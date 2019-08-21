Финансы

Доллар и евро приостановили свой ростЭкспресс газета вчера в 00:00

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Курс валют на сегодня, 21 августа, показывает, что доллар и евро немного приостановили свои темпы роста. Напомним, что последние дни курс доллара и евро заметно вырос, на прошлой неделе также наблюдались заметные скачки валют.
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Курс на четверг: подорожают все основные валюты

Sputnik Молдовавчера в 15:05

Доллар и евро приостановили свой рост

Экспресс газетавчера в 00:00
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