнера в Донбассе во время саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 01:56
Энергетика
ОПЕК продлила сделку по сокращению добычи нефти еще на 9 месяцев
Договоренности по сокращению добычи продлеваются с 1 июля 2019 года до 31 марта 2020 года, уточняется в пресс-релизе ОПЕК по итогам заседания.
Обновлено вчера в 01:14
Хоккей
Панарин выбрал игровой номер в «Рейнджерс»
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
У жителя Колымы изъяли более килограмма золота и серебра
Обновлено в 00:54
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью
Обновлено вчера в 05:16
Политика
В Киеве избили журналиста на акции против блогера Шария
В Киеве избили журналиста украинского издания «СТРАНА.ua» Владислава Бовтрука на митинге против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича, и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 01:25