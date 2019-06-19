Финансы
Доллар и евро растут к рублю на открытии торговЭкономика сегодня 03:10
На открытии торгов Московской биржи курсы доллара и евро растут по отношению к российской валюте. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора. Курс доллара вырос на шесть копеек.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:25, Вашингтон
Политика
В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации «новой церкви»
Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о незаконности регистрации "новой церкви" Украины, сообщил в среду юридический отдел канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 13:17
Общество
Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года
В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Политика
Зеленский отреагировал на выводы следствия по делу о гибели «Боинга»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выводы Международной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 13:01
Футбол
Терри продлил контракт с «Астон Виллой»
Джон Терри продлил контракт с "Астон Виллой" до лета 2021 года. Он входит в тренерский штаб Дина Смита и занимает должность ассистента.
Обновлено в 11:07
Наука
Математики предложили новую структуру периодической таблицы
Обновлено вчера в 05:46
Авто
Zotye представил новый кроссовер TS5
Китайский автопроизводитель Zotye представил новый компактный кроссовер.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
The Bell: Переписка солдата из Татарстана стала доказательством причастности РФ к крушению малазийского «Боинга»
Обновлено в 12:12
Интернет
Microsoft добавит новую клавишу на клавиатуру
Американская компания Microsoft добавит на клавиатуру персональных компьютеров новую клавишу, предназначенную для работы с приложениями из пакета Office, об этом сообщает The Verge.
Обновлено в 05:34
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском
Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.
Обновлено в 14:21
Политика
Путин поприветствовал Форум социальных инноваций регионов
Обновлено в 14:13
Политика
В Минске не удалось согласовать условия нового перемирия в Донбассе
Участники заседания контактной группы по Донбассу в Минске не смогли согласовать условия нового перемирия и сроки разведения сил в станице Луганской.
Обновлено в 12:56
Происшествия
У берегов Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на территории острова Новая Гвинея, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 13:42
Политика
В Думе не исключили ужесточения санкций за фальсификацию доказательств
Консультации с представителями силовых ведомств по вопросам применения статей 228 (оборот наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) УК РФ пройдут в Госдуме в ближайшее время, по их итогам может начаться проработка вопроса об ужесточении ответственности за фальсификацию доказательств.
Обновлено в 12:18
Происшествия
При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека
В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено в 12:03
Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
США внесли в санкционные списки небанковскую кредитную организацию ООО "Русское финансовое общество", говорится в распространенном сообщении минфина Соединенных Штатов.
Обновлено в 14:00
Общество
СМИ сообщили о планах Абрамовича купить виллу в Израиле за $63 млн
Предприниматель Роман Абрамович планирует приобрести виллу в Израиле, стоимость которой оценивается в $63 млн (более 4 млрд рублей).
Обновлено в 13:51
Происшествия
Филипп Киркоров поделился видеозаписью жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров опубликовал в своем блоге видеозапись жесткой посадки в самолете, которым возвращался из Варны в Москву.
Обновлено в 07:26
Общество
Из музея пропали арестованные картины банкира Ананьева
Из хранилища Института русского реалистического искусства (ИРРИ) пропали картины из музея экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, которые ранее были арестованы судом.
Обновлено в 06:48
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 09:00
Авто
BMW отзывает в Европе 560 тыс. автомобилей
Обновлено вчера в 15:14
Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:33
Культура
Выставка 12-летнего художника с аутизмом Маркуса Мартиновича пройдет в Москве
Куратором выставки выступила художник, скульптор, дизайнер выставочных пространств Катя Бочавар.
Обновлено в 10:02
Баскетбол
Источник: «Мемфис» обменял Майка Конли в «Юту» на трех игроков и два драфт-пика
В обратном направлении последуют Грейсон Аллен, Кайл Корвер, Джей Краудер, 23-й пик грядущего драфта и будущий пик первого раунда, сообщает в своем Твиттере журналист ESPN Эдриан Войнаровски.
Обновлено в 12:07
Политика
Украинский Днепр является канализацией – директор «Воды Крыма»
Река Днепр является мощнейшей канализацией на Украине, а потому возникают вопросы к качеству воды.
Обновлено в 10:06