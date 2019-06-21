Финансы
Доллар и евро продолжают падать 20 июняСвободная Пресса 20 июня в 04:25
В дальнейшем европейская валюта продолжила падать и в 11 часов стоила 71,51 рубля. Официальный курс валют, установленный Центробанком на 20 июня — 63,9794 рубля за доллар и 71,6377 за евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:47, Вашингтон
Происшествия
В Москве трое детей упали с аттракциона
В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину госпитализировали вскоре после выписки Алибасова
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова, недавно выписанного из НИИ имени Склифосовского после отравления, сама попала в больницу.
Обновлено в 04:32
Политика
В Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено вчера в 17:13
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости
Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
На Дальнем Востоке проходит акция «Горсть памяти»
В городах Дальнего Востока проходят мероприятия в рамках Всероссийской военно-патриотической акции "Горсть памяти", приуроченной ко Дню памяти и скорби.
Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес
«Похожа на уточку»: губы Ирины Дубцовой стали еще больше
«Прям на уточку похожа», «теперь вы стали копией всех звезд шоу-бизнеса», «зачем такие пельмени», - сыпались комментарии от фолловеров.
Обновлено в 04:00
Общество
Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ
Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.
Обновлено в 05:05
Политика
Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»
«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров», — начал Кадыров.
Обновлено в 07:18
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Обновлено в 03:16
Происшествия
Около 4 тыс. жителей Пермского края остались без газа из-за ДТП
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Россияне начали массово сдавать авиабилеты в Грузию
Представители российских авиакомпаний зафиксировали массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию среди туристов из России.
Обновлено в 06:10
Космос
Второго июля волгоградцы увидят полное солнечное затмение
Лучше всего редкое космическое явление увидят жители Латинской Америки: там оно будет особенно заметно, а вот волгоградцам в этом плане повезло меньше.
Обновлено в 04:03
Политика
Аншлаг на границе: поток украинских туристов в Крым вырос вдвое
Поток туристов с Украины в Крым вырос в два раза с наступлением купального сезона.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
В Тбилиси сжигают российские флаги
Поступает информация, что протестующие сжигают российские флаги.
Обновлено 20 июня в 16:57
Наука
Маск заявил о постепенном вымирании человечества
Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.
Обновлено вчера в 15:34
Политика
В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения
Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Футбол
Филиппо Индзаги стал главным тренером «Беневенто»
«Беневенто» на официальном сайте объявил о назначении Филиппо Индзаги на пост главного тренера клуба.
Обновлено в 06:35
Общество
Уральцы объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ
Некоторые жители города объявили себя «гражданами СССР» и отказываются платить за ЖКХ, при этом есть и те, кто не собирается оплачивать даже ипотеку.
Обновлено в 05:42
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Обновлено в 06:21
Общество
Музыканты потребовали 100 млн у Universal Music Group из‐за пожара
Несколько музыкантов подали в суд на Universal Music Group с требованием 100 миллионов долларов компенсации.
Обновлено в 07:40
Футбол
Игрок ЦСКА может перейти в «Наполи»
По информации La Gazzetta dello Sport, бразилец, права на которого принадлежат клубу "Байя", может перейти в "Наполи".
Обновлено в 06:26
Общество
Роскомнадзор требует от eBay удалить объявления о продаже наград ВОВ
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила интернет-компании eBay требование об удалении 32 веб-страниц с объявлениями о продаже наград Великой Отечественной войны.
Обновлено в 05:59
Политика
Путин призвал не сажать людей ради «галок» и быть к ним ближе
В ходе "Прямой линии" Путин иной раз сам заводил разговор по самым резонансным темам этого года.
Обновлено в 04:20
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено вчера в 05:27
Единоборства
Команда Малиньяджи попыталась вырвать у Лобова флаги России и Ирландии
Главные участники шоу, экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи и экс-боец UFC Артём Лобов, невзирая на обоюдную неприязнь, сумели сдержать эмоции и провели дуэль взглядов относительно спокойно.
Обновлено вчера в 17:19