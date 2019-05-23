Финансы

Доллар и евро подорожали на 40 копеекВедомости 11:43

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Сегодня все развивающиеся рынки находятся под давлением – торговый конфликт между США и Китаем разгорается с новой силой, указывает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович.
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Доллар и евро подорожали на 40 копеек

Ведомости11:43
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 15:46, Ашберн
Политика

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
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Напомним, 22 мая 2019 года заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что Андрей Богдан, назначенный главой администрации президента Украины Владимира Зеленского, подпадает под закон о люстрации, поэтому не может занимать эту должность.
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В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
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В четверг, 23 мая, сборная России выиграла у американских хоккеистов со счетом 4:3 в четвертьфинале чемпионата мира 2019.
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На выборах в Европарламент определился лидер

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предстоящих выборах в Европарламент и о том, как ЕС пытается бороться с евроскептиками.
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Акции ВТБ выросли на 10% за день

Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
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Минкомсвязь перечислила угрозы для возможной изоляции Рунета

Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, в котором перечисляются три вида угроз для возможного перехода Рунета в автономный режим.
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«ДоброДомик» стал известен благодаря своим благотворительным обедам — в заведении бесплатно кормили пенсионеров.
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После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»

Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.
Обновлено в 06:30
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Два поезда с людьми застряли в московском метро

В тоннеле московского метро застряли два поезда с пассажирами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 14:13
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В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
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Вышло крупное обновление Windows 10

Операционная система Windows 10 получила крупное обновление.
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Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.
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Поездка российской певицы, актрисы и телеведущей Альбины Джанабаевой на Каннский фестиваль едва не сорвалась.
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Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
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В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим

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"Ну да, без фотошопа": Дарью Пынзарь высмеяли за обман Экс-участница "Дома-2" предъявила публике якобы необработанное фото, но ей не поверили.
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Зеленский назвал Россию «агрессором»

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что не собирается менять политический курс своего предшественника в отношении соседней страны Во время выступления на IT-конференции iForum "Гарант инноваций: создаём будущее вместе" глава государства прокомментировал данные 2018 года о развитии электронного правительства.
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Илья Воробьев: американцы из полумомента могут создать гол

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал четвертьфинальную встречу национальной команды против американцев на чемпионате мира по хоккею с шайбой.
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По данным СМИ, YouTube заблокировал видео по просьбе правообладателя Украинский сериал "Слуга народа", в котором новый президент Украины Владимир Зеленский сыграл роль главы государства стал недоступен в России.
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Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

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