Финансы
Доллар и евро приостановили свой ростЭкспресс газета вчера в 00:00
Курс валют на сегодня, 21 августа, показывает, что доллар и евро немного приостановили свои темпы роста. Напомним, что последние дни курс доллара и евро заметно вырос, на прошлой неделе также наблюдались заметные скачки валют.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Армия и оружие
Полянский: США давно и целенаправленно нарушали ДРСМД
Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США давно и целенаправленно нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), стремясь к его развалу.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на столик, стоящий перед президентом Франции Эммануэлем Макроном на встрече в Елисейском дворце.
Обновлено в 15:37
Космос
Новая планета обнаружена на орбите молодой звезды Млечного Пути
Обновлено 19 августа в 16:46
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Суд не стал продлевать Навальному арест после симуляции заболевания
Симоновский суд Москвы принял решение не продлевать арест блогеру Алексею Навальному после госпитализации в связи с его «заболеванием».
Обновлено в 15:49
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Музыка
Директор Вайкуле прокомментировал сообщения о её конфликте с Крутым
Директор певицы Лаймы Вайкуле Алексей Яковлев заявил, что конфликта между исполнительницей и композитором Игорем Крутым нет.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Россияне устроят народный сход после массовой драки с цыганами
В селе Подгорное Кемеровской области пройдет народный сход в связи с конфликтом между цыганами и местными жителями.
Обновлено в 03:23
Общество
Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве
Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено в 10:48
Культура
Умер заслуженный артист Виктор Власов
Обновлено в 15:25
Политика
В Праге осквернили памятник маршалу Коневу
Обновлено в 10:18
Армия и оружие
Турция отправила в Идлиб бронетехнику и военных
Турция отправила в сирийскую провинцию Идлиб бронетехнику и военных с целью укрепления наблюдательных пунктов в зоне деэскалации, сообщает Анатолийское агентство новостей.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Врачи из Петербурга прибыли в больницу Турции к пострадавшей девочке
Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении генконсульства прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния девочки и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения, - цитирует пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирину Касимову РИА Новости.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Гаджеты
Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone
Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 15:05
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Пострадавший в инциденте с Макгрегором прокомментировал случившееся
Пострадавший в недавнем происшествии с Конором Макгрегором впервые прокомментировал случившееся.
Обновлено в 14:50
Культура
Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину
Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Футбол
Компани перестанет быть играющим тренером «Андерлехта»
Защитник «Андерлехта» Венсан Компани больше не будет исполнять обязанности тренера, а сосредоточится на футболе, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 09:24
Космос
Индийская станция «Чандраян-2» вышла на орбиту Луны
Обновлено 20 августа в 02:45
Экономика
Медведев «вспомнил» про ягоды и рыбные консервы
В перечень для субсидий вошли также переработанная рыба и рыбные консервы, ракообразные и моллюски.
Обновлено в 11:43
Хоккей
«Салават Юлаев» представил форму на новый сезон
Обновлено в 11:43
Здоровье
Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции
На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.
Обновлено в 09:35
Финансы
Дефицит бюджета США при Трампе достигнет $1 трлн
Дефицит федерального бюджета Соединенных Штатов в следующем финансовом году превысит триллион долларов.
Обновлено в 13:30
Общество
Мэрия Москвы не согласовала акции протеста 31 августа
Обновлено в 08:53