Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкцияхИнтерфакс вчера в 03:35
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
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Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
Обновлено в 01:35
Политика
Большинство демократов палаты представителей требуют импичмента Трампа
РБК приводит результаты подсчётов CNN и The Washington Post, согласно которым импичмент Дональда Трампа поддерживают 118 демократов (из 235) в палате представителей конгресса США.
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Госдеп сообщил детали новых антироссийских санкций
Госдеп Соединенных Штатов официально проинформировал о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей начнет действовать 19 августа и останется в силе не менее года.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
Т-14 «Армата»: монитор для «Птеродактиля»
На днях «Военное обозрение» опубликовало материал с обсуждением кадра из внутреннего (обитаемого) отсека танка Т-14 «Армата».
Обновлено в 01:43
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без оснований
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продлевать срок ареста предпринимателям, если по уголовному делу в их отношении не производят активных следственных действий.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь на Урале
В Свердловской области неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз Трампа
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу президента США Дональда Трампа ввести блокаду страны и заявил, что обращается в связи с этим в Совбез ООН.
Обновлено вчера в 18:33
Технологии
Сеть Walmart планирует разработать собственную криптовалюту
Одна из крупнейших в мире розничных сетей Walmart из США подала патентную заявку на создание собственной криптовалюты.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия
Почти 40 человек пострадали из-за утечки хлора в бассейне Пекина
В результате утечки газообразного хлора в одном из бассейнов на юго-западе Пекина пострадали 38 человек.
Обновлено в 01:14
Общество
В России запускается новая программа страхования жилья
С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам.
Обновлено вчера в 14:40
Здоровье
Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне
Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны
Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.
Обновлено вчера в 08:28
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Футбол
Месси дисквалифицирован на три месяца
Обновлено в 02:03
Политика
Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Женщина притворилась женой арабского шейха и обокрала ювелирный бутик
Неизвестная женщина похитила украшения из парижского ювелирного магазина, притворившись женой дубайского правителя.
Обновлено вчера в 18:20
Энергетика
Китай получил контроль над ценами на нефть
«Мировые цены на нефть могут оказаться под давлением, если Китай решит использовать иранскую нефть, хранящуюся в его портах», — заявил аналитик компании PVM Oil Associates Стивен Бреннок.
Обновлено вчера в 11:58
Футбол
«Спартак» представил четырёх новичков
Все четыре новичка вместе с генеральным директором клуба Томасом Цорном попозировали для фотографов с футболками красно-белых, а после ответили на вопросы собравшихся журналистов.
Обновлено вчера в 16:57
Футбол
Клопп назвал фаворита сезона АПЛ
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп назвал главного фаворита сезона АПЛ.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Минобороны показало видео уничтожения артиллерии боевиков Сирии
В Сети появилось видео, на котором российские военные наносят удар по артиллерии боевиков в Сирии.
Обновлено в 01:49
Наука
В Канаде палеонтологи обнаружили останки доисторического «Ктулху»
Ученые-палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического хищника.
Обновлено 31 июля в 04:39
Армия и оружие
В России стартуют испытания бронеавтомобилей нового поколения «Атлет»
Предварительные испытания бронеавтомобилей "Атлет", которые придут на смену машинам семейства "Тигр", начинаются в России, рассказал РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
ЖКХ
В ЛНР сократили подачу воды в пять городов из-за аварии
Обновлено в 01:22
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47