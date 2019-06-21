Финансы
Доллар и евро продолжают падать 20 июняСвободная Пресса 20 июня в 04:25
В дальнейшем европейская валюта продолжила падать и в 11 часов стоила 71,51 рубля. Официальный курс валют, установленный Центробанком на 20 июня — 63,9794 рубля за доллар и 71,6377 за евро.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:12, Вашингтон
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Курение может защитить женщин от рака тела матки и снизить вероятность его развития.
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Обновлено в 03:28
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
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Обновлено вчера в 16:57
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Обновлено вчера в 23:13
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Бывший муж Натальи Водяновой снова женился
Бывший супруг Наталью Водяновой британский лорд Джастин Портман снова женился.
Обновлено вчера в 21:57
Игры
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В августовском номере Edge будущая Watch Dogs Legion подробно описывается и разбирается.
Обновлено вчера в 15:20
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Авто
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По сути, установка на лобовом стекле защитной шторки убережет салон от попадания ультрафиолетовых лучей, тем самым помогая сохранить прохладу в салоне автомобиля, даже если он припаркован не в тени.
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Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
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Обновлено вчера в 10:29
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Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на территориальные претензии Японии, Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами.
Обновлено в 05:02
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Петербургский метрополитен уже в четвёртый раз объявил конкурс на разработку документации на реконструкцию вестибюля станции «Парк Победы».
Обновлено в 02:55
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не был знаком с обвинившей его в изнасиловании журналисткой Джин Кэррол.
Обновлено вчера в 20:12
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Обновлено в 02:18
Происшествия
Появилось видео конфликта со стрельбой у кинотеатра во Владивостоке
Вечером в минувшую пятницу, 21 июня, на парковке перед кинотеатром "Галактика" на улице Добровольского во Владивостоке произошла стрельба.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Крыму
"В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-21110, пострадали водитель и три пассажира автомобиля Mitsubishi ASX, в том числе двое несовершеннолетних, а также пассажир Daewoo Matiz", - уточнили в пресс-службе.
Обновлено в 03:07