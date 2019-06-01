Финансы

Доллар и евро поднимутся в цене 28 июняТелеканал 360° 11:47

В свою очередь, цена европейской валюты в пятницу составит 71,6635 рубля, что на 28 копеек выше установленного ранее курса.
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Доллар и евро поднимутся в цене 28 июня

Телеканал 360°11:47

Курс доллара. Прогноз на 27–28 июня

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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 18:59, Вашингтон
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