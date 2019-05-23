Финансы
Доллар и евро подорожали на 40 копеекВедомости 11:43
Сегодня все развивающиеся рынки находятся под давлением – торговый конфликт между США и Китаем разгорается с новой силой, указывает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 15:46, Ашберн
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Политика
Замглавы администрации президента Украины раскритиковал закон о люстрации
Напомним, 22 мая 2019 года заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что Андрей Богдан, назначенный главой администрации президента Украины Владимира Зеленского, подпадает под закон о люстрации, поэтому не может занимать эту должность.
Обновлено в 13:59
Музыка
Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»
Обновлено в 08:14
Космос
Земле угрожают тауриды
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 13:58
Хоккей
Финляндия — Швеция 3:4 (3-й период)
В четверг, 23 мая, сборная России выиграла у американских хоккеистов со счетом 4:3 в четвертьфинале чемпионата мира 2019.
Обновлено в 12:47
Политика
На выборах в Европарламент определился лидер
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предстоящих выборах в Европарламент и о том, как ЕС пытается бороться с евроскептиками.
Обновлено в 15:33
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Обновлено вчера в 22:57
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе
Лайнер испанской авиакомпании Vueling совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за сообщения о нахождении на борту взрывного устройства.
Обновлено в 10:52
Космос
Рогозин назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну
Первый российский космонавт ступит на поверхность Луны в 2030 году.
Обновлено в 15:24
Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
Обновлено в 12:16
Политика
Минкомсвязь перечислила угрозы для возможной изоляции Рунета
Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, в котором перечисляются три вида угроз для возможного перехода Рунета в автономный режим.
Обновлено в 14:58
Общество
В Петербурге закрыли кафе, бесплатно кормившее пенсионеров обедами
«ДоброДомик» стал известен благодаря своим благотворительным обедам — в заведении бесплатно кормили пенсионеров.
Обновлено в 14:10
Футбол
После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»
Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Два поезда с людьми застряли в московском метро
В тоннеле московского метро застряли два поезда с пассажирами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании
В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
Гаджеты
Вышло крупное обновление Windows 10
Операционная система Windows 10 получила крупное обновление.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго
Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.
Обновлено в 14:00
Здоровье
Названы самые распространенные причины рака
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Поездка Альбины Джанабаевой на Каннский фестиваль едва не сорвалась
Поездка российской певицы, актрисы и телеведущей Альбины Джанабаевой на Каннский фестиваль едва не сорвалась.
Обновлено в 13:32
Политика
Филарет отказался выполнять условия томоса
Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
В Сирии боевики обстреляли авиабазу Хмеймим
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
«Ну да, без фотошопа»: Дарью Пынзарь высмеяли за обман
"Ну да, без фотошопа": Дарью Пынзарь высмеяли за обман Экс-участница "Дома-2" предъявила публике якобы необработанное фото, но ей не поверили.
Обновлено в 13:50
Политика
Зеленский назвал Россию «агрессором»
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что не собирается менять политический курс своего предшественника в отношении соседней страны Во время выступления на IT-конференции iForum "Гарант инноваций: создаём будущее вместе" глава государства прокомментировал данные 2018 года о развитии электронного правительства.
Обновлено в 07:03
Хоккей
Илья Воробьев: американцы из полумомента могут создать гол
Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал четвертьфинальную встречу национальной команды против американцев на чемпионате мира по хоккею с шайбой.
Обновлено в 13:51
Культура
Сериал «Слуга народа» с Зеленским стал недоступен в России
По данным СМИ, YouTube заблокировал видео по просьбе правообладателя Украинский сериал "Слуга народа", в котором новый президент Украины Владимир Зеленский сыграл роль главы государства стал недоступен в России.
Обновлено в 15:22