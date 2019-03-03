Финансы

Доллар и евро приготовились к весеннему рывкуРоссийская газета вчера в 23:00

Вячеслав Абрамов, начальник отдела продаж "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - На мировых площадках наблюдается снижение аппетита участников рынка к рисковым активам после заявления торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, что заключение торговой сделки между США и КНР может быть затруднено из-за того, что китайская сторона должна пойти на серьезные структурные изменения.
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iReactor02:12

Доллар и евро приготовились к весеннему рывку

Российская газетавчера в 23:00
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Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму

Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.
Обновлено в 08:02
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В «Нафтогазе» предупредили о полной потере газового транзита

Глава национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в эфире украинского "5 канала", что "Северный поток – 2" сделает газотранспортную систему страны невостребованной.
Обновлено в 15:59
Политика

WSJ узнала детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем

Китай и США находятся на финальной стадии заключения торговой сделки, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорами между обеими странами.
Обновлено в 16:03
Спорт

Ласицкене завоевала золото чемпионата Европы по легкой атлетике

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль чемпионата Европы в помещении.
Обновлено в 15:57
Политика

Захарова рассказала, зачем вступила в полемику с Чубайсом

Обновлено в 16:29
Армия и оружие

Международная коалиция снова применила белый фосфор в Сирии

Обновлено вчера в 14:42
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Медведев допустил, что выборы на Украине будут нелегитимными

Президентская избирательная кампания на Украине проходит с нарушениями общепринятых демократических норм, легитимность выборов под вопросом, заявил премьер министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете "Труд".
Обновлено в 17:06
Культура

Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение»

Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.
Обновлено в 11:27
Политика

Испанская газета пожалела гитлеровцев и раскритиковала Сталина

Обновлено в 12:52
Футбол

«Ювентус» победил «Наполи» в матче Серии А

Обновлено в 16:35
Политика

На электронных выборах в Эстонии победила оппозиция

Электронные выборы в 101-местный парламент Эстонии (Рийгикогу) выиграла оппозиционная Реформистская партия, набравшая 40 процентов голосов, сообщила в воскресенье, 3 марта, избирательная комиссия страны.
Обновлено в 14:35
Политика

Трамп призвал сэкономить на военных учениях с Южной Кореей

Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной отмены военных учений с Южной Кореей является желание сэкономить миллионы долларов, а также улучшить отношения с Северной Кореей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:55
Хоккей

Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Рейнджерс»

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил победный буллит в серии послематчевых бросков в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес

Как Божена Рынска перенесла клиническую смерть

Журналистка Божена Рынска поделилась опытом пережитой клинической смерти после потери своего супруга Игоря Малашенко, тело которого было найдено в его доме в Испании в минувшем феврале.
Обновлено в 16:09
Происшествия

В Лондоне задержали кинувшего яйцо в Корбина мужчину

В Лондоне задержали мужчину, который кинул яйцо в главу Лейбористской партии Джереми Корбина.
Обновлено в 15:53
Политика

Посольство РФ в Лондоне опубликовало доклад по Солсбери

Посольство России в Великобритании опубликовало доклад под названием "Солсбери: вопросы без ответов".
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Отец Децла ответил на обвинение его вдовы

Отец Децла Александр Толмацкий опроверг заявление его вдовы Юлии, которая считает, что родители рэпера планируют получить права на его творческое наследие и забрать ребенка.
Обновлено в 08:36
Культура

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
Обновлено в 00:42
Спорт

Фуркад вернулся к травле Логинова

Обновлено в 16:12
Теннис

Рублев проиграл Эдмунду в финале Челленджера в Индиан-Уэлсе

Российский теннисист Андрей Рублев в финале Челленджера в Индиан-Уэллсе проиграл британцу Кайлу Эдмунду.
Обновлено в 17:13
Космос

Маск по-русски поблагодарил за поздравление со стыковкой Dragon с МКС

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск по-русски ответил на поздравление из Москвы с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с МКС.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Умерла звезда «Голоса». Ей было 33

Обновлено в 14:33
Наука

В Китае археологи нашли кувшин с «эликсиром бессмертия»

Сосуд находился в гробнице дворянской семьи в городе Лоян Археологи обнаружили во время раскопок в провинции Хэнань Китая бронзовый кувшин с жидкостью, которая во времена династии Западная Хань считался "эликсиром бессмертия".
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

The National Interest оценил новый российский штурмовой автомат ШАК-12

Журнал The National Interest оценил российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12.
Обновлено в 05:18
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Стало известно, сколько россияне тратят на бензин

Эксперты аналитического агентства "Автостат" подсчитали, сколько россияне тратят на бензин.
Обновлено в 02:01
Футбол

Пресс-атташе «Спартака» Трахтенберг подал в отставку

Глава пресс-службы и директор по связям с общественностью московского "Спартака" Леонид Трахтенберг ушел со своего поста.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Генштаб России объяснил суть американского «Троянского коня»

Стратегия «Троянский конь», над которой работают США, основана на сочетании политического давления и военной силы.
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В Сирии продают новые автомобили «Ока»

Обновлено в 07:01
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Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением

Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
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США задумались о создании коалиции для смены власти в Венесуэле

Вашингтон хочет создать большую коалицию для смены власти в Венесуэле.
Обновлено в 10:56
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