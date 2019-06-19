Финансы
Доллар и евро растут к рублю на открытии торговЭкономика сегодня 03:10
На открытии торгов Московской биржи курсы доллара и евро растут по отношению к российской валюте. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора. Курс доллара вырос на шесть копеек.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:03, Вашингтон
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России
Агропромышленный сектор Евросоюза уже оправился от введённых Россией в 2014 году контрсанкций, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Обновлено в 04:06
Здоровье
Что делать, если укусила гадюка
Что делать, если вас укусила гадюка, рассказал заведующий травматологическим отделением Выксунской ЦРБ Дмитрий Корочкин: Самое главное — поскорее добраться в больницу и ввести сыворотку.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
МВД Украины назвало три версии причин гибели депутата Тымчука
Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 07:34
Политика
Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек
Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено в 04:56
Политика
Лавров: слова Зеленского об отказе от прямого диалога с Донецком и Луганском расстраивают
Лавров отметил, что Россия и Швейцария имеют общую позицию касательно полного и последовательного выполнения Украиной минского комплекса мер.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Помпео направил предупреждение Ирану
Власти США готовы к военному ответу Ирану, если в результате нападения со стороны Тегерана или подконтрольных сил погибнет хотя бы один американский военный.
Обновлено в 05:10
Футбол
ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича
Обновлено в 07:20
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Минобороны Украины перестало называть Зеленского уклонистом
Военную службу в Вооружённых Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014–2015 годов не призывался, — сказано в ответе на запрос.
Обновлено в 04:27
Политика
Дональд Трамп заявил о старте президентской кампании
Обновлено вчера в 21:02
Экономика
Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обновлено в 00:58
Общество
Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями
У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 05:44
Технологии
90 процентов мобильных приложений оказались уязвимы
Большинство мобильных приложений (89 процентов) уязвимо к удаленным хакерским атакам, утверждают специалисты компании Positive Technologies.
Обновлено вчера в 20:16
Футбол
КДК РФС дисквалифицировал Мирзова на два матча Кубка России
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал полузащитника "Ростова" Резиуана Мирзова на два матча Кубка России после инцидента с игроком екатеринбургского "Урала" Владимиром Ильным, сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:59
Экономика
«АвтоВАЗ» с июля повысит зарплаты работникам на 7%
Руководство "АвтоВАЗа" согласовало индексацию зарплат работников на 7% с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 07:24
Гаджеты
Xiaomi украла произведения искусства
Китайский гигант бытовой электроники Xiaomi нагло украл и объединил три произведения искусства одного 3D художника, чтобы помочь продажам своих устройств в Испании.
Обновлено в 05:16
Общество
В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 вузов России
Британская компания Quacquarelli Symonds внесла в свой рейтинг тысячи лучших университетов мира 25 высших учебных заведений России.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»
Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Садальский посочувствовал Пугачевой в день рождения Галкина
Российский актер Станислав Садальский не смог поздравить юмориста и шоумена Максима Галкина с днем рождения, но выразил сочувствие знаменитой эстрадной певице Алле Пугачевой.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева неожиданно стала блондинкой
33-летняя спортсменка Ляйсан Утяшева кардинально сменила образ. Ляйсан позирует для новой фотосессии с платиновыми волосами.
Обновлено в 06:22
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18