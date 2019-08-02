Энергетика
Доллар и евро подорожали на полрубля за час после твита ТрампаРБК вчера в 14:47
Эксперты объяснили изменение цен на нефть решением президента США ввести дополнительные пошлины на товары из Китая зашедшей в тупик ситуацией с торговой войной между Вашингтоном и Пекином и понижением ключевой ставки ФРС США впервые с 2008 года.
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с чего всё началось
Как свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже, фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели с 61,05 до 60,49 доллара в промежутке между 20:39 и 21:03 часами, однако затем цены скорректировались до отметки в 61,10 доллара за баррель.Ридусвчера в 16:08
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Происшествия
Авария на трассе М5 под Челябинском, есть погибший
Обновлено в 07:05
Кино
Джаред Лето собирается сыграть серийного убийцу
Обновлено в 06:42
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Политика
В Совфеде прокомментировали прекращение действия ДРСМД
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT официальное прекращение с 2 августа действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:20
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Футбол
ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас» за £14 млн
ЦСКА отверг предложение «Кристал Пэлас» по нападающему Федору Чалову, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 07:21
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Обновлено в 05:02
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Здоровье
В Ингушетии в 2018 году зарегистрировали первого алкоголика
В Минздраве России рассказали о том, как изменилось количество социально значимых заболеваний в 2018 году в субъектах страны.
Обновлено в 04:11
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужил арбитр-женщина
Матч обслужит бригада арбитров состоящая в основном из женщин во главе с француженкой Стефани Фраппар.
Обновлено в 06:50
Политика
Зеленский подтвердил существование заявления Богдана об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке.
Обновлено в 05:49
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Транспорт
Прерванное паводком движение по трассе «Сибирь» восстановлено
В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.
Обновлено вчера в 19:34
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:00
Финансы
Ставки по рублевым вкладам снизились в российских банках
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась.
Обновлено в 07:28
Финансы
Курс доллара пробил отметку в 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 07:10
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Общество
В Свердловской области продлено штормовое предупреждение
Обновлено в 06:42
Наука
Названа главная причина развития рака
Обновлено вчера в 07:11
Политика
Дональд Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Обновлено вчера в 07:43
Авто
Renault Arkana теперь стоит больше миллиона
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие
Грызлов: Киев грубо нарушает перемирие в Донбассе
Грызлов отметил, что боевое применение БПЛА является наступательным действием, соответственно Украина тем самым грубо нарушила действующее с 21 июля соглашение о перемирии в указанном регионе.
Обновлено в 06:35
Футбол
Футболисты «Велеса» пошутили над бывшим игроком брянского «Динамо»
Игроки столичного клуба «Велес» из ПФЛ пошутили по поводу переноса игры 4-го тура турнира с «Зенитом-2».
Обновлено в 06:49