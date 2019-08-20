Курс доллара и евро продолжает расти. На сегодняшний день иностранная валюта существенно поднялась в цене. Сегодня курс доллара поднялся сразу на 61 копейку и составил 66.60 рублей.

Доллар и евро подскочили в цене

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