Финансы

Доллар и евро продолжают падать 20 июняСвободная Пресса 20 июня в 04:25

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В дальнейшем европейская валюта продолжила падать и в 11 часов стоила 71,51 рубля. Официальный курс валют, установленный Центробанком на 20 июня — 63,9794 рубля за доллар и 71,6377 за евро.
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