Финансы

Доллар и евро продолжают падать 20 июняСвободная Пресса 20 июня в 04:25

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В дальнейшем европейская валюта продолжила падать и в 11 часов стоила 71,51 рубля. Официальный курс валют, установленный Центробанком на 20 июня — 63,9794 рубля за доллар и 71,6377 за евро.
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На пятничных торгах рубль уступил евро и доллару

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В городах Дальнего Востока проходят мероприятия в рамках Всероссийской военно-патриотической акции "Горсть памяти", приуроченной ко Дню памяти и скорби.
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Обновлено вчера в 23:09
Политика

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Космос

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Лучше всего редкое космическое явление увидят жители Латинской Америки: там оно будет особенно заметно, а вот волгоградцам в этом плане повезло меньше.
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Политика

Аншлаг на границе: поток украинских туристов в Крым вырос вдвое

Поток туристов с Украины в Крым вырос в два раза с наступлением купального сезона.
Обновлено вчера в 09:33
Политика

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Поступает информация, что протестующие сжигают российские флаги.
Обновлено 20 июня в 16:57
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Обновлено вчера в 15:34
Политика

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Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

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Футбол

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Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
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Происшествия

В Петербурге трое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов

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Происшествия

Схвачен мужчина, зарубивший топором бывшую жену и ее родителей

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Происшествия

Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян

Обновлено в 06:21
Общество

Музыканты потребовали 100 млн у Universal Music Group из‐за пожара

Несколько музыкантов подали в суд на Universal Music Group с требованием 100 миллионов долларов компенсации.
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Игрок ЦСКА может перейти в «Наполи»

По информации La Gazzetta dello Sport, бразилец, права на которого принадлежат клубу "Байя", может перейти в "Наполи".
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Общество

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