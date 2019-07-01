Финансы
Доллар и евро приостановили свой ростЭкспресс газета вчера в 00:00
Курс валют на сегодня, 21 августа, показывает, что доллар и евро немного приостановили свои темпы роста. Напомним, что последние дни курс доллара и евро заметно вырос, на прошлой неделе также наблюдались заметные скачки валют.
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Политика
Макрон назвал международным кризисом пожары в Амазонии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем странам G7 необходимо обсудить эту проблему.
Обновлено в 18:54
Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено в 18:13
Здоровье
В России появились опасные комары из Египта и Юго-Восточной Азии
О риске для жителей России заразиться смертельными тропическими болезнями написала 23 августа газета «Известия».
Обновлено в 20:35
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:19
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Наука
Обнаружен микроорганизм, разлагающий нефть на углекислый газ и метан
Обновлено 20 августа в 18:17
Политика
Бывший постпред США в НАТО: Трамп подрывает доверие к США
Доверие союзников США подрывается высказываниями президента страны Дональда Трампа насчет покупки Гренландии, а также его болезненной реакцией на отказ премьер-министра Дании обсуждать этот вопрос.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие
Российская «Армата» оказалась небоеспособной
Обновлено в 17:14
Общество
Мутко планирует на следующей неделе посетить Тулун и Нижнеудинск
Вице-премьер РФ Виталий Мутко собирается в конце следующей недели посетить наиболее пострадавшие от паводка в Иркутской области города Тулун, Нижнеудинск и Тайшет и встретиться с местными жителями.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
"Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР", — говорится в сообщении.
Обновлено в 17:38
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».
Обновлено в 11:58
Общество
ФБК нашёл у руководителя департамента региональной безопасности Москвы квартиру за 200 миллионов рублей
Регнацкий возглавил департамент в январе. Его структура занимается, в частности, согласованием митингов и шествий в Москве.
Обновлено в 15:02
Киберспорт
DICE отменила сореновательный режим «5 на 5» для Battlefield V
DICE объявила о том, что больше не работает над соревновательным режимом «5 на 5» для Battlefield V, который начинали тестировать ещё в Battlefield 1. По словам разработчиков, одной из ключевых причин отмены стали отзывы игроков, не особенно воодушевлённых режимом, на который команда тратит столько времени и человеческих ресурсов.
Обновлено в 11:44
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Футбол
Экс-вратарь сборной Англии Фрейзер Форстер вернулся в «Селтик»
Состав шотландского «Селтика» пополнился вратарем «Саутгемптона» Фрейзером Форстером, 22 августа сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено в 20:03
Авто
СМИ: «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис аренды машин под такси
Компания «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис для аренды машин под такси «Яндекс.Гараж», сообщило издание vc.ru со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:06
Политика
Помпео напомнил Канаде о необходимости увеличить оборонные расходы
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо напомнил о выполнении обязательств по НАТО, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
Обновлено в 20:22
Экономика
Boeing планирует выпускать по 52 авиалайнера 737 в месяц c февраля
Американская авиакорпорация Boeing планирует выпускать по 52 самолета в месяц модели 737 с февраля 2020 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 19:08
Армия и оружие
Появились сообщения о получении США танка Т-90
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
Обновлено в 12:44
Энергетика
Медведев увеличил норматив продажи «Газпромом» газа на бирже
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении норматива объемов продажи природного газа «Газпромом» на биржевых торгах.
Обновлено в 08:45
Культура
Умер заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено в 15:10
Политика
«Нафтогаз» мешает Зеленскому договориться о поставках газа
По словам Медведчука, руководство компании ставит палки в колеса, не давая возможности договориться о поставках газа в страну.
Обновлено в 17:22
Армия и оружие
Премьер-министр Польши призвал создать новую базу НАТО в стране
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что необходимо увеличить число американских военнослужащих в стране, а также создать новую базу НАТО.
Обновлено в 20:07
Наука
Названы сроки отказа от курения для снижения риска болезней сердца
По итогам 60-летних наблюдений специалисты заявили, что даже если человек курил в течение 20 лет, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить на 39%, если не возвращаться к пагубной привычке более пяти лет.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
В Ленобласти пройдут российско-сербские военные учения
Обновлено в 06:32