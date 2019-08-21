Финансы
Официальный курс евро снизился на 48 копеекРИА Новости 21 августа в 06:38
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 47,77 копейки - до 73,4989 рубля, курс доллара уменьшился на 52,1 копейки - до 66,263 рубля, следует из данных Банка России.
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Курс евро по отношению к доллару США в 10:00 MSK 21 августа понизился на 0.07%
АК&М21 августа в 03:09
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Политика
Зеленский назвал условия для возвращения России в G8
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что РФ сможет вернуть в G8 только после возвращения Крыма.
Обновлено 21 августа в 21:17
Политика
ЕС разработал план, предусматривающий пошлины на товары из США
Евросоюз разработал экономическую программу, в основе которой лежит введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на товары из Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Кличко порассуждал об особом статусе Севастополя и Киева
Мэр Киева Виталий Кличко порассуждал о городах Украины с особым статусом, к которым он причислил и Севастополь.
Обновлено в 00:33
Политика
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Глава партии "Национальное объединение" и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в G8.
Обновлено вчера в 23:12
Энергетика
Цены на нефть снижаются в четверг
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $60,1 за баррель, что на $0,2 (0,33%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
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Обновлено вчера в 11:18
Экономика
Deutsche Bank оштрафовали в США на $16,2 млн
Крупнейшая кредитная организация Германии Deutsche Bank согласилась выплатить в США штраф в размере $16,2 млн, следует из сообщения SEC.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Трех полицейских обвинили в изнасиловании проститутки в Екатеринбурге
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Общество
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Число россиян в возрасте от ста лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Найдена 5-летняя Зарина, которая провела в лесу четыре дня
Обновлено вчера в 03:27
Экономика
Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск
Группа ГАЗ Олега Дерипаски уведомила сотрудников о переводе на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября по 20 апреля 2020 года, сообщается на форумах сотрудников предприятия.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок.
Обновлено вчера в 20:50
Гаджеты
В России зафиксировано резкое снижение популярности планшетов
Продажи смартфонов сократились за первые шесть месяцев года почти на четверть. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ритейлеров.
Обновлено в 01:35
Общество
Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты
Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100).
Обновлено вчера в 17:19
Здоровье
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Наука
Глубоко под океаном был идентифицирован огромный резервуар метана
Обновлено вчера в 09:22
Культура
Крым с культурной миссией посетит делегация из Италии
Обновлено вчера в 23:52
Технологии
Первая в мире плавучая АЭС отправится на Чукотку
Обновлено вчера в 23:06
Финансы
Заемщикам с большими долгами могут перестать выдавать кредиты
В зоне риска окажется более 9 миллионов россиян С начала октября более 15 процентов российских заемщиков, имеющих показатель долговой нагрузки выше 50 процентов, станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 02:32
Автоспорт
Боттас: Мы с Даниилом Квятом отлично ладим
Валттери Боттас, говоря об отношениях с другими гонщиками Формулы 1, выделил Даниила Квята, подчеркнув, что они отлично ладят.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
В Кузбассе три человека погибли в ДТП с дорожным катком
В Кемеровской области три человека погибли, несовершеннолетний ребенок получил травмы в результате аварии с участием иномарки и дорожного катка, сообщает региональное управление МВД России.
Обновлено в 01:39
Происшествия
При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека
В результате ранения получили не менее четырех человек. Такую информацию распространил местный телеканал Fox-11.
Обновлено вчера в 18:19
Культура
Киселев уходит с телеканала Порошенко
Бывший российский телеведущий Евгений Киселев, последние годы работавший на телеканале, связанном с экс-президентом Украины Петром Порошенко, сообщил об уходе.
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Хельсинки пострадали от «тирании» Путина: Финские СМИ устроили «плач Ярославны» из-за визита президента России
После визита президента России Владимира Путина в Хельсинки финские СМИ устроили "плач Ярославны" по поводу того, какие "страдания" пришлось пережить жителям столицы Финляндии из-за "российского тирана".
Обновлено вчера в 16:51
Армия и оружие
Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД
Обновлено вчера в 16:10
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу
Обновлено вчера в 13:01