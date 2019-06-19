Доллар и евро растут к рублю на открытии торговЭкономика сегодня 03:10

На открытии торгов Московской биржи курсы доллара и евро растут по отношению к российской валюте. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора. Курс доллара вырос на шесть копеек.

Доллар и евро растут к рублю на открытии торгов

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