Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на МосбиржеВести.Финанс 02 июля в 03:22
Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль в начале дня корректируется «в минус» к доллару и евро, а биржевые индексы продолжают расти
Интересант02 июля в 03:14
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