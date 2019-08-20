Финансы

Доллар и евро подскочили в ценеЭкспресс газета 00:00

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Курс доллара и евро продолжает расти. На сегодняшний день иностранная валюта существенно поднялась в цене. Сегодня курс доллара поднялся сразу на 61 копейку и составил 66.60 рублей.
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Доллар и евро подскочили в цене

Экспресс газета00:00

Курсы валют на сегодня, 20 августа 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 17:15

Курс евро по отношению к доллару США в 10:01 MSK 19 августа повысился на 0.03%

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