Финансы
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском02:05
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 10:45, Ашберн
Происшествия
Мэр польского Гданьска умер после ножевого ранения на концерте
Адамович получил ножевое ранение вечером в воскресенье во время благотворительного концерта. Подозреваемый в нападении был арестован.
Обновлено в 08:59
Политика
СМИ узнали о предложении Порошенко уволить главу своей администрации
Глава администрации украинского президента Петра Порошенко Игорь Райнин может быть уволен.
Обновлено в 10:05
Экономика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Избитая в школе учительница попросила полицию прекратить проверку
22-летняя учительница физкультуры школы №27 в Сызрани (Самарская область), госпитализированная с сотрясением головного мозга в больницу после избиения школьниками, попросила полицию прекратить проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления МВД по региону.
Обновлено в 10:09
Политика
Путин подписал указ о создании «Российского экологического оператора»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор".
Обновлено в 10:28
Происшествия
Гражданина Канады приговорили к смертной казни в Китае
Обновлено в 10:04
Политика
Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики
Чрезмерно длинные новогодние каникулы вредят экономике России.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа
В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Лавров: РФ и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Обновлено в 04:07
Общество
Telegram уведомили о ликвидации
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров получил два месяца на размышление о будущей судьбе своей компании Telegram Messenger LLP.
Обновлено в 06:18
Энергетика
Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин
Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:08
Транспорт
Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку
Водители автопарка для чиновников и депутатов обратились к начальнику транспортного управления Управделами президента России Анатолию Тюкову с просьбой разъяснить порядок действий на платных парковках Москвы, стоимость которых повысилась до 380 руб. в час.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Мордовии полиция проверит видео с сожжением флага РФ
Обновлено в 07:59
Происшествия
Восьмой человек извлечен из-под завалов дома после взрыва газа
Спасатели извлекли восьмого человека из-под завалов дома после взрыва газа в городе Шахты в Ростовской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:26
Политика
Путин и Абэ проведут переговоры 22 января
Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдут 22 января.
Обновлено в 09:00
Происшествия
На территории Киево-Печерской лавры горит двухэтажное здание
Обновлено в 10:41
Политика
Трамп сообщил России «плохие новости» про нефть
Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что снижение цен на нефть является "плохими новостями" для России.
Обновлено в 08:23
Общество
Минкультуры обнаружило нарушения в деятельности МХТ им. Чехова
Обновлено в 08:02
Экономика
Медведев призвал ценить поддержку Белоруссии со стороны России
Россия оказывает финансовую помощь Белоруссии, Минску стоило бы выше ценить такое отношение со стороны Москвы, считает российский премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:04
Общество
В России могут появиться автомобильные номера зелёного цвета
Обновлено вчера в 20:59
Общество
В Минприроды назвали регионы-передовики в «мусорной реформе»
Ряд регионов не присоединился к "мусорной реформе", которая началась 1 января, при этом отстающие регионы должны исправиться в течение 2019 года, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 08:51
Общество
Фотография куриного яйца стала самой популярной в Instagram
Фотография куриного яйца в Instagram набрала более 25 млн лайков и стала самым популярным снимком за всю историю существования социальной сети.
Обновлено в 04:33
Общество
Тариф за сбор сухих коммунальных отходов могут снизить до нуля
Правительство рассчитывает, что в будущем тариф за сбор сухих коммунальных отходов удастся снизить до нуля, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В сети опубликовано видео с места крушения Boeing 707 в Иране
В сети появилось видео с места крушения в Иране грузового самолёта Boeing 707, который направлялся из Бишкека в Карадж.
Обновлено в 04:17
Политика
ОЗХО решила внести «Новичок» в список запрещенных веществ
С просьбой внести «Новичок» в Список 1 приложения к Конвенции по запрещению химического оружия обратились США, Великобритания и Нидерланды после покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Обновлено в 10:03
Технологии
В России планируется создание аналога соцсети LinkedIn
Создать новый проект разработчики хотят на базе государственного ресурса «Работа в России».
Обновлено в 10:05
Авто
В АЕБ дали прогноз по российскому авторынку на 2019 год
Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) впервые дал официальный прогноз по российскому авторынку на 2019 год.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В МЧС опровергли обнаружение тел троих погибших при взрыве в Шахтах
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Москве вандал устроил погром у храма
Обновлено в 09:25
Происшествия
Новая волна задержаний ЛГБТ началась в Чечне
Обновлено в 06:38