Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на МосбиржеВести.Финанс 02 июля в 03:22

Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль упал к доллару и евро утром 3 июля

Свободная Прессавчера в 04:04

Рубль снизился к доллару и евро на открытии торгов 3 июля

Экономика сегоднявчера в 03:34

Рубль дешевеет в начале торгов

Банки.рувчера в 03:31

Рубль снижается к доллару и евро при открытии торгов

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Рубль дешевеет на открытии торгов к доллару и евро

News.ru02 июля в 03:34

Рубль в начале дня корректируется «в минус» к доллару и евро, а биржевые индексы продолжают расти

Интересант02 июля в 03:14

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов выросли на 0,2%

ТАСС02 июля в 03:05
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки растворимого кофе

Обновлено в 01:52
Политика

Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года

Российский лидер Владимир Путин назвал преждевременным вопрос корреспондента итальянской газеты Corriere della Sera о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года.
Обновлено в 00:24
Происшествия

Проблемы с аккумулятором назвали причиной аварии в Баренцевом море

Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог произойти на подъеме из-за проблем с аккумуляторной батареей, сообщает Forbes со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.
Обновлено вчера в 11:18
Общество

В Японии более миллиона человек эвакуируют из-за ливней

Японские власти распорядились эвакуировать более миллиона человек из южных регионов страны из-за мощных ливней.
Обновлено в 01:27
Путешествия

Акрополь в Афинах закроют для туристов из-за жары

Обновлено в 01:21
Общество

В Свердловской области появились лжеприставы

Приставы предупреждают свердловчан о мошенниках, которые рассылают письма от лица УФССП.
Обновлено в 01:40
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Футбол

Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки

Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

В Иркутской области подтопило еще пять поселков

Паводок в Иркутской области затронул еще пять населенных пунктов, сообщают в МЧС.
Обновлено в 00:59
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки женских спортивных футболок

Эксперты «Роскачества» оценили качество женских спортивных футболок 14 популярных на российском рынке торговых марок и рассказали о безопасности подобного товара.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Мальчик погиб после взрыва мобильного телефона в Кургане

Мальчик погиб в результате взрыва мобильного телефона. Трагедия произошла в среду, 3 июля, в Кургане.
Обновлено вчера в 04:14
Общество

Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны

Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Число смертей в скорой помощи увеличилось в России

В Минздраве рост числа умерших в скорых связали с тем, что медицинские автомобили стали быстрее приезжать к пациентам.
Обновлено в 00:14
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено вчера в 15:08
Авто

Новый Chevrolet Monza на базе Lacetti пользуется повышенным спросом

Chevrolet Monza создан на усовершенствованной платформе Chevrolet Lacetti образца 2013-го года.
Обновлено вчера в 02:55
Футбол

Грузинский регбист назвал свое отстранение смешной реакцией России

Обновлено в 01:56
Экономика

«Дождь»: сотрудникам СКР поднимут зарплату по секретному указу Путина

Как сообщает «Дождь» со ссылкой на собственные источники в правительстве РФ, документ выйдет под грифом «для служебного пользования» и в открытом доступе не появится.
Обновлено в 01:32
Общество

Подъем уровня воды прогнозируется на четырех реках Иркутской области

Обновлено в 00:46
Общество

В Санкт-Петербурге из-за дождей подтопило несколько улиц

Накануне в городе было зафиксировано аномальное количество осадков, дождь не прекращался несколько часов.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Армия и оружие

Военный парад по случаю Дня независимости Белоруссии прошел в Минске

Военный парад по случаю Дня независимости Белоруссии и 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков прошел в Минске.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия

Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено вчера в 19:03
Общество

Тюменской чиновнице пришлось уволиться из-за фотосессии для Playboy

Обновлено в 01:05
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Экономика

Кабмин РФ обсудит проекты, усиливающие контроль за оборотом спиртосодержащей продукции

Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проекты, усиливающие контроль за производством и оборотом спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба кабмина.
Обновлено вчера в 17:20
Наука

Молоко оказалось способно препятствовать развитию диабета и рака

Оказалось, что в умеренных количествах молоко с низкой жирностью уменьшило риск развития метаболического синдрома и диабета второго типа.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие

В США назвали конечную цель сгоревшей АС-31 «Losharik»

Авторитетные зарубежные эксперты назвали конечную цель атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (Losharik).
Обновлено в 00:32
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
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