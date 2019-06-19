Доллар и евро растут к рублю на открытии торговЭкономика сегодня 03:10

На открытии торгов Московской биржи курсы доллара и евро растут по отношению к российской валюте. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора. Курс доллара вырос на шесть копеек.

Доллар и евро растут к рублю на открытии торгов

Политика Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России Агропромышленный сектор Евросоюза уже оправился от введённых Россией в 2014 году контрсанкций, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Здоровье Что делать, если укусила гадюка Что делать, если вас укусила гадюка, рассказал заведующий травматологическим отделением Выксунской ЦРБ Дмитрий Корочкин: Самое главное — поскорее добраться в больницу и ввести сыворотку.

Происшествия МВД Украины назвало три версии причин гибели депутата Тымчука Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.

Политика Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Наука На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.

Политика Лавров: слова Зеленского об отказе от прямого диалога с Донецком и Луганском расстраивают Лавров отметил, что Россия и Швейцария имеют общую позицию касательно полного и последовательного выполнения Украиной минского комплекса мер.

Армия и оружие Помпео направил предупреждение Ирану Власти США готовы к военному ответу Ирану, если в результате нападения со стороны Тегерана или подконтрольных сил погибнет хотя бы один американский военный.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Армия и оружие Минобороны Украины перестало называть Зеленского уклонистом Военную службу в Вооружённых Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014–2015 годов не призывался, — сказано в ответе на запрос.

Экономика Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.

Происшествия В Москве произошла массовая драка В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Общество Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.

Армия и оружие Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.

Технологии 90 процентов мобильных приложений оказались уязвимы Большинство мобильных приложений (89 процентов) уязвимо к удаленным хакерским атакам, утверждают специалисты компании Positive Technologies.

Футбол КДК РФС дисквалифицировал Мирзова на два матча Кубка России Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал полузащитника "Ростова" Резиуана Мирзова на два матча Кубка России после инцидента с игроком екатеринбургского "Урала" Владимиром Ильным, сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Экономика «АвтоВАЗ» с июля повысит зарплаты работникам на 7% Руководство "АвтоВАЗа" согласовало индексацию зарплат работников на 7% с 1 июля 2019 года.

Гаджеты Xiaomi украла произведения искусства Китайский гигант бытовой электроники Xiaomi нагло украл и объединил три произведения искусства одного 3D художника, чтобы помочь продажам своих устройств в Испании.

Общество В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 вузов России Британская компания Quacquarelli Symonds внесла в свой рейтинг тысячи лучших университетов мира 25 высших учебных заведений России.

Экономика Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти» Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.

Шоу-бизнес Садальский посочувствовал Пугачевой в день рождения Галкина Российский актер Станислав Садальский не смог поздравить юмориста и шоумена Максима Галкина с днем рождения, но выразил сочувствие знаменитой эстрадной певице Алле Пугачевой.