Финансы
Доллар и евро подскочили в ценеЭкспресс газета 00:00
Курс доллара и евро продолжает расти. На сегодняшний день иностранная валюта существенно поднялась в цене. Сегодня курс доллара поднялся сразу на 61 копейку и составил 66.60 рублей.
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Политика
Макрон уверен в европейском будущем России по итогам встречи с Путиным
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Обновлено вчера в 15:16
Экономика
Член семьи Ротшильдов купил аэропорт Кишинева
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено вчера в 15:40
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Банки предупреждают об атаках на счета клиентов
Банки активно информируют о массовых атаках мошенников на счета клиентов через рассылки по SMS и почте, в соцсетях и на своих сайтах.
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено вчера в 10:43
Экономика
Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей
К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.
Обновлено вчера в 18:24
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Происшествия
Подросток убил семью и покончил с собой
В Ульяновской области 16-летний подросток расправился с семьей, а затем покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 08:22
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия
Экс-владельца «Югры» обвинили в хищении 200 млрд рублей
Бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину предъявили новое обвинение. Ему вменяют хищение порядка 200 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Титов предложил доработать законопроекты о «регуляторной гильотине»
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов направил вице-премьеру - руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко отзыв на законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)", подготовленные в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности ("регуляторная гильотина").
Обновлено вчера в 17:21
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Гаджеты
В России сохраняется большой спрос на кнопочные телефоны
В России, несмотря на огромную популярность смартфонов, по-прежнему сохраняется спрос на обычные кнопочные телефоны.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 23:16
Общество
В России вступили в силу новые правила досмотра багажа
В России с 19 августа вступили в силу новые правила фитосанитарного контроля, из-за которых на нескольких таможенных пунктах будут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади.
Обновлено вчера в 05:09
Политика
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» с главой РФ Владимиром Путиным на борту, летевшем из Москвы в Марсель.
Обновлено вчера в 12:38
Здоровье
Столичный врач рассказал, при каких симптомах надо срочно вызывать скорую
Высокая температура, потеря сознания и другие симптомы могут сигнализировать о серьезном заболевании, требующем немедленного вызова скорой помощи.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Обновлено вчера в 20:35
Транспорт
Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова
«Аэрофлот» и S7 Airlines прекратили продажу билетов на рейсы в Саратов с 27 октября, когда авиакомпании переходят на зимнее расписание, – билетов нет в системах бронирования.
Обновлено вчера в 16:07
Теннис
Серена Уильямс назвала теннисистку, от которой фанатеет
Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, кто ей импонирует из молодого поколения.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика
WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату
Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зарплату для стимулирования экономики.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках
Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено вчера в 11:09
Футбол
Незабитый пенальти Погба помешал «Манчестер Юнайтед» одолеть «волков»
Во втором туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» поделили очки.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Документы Минфина нашли на свалке в Подмосковье
Очередную свалку ценных документов нашли на территории Московской области.
Обновлено вчера в 08:20
Космос
В нашей Галактике может быть до 10 миллиардов планет земного типа
Обновлено вчера в 04:20
Происшествия
Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства
Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн написал завещание за два дня до того, как совершил самоубийство в камере следственного изолятора, сообщают New York Post и Bloomberg со ссылкой на направленные в суд документы.
Обновлено вчера в 22:48