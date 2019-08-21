Финансы

Официальный курс евро снизился на 48 копеекРИА Новости 21 августа в 06:38

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 47,77 копейки - до 73,4989 рубля, курс доллара уменьшился на 52,1 копейки - до 66,263 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курсы доллара и евро на 23 августа

Банки.ру01:00

Доллар и евро готовят сюрприз: курс валют на пять дней

Sputnik Молдовавчера в 15:05

Рубль снова рухнул

Deita.ru20 августа в 17:45

Курс евро на четверг снизился на 48 копеек

Говорит Москва21 августа в 06:37

Курс евро по отношению к доллару США в 10:00 MSK 21 августа понизился на 0.07%

АК&М21 августа в 03:09

Доллар и евро приостановили свой рост

Экспресс газета21 августа в 00:00

Официальный курс евро снизился на 48 копеек

РИА Новости21 августа в 06:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Политика

Зеленский назвал условия для возвращения России в G8

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что РФ сможет вернуть в G8 только после возвращения Крыма.
Обновлено 21 августа в 21:17
Политика

ЕС разработал план, предусматривающий пошлины на товары из США

Евросоюз разработал экономическую программу, в основе которой лежит введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на товары из Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 21:43
Политика

Кличко порассуждал об особом статусе Севастополя и Киева

Мэр Киева Виталий Кличко порассуждал о городах Украины с особым статусом, к которым он причислил и Севастополь.
Обновлено в 00:33
Политика

Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении РФ в G8

Глава партии "Национальное объединение" и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в G8.
Обновлено вчера в 23:12
Энергетика

Цены на нефть снижаются в четверг

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $60,1 за баррель, что на $0,2 (0,33%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено вчера в 01:31
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Экономика

Deutsche Bank оштрафовали в США на $16,2 млн

Крупнейшая кредитная организация Германии Deutsche Bank согласилась выплатить в США штраф в размере $16,2 млн, следует из сообщения SEC.
Обновлено в 00:44
Кино

С Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера просят взыскать 216,6 млн рублей

Обновлено в 01:08
Происшествия

Трех полицейских обвинили в изнасиловании проститутки в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 12:21
Общество

В России установлен рекорд по числу долгожителей

Число россиян в возрасте от ста лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Найдена 5-летняя Зарина, которая провела в лесу четыре дня

Обновлено вчера в 03:27
Происшествия

На Южном Урале арестован обвиняемый в убийстве жены депутат

Обновлено в 00:18
Экономика

Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск

Группа ГАЗ Олега Дерипаски уведомила сотрудников о переводе на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября по 20 апреля 2020 года, сообщается на форумах сотрудников предприятия.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие

ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок

Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок.
Обновлено вчера в 20:50
Гаджеты

В России зафиксировано резкое снижение популярности планшетов

Продажи смартфонов сократились за первые шесть месяцев года почти на четверть. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ритейлеров.
Обновлено в 01:35
Общество

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты

Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100).
Обновлено вчера в 17:19
Здоровье

Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров

Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.
Обновлено вчера в 22:55
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Наука

Глубоко под океаном был идентифицирован огромный резервуар метана

Обновлено вчера в 09:22
Культура

Крым с культурной миссией посетит делегация из Италии

Обновлено вчера в 23:52
Технологии

Первая в мире плавучая АЭС отправится на Чукотку

Обновлено вчера в 23:06
Финансы

Заемщикам с большими долгами могут перестать выдавать кредиты

В зоне риска окажется более 9 миллионов россиян С начала октября более 15 процентов российских заемщиков, имеющих показатель долговой нагрузки выше 50 процентов, станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 02:32
Автоспорт

Боттас: Мы с Даниилом Квятом отлично ладим

Валттери Боттас, говоря об отношениях с другими гонщиками Формулы 1, выделил Даниила Квята, подчеркнув, что они отлично ладят.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия

В Кузбассе три человека погибли в ДТП с дорожным катком

В Кемеровской области три человека погибли, несовершеннолетний ребенок получил травмы в результате аварии с участием иномарки и дорожного катка, сообщает региональное управление МВД России.
Обновлено в 01:39
Происшествия

При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека

В результате ранения получили не менее четырех человек. Такую информацию распространил местный телеканал Fox-11.
Обновлено вчера в 18:19
Культура

Киселев уходит с телеканала Порошенко

Бывший российский телеведущий Евгений Киселев, последние годы работавший на телеканале, связанном с экс-президентом Украины Петром Порошенко, сообщил об уходе.
Обновлено вчера в 16:46
Политика

Хельсинки пострадали от «тирании» Путина: Финские СМИ устроили «плач Ярославны» из-за визита президента России

После визита президента России Владимира Путина в Хельсинки финские СМИ устроили "плач Ярославны" по поводу того, какие "страдания" пришлось пережить жителям столицы Финляндии из-за "российского тирана".
Обновлено вчера в 16:51
Армия и оружие

Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД

Обновлено вчера в 16:10
Музыка

Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу

Обновлено вчера в 13:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное