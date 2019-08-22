Финансы

Доллар и евро приостановили свой ростЭкспресс газета 21 августа в 00:00

Курс валют на сегодня, 21 августа, показывает, что доллар и евро немного приостановили свои темпы роста. Напомним, что последние дни курс доллара и евро заметно вырос, на прошлой неделе также наблюдались заметные скачки валют.
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Курсы доллара и евро на 23 августа

Банки.ру01:00

Доллар и евро готовят сюрприз: курс валют на пять дней

Sputnik Молдовавчера в 15:05

Заговор против «деревянного»: Рубль обрушил «таинственный покупатель»

Свободная Прессавчера в 05:46

Курс евро по отношению к доллару США в 10:00 MSK 21 августа понизился на 0.07%

АК&М21 августа в 03:09

Доллар и евро приостановили свой рост

Экспресс газета21 августа в 00:00
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Происшествия

На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета

Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.
Обновлено в 00:48
Политика

ЕС разработал план, предусматривающий пошлины на товары из США

Евросоюз разработал экономическую программу, в основе которой лежит введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на товары из Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 21:43
Политика

Марин Ле Пен осудила заявления о возвращении России в G8

Глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен заявила об абсурдности призывов некоторых европейских политиков, выступающих против возвращения России в G8.
Обновлено в 00:53
Общество

Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии

Эксперты перечислили профессии, которые негативно влияют за репродуктивное здоровье женщин и мужчин.
Обновлено в 00:22
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Обновлено вчера в 16:23
Шоу-бизнес

Константин Богомолов подтвердил намерение жениться на Ксении Собчак

Режиссер Константин Богомолов рассказал о своих чувствах к Ксении Собчак, назвав ее будущей женой.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика

Цены на отели в Гонконге упали из-за акций протеста

Протесты в Гонконге начались в июне из-за планов властей принять закон об экстрадиции подозреваемых на основную территорию Китая.
Обновлено в 00:59
Политика

Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8

"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере.
Обновлено 21 августа в 23:37
Шоу-бизнес

Яна Рудковская планирует застраховать свои ноги

Яна Рудковская заявила, что планирует застраховать свои ноги, раз их так активно обсуждают в социальных сетях и в прессе.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области

Три человека погибли и один пострадал в пятницу в результате ДТП в Кемеровской области, сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:58
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Локомотив» на турнире в Риге

«Ак Барс» одержал волевую победу над «Локомотивом» на Кубке Латвийской железной дороги — 4:2. Антон Ландер поразил ворота своего бывшего клуба.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Наука

ВОЗ не нашла вреда для здоровья от микропластика в питьевой воде

В целом, ВОЗ не нашла реальных доказательств предполагаемого вреда от микропластика в питьевой воде для человеческого здоровья.
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие

Евкуров проверит подготовку к учениям «Центр-2019»

На полигоне Донгуз в Оренбургской области генерал-лейтенант проверит подготовку к стратегическим командно-штабным учениям «Центр-2019».
Обновлено вчера в 02:33
Музыка

Эннио Морриконе отсудил права на саундтреки к шести фильмам

Апелляционный суд постановил, что композитор Эннио Морриконе может получить права на саундтреки к шести итальянским фильмам, за которые он борется уже почти три года.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

США официально отказали Турции в продаже ракетных комплексов Patriot

Обновлено вчера в 23:21
Футбол

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия приблизилась к России на 0,3 балла в таблице коэффициентов УЕФА, у нее 41,649 балла в копилке, у России - 42,716 балла.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

Пять человек погибли на рэп-концерте в Алжире

Обновлено вчера в 20:54
Технологии

Первая в мире плавучая АЭС отправится на Чукотку

Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие

ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок

Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок.
Обновлено вчера в 20:50
Футбол

«Астана» разгромила БАТЭ в Лиге Европы

Завершился первый матч раунда плей-офф квалификации ЛЕ в Нур-Султане. Казахстанская «Астана» крупно обыграла белорусский БАТЭ.
Обновлено вчера в 12:26
Общество

Большинство регионов не удержало зарплаты на уровне майских указов

Согласно майским указам от 2012 года к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.
Обновлено в 00:00
Культура

Крым с культурной миссией посетит делегация из Италии

Крым с культурной миссией намерена посетить делегация представителей из Италии.
Обновлено вчера в 23:52
Здоровье

Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров

Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
Обновлено вчера в 18:31
Общество

Уроки по Dota 2 и FIFA предлагают ввести в школьную программу

Эксперты Института развития интернета предлагают Минпросвещения следующие игры: Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.
Обновлено вчера в 04:09
Армия и оружие

США назвали военную деятельность России недостаточно открытой

США считают недостаточной открытость России в плане предоставления информации о своей военной деятельности, что предусматривается Венским документом (ВД) 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских

Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено вчера в 09:08
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Политика

Кличко заявил об «особом статусе» Севастополя

Севастополь наряду с Киевом обладает на Украине "особым статусом", заявил мэр столицы страны Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Потерявшуюся в лесу девочку нашли там, где до этого уже искали

Обновлено вчера в 05:56
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