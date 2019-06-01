Финансы

Доллар и евро поднимутся в цене 28 июняТелеканал 360° вчера в 11:47

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В свою очередь, цена европейской валюты в пятницу составит 71,6635 рубля, что на 28 копеек выше установленного ранее курса.
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Доллар и евро поднимутся в цене 28 июня

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