Финансы

Доллар и евро поднимутся в цене 28 июняТелеканал 360° 11:47

В свою очередь, цена европейской валюты в пятницу составит 71,6635 рубля, что на 28 копеек выше установленного ранее курса.
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Курс валют на сегодня: доллар и евро незначительно выросли

Экспресс газета00:30

Курс валют на 27-28 июня: поддержка кончилась

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Официальный курс доллара вырос на 24 копейки, евро — на 28 копеек

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Доллар и евро поднимутся в цене 28 июня

Телеканал 360°11:47

Курс доллара. Прогноз на 27–28 июня

Коммерсантъвчера в 17:35

Эксперт опасается, что в Киеве политические риски обвалят курс гривны

REGNUMвчера в 06:25
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 17:57, Вашингтон
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Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина отказалась даже обсуждать вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе моряков.
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Армия и оружие

Группа журналистов попала под обстрел ВСУ на окраине Донецка

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Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
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Обновлено вчера в 17:48
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин

Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом

Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
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Frank Premium Banking Award это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников.
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Политика

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Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
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Футбол

Каррера назвал свое увольнение ошибкой руководства «Спартака»

Итальянский специалист Массимо Каррера считает, что руководство московского футбольного клуба "Спартак" допустило ошибку, уволив его с поста главного тренера команды.
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Авто

Ford сократит 12 тыс. сотрудников по всей Европе

Американский автоконцерн Ford в рамках реструктуризации производства уволит 12 000 сотрудников по всей Европе, говорится в сообщении компании.
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В ЛНР заявили о гибели украинского диверсанта

"В результате попытки проникновения на территорию ЛНР в нейтральной полосе произошел подрыв украинского диверсанта на мине", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции.
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Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».
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Названы регионы РФ, лидирующие по продажам автомобилей Lada Granta

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АТОР: ситуация на курортах Туниса остается спокойной, несмотря на взрывы в столице

Ситуация на курортах в Тунисе, где отдыхают российские граждане, остается спокойной после взрывов, прогремевших в столице страны в четверг.
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Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
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Умер известный американский актер Билли Драго

Причина смерти Билли Драго не сообщается.
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Директор по дизайну Apple Джонатан Айв уходит в отставку, сообщила компания.
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Обновлено в 08:10
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