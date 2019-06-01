Финансы
Доллар и евро поднимутся в цене 28 июняТелеканал 360° вчера в 11:47
В свою очередь, цена европейской валюты в пятницу составит 71,6635 рубля, что на 28 копеек выше установленного ранее курса.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 01:12, Вашингтон
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Сегодня, 27 июня, стартовал финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд.
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Известная российская теннисистка Мария Шарапова похвасталась своим домом.
Обновлено вчера в 17:28
Общество
Туристка объяснила, за что украинцев выселили из отеля в Греции
Обновлено вчера в 04:12
Происшествия
ФСБ проводит обыски в офисах автодилера «Рольф»
Крупнейший в России автодилер «Рольф» заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проводят обыски силовики и оперативники.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона
В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
В России ДТП с участием пьяных водителей приравняли к убийству
С 28 июня в России ужесточили наказание для водителей, которые в момент ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 00:55
Общество
Выпуск в море спасенных из «китовой тюрьмы» косаток снова перенесли
Выпуск косаток, которых доставили из бухты Средняя Приморского края на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их должны выпустить в вольеры, а затем в море, снова отложили из-за погоды, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную в администрации Николаевского района.
Обновлено 26 июня в 03:20
Армия и оружие
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По мнению, аналитиков издания, в случае войны Литва займет оборонительную позицию и будет ждать помощи НАТО.
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Происшествия
Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
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Каракурт укусил пенсионерку в московской квартире
Обновлено вчера в 23:50
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
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Забайкальских школьниц заставили в Китае работать официантками
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Добившись возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Москва сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма территорией России, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.
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Происшествия
В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24
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Обновлено вчера в 01:12
Игры
Магазин Epic Games готовится к раздаче кооперативной Overcooked
Трогательная философская история Last Day of June стала временно бесплатной в магазине Epic Games.
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары
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Объявлены лауреаты конкурса им. Чайковского
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Идущий на поправку продюсер Бари Алибасов сыграет роль в фильме "Брат-3", срежиссированом шоуменом Стасом Барецким.
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