Курс валют на сегодня, 21 августа, показывает, что доллар и евро немного приостановили свои темпы роста. Напомним, что последние дни курс доллара и евро заметно вырос, на прошлой неделе также наблюдались заметные скачки валют.

Политика Более ста ученых потребовали освободить фигурантов «дела 27 июля» 112 российских ученых, работающих в российских вузах и за рубежом, потребовали освободить фигурантов "дела 27 июля", которых обвиняют в участии в массовых беспорядках, и прекратить их уголовное преследование.

Общество Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам Ранее иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на улице Тверской).

Космос Россия впервые запустила в космос робота «Федора» Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

Политика Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.

Происшествия В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.

Кино Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.

Общество Владелец польского ресторана оскорбил украинцев Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.

Экономика ЦБ запустил новый механизм оценки кредитоспособности компаний банками Банк России запустил новый механизм оценки кредитоспособности компаний после его тестирования в своей регулятивной "песочнице", сообщается на сайте регулятора.

Общество Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника» Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.

Происшествия В Москве нелегальный работник морга заработал 13 млн рублей Работник одного из столичных моргов за три месяца заработал 13 млн рублей, притом что он не был официально трудоустроен в учреждении.

Футбол Тамез отказался от перехода в «Спартак» Хавбек «Ниццы» Адриан Тамез решил отказаться от перехода в московский «Спартак».

Происшествия Раскрыты детали убийства депутатом своей жены в Челябинской области Соседка депутата Азата Зарипова из челябинского поселка Локомотивный рассказала, что убийство его жены могло произойти на глазах детей.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Музыка Продюсер Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни Продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз (Наргиз Закировой) исполнять свои песни на концертах. Об этом она написала в своем инстаграме.

Политика Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года Президент РФ Владимир Путин вновь ответил на вопрос журналистов о том, что он будет делать после 2024 года.

Политика Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.

Политика Евросоюз выступил против возвращения России в G8, сообщил источник Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия не исключает возобновления формата G8, однако это "не самоцель".

Происшествия В Чечне на газовой заправке произошел взрыв Газовая заправка взорвалась в селе Серноводское Сунженского района Чечни. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава района Назарбек Терхоев.

Происшествия Житель Ульяновска устроил стрельбу в компании, где работала его жена В Ульяновске мужчина устроил конфликт в офисе компании, где раньше работала его жена, и пять раз выстрелили в мужчину, который сделал ему замечание.

Культура Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.