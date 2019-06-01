Финансы
Доллар и евро поднимутся в цене 28 июняТелеканал 360° 11:47
В свою очередь, цена европейской валюты в пятницу составит 71,6635 рубля, что на 28 копеек выше установленного ранее курса.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 18:59, Вашингтон
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Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию
Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.
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По версии следствия, в 2014 году компания "Рольф" приобрела у кипрской компании "Панабел лимитед" (подконтрольна Сергею Петрову) акции компании "Рольф Эстейт" за 4 млрд руб. Как считает следствие, договор купли-продажи был заведомо подложным, а стоимость — многократно завышенной.
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Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.
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Общество
Новое пешеходное пространство появится у Патриаршего моста в Москве
Власти Москвы намерены создать новую пешеходную зону с культурным центром и амфитеатрами между Берсеневской и Якиманской набережными.
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МИД Бахрейна отозвал для консультации своего посла в Ираке Салаха аль-Малики после нападения на посольство королевства в Багдаде, передает Бахрейнское государственное агентство новостей BNA.
Обновлено в 17:38
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Кутепов признался, что игрокам «Спартака» тяжело тренироваться в жару
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"В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов Иркутской области в регионе введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
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Политика
Пушков высмеял отказ Грузии и Литвы покидать сессию ПАСЕ из-за России
Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter прокомментировал отказ делегаций Грузии и Литвы покидать сессию ПАСЕ, несмотря на объявленное ранее соответствующее решение.
Обновлено в 18:01
Транспорт
Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Меркель снова стало плохо на официальном мероприятии
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Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS
Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.
Обновлено в 06:22
Происшествия
На северо-востоке Москвы ликвидировали пожар на складе
Ранее сообщалось, что на Ярославском шоссе горит склад, площадь пожара достигла 2 тысяч квадратных метров, пожару была присвоена третья – высшая категория сложности.
Обновлено в 15:48
Происшествия
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Обновлено в 14:42
Общество
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Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было.
Обновлено в 11:36
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Московский ЦСКА с минимальным счетом уступил "Краснодару" на предсезонном турнире в Австрии - 0:1. Единственный гол забил Александр Мартынович.
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Политика
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Беглов намерен убрать нелегальную торговлю из Петербурга
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Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
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В России ужесточат контроль качества донорской крови, в том числе, за счёт проверки её компонентов во всех без исключения случаях донации.
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Армия и оружие
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Обновлено в 16:55
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Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 13:46
Экономика
Россияне оказались не такими уж и старыми
Россия может оказаться в списке «стареющих» стран с аномально низкими расходами на здравоохранение.
Обновлено в 12:42
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Ученые рассказали, как земляне будут заселять Млечный Путь
Обновлено в 15:12