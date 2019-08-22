Финансы
Доллар и евро приостановили свой ростЭкспресс газета 21 августа в 00:00
Курс валют на сегодня, 21 августа, показывает, что доллар и евро немного приостановили свои темпы роста. Напомним, что последние дни курс доллара и евро заметно вырос, на прошлой неделе также наблюдались заметные скачки валют.
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Курс евро по отношению к доллару США в 10:00 MSK 21 августа понизился на 0.07%
АК&М21 августа в 03:09
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Армия и оружие
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США считают недостаточной открытость России в плане предоставления информации о своей военной деятельности, что предусматривается Венским документом (ВД) 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
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Обновлено вчера в 09:08
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