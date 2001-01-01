Финансы
Доллар и евро подешевели на открытии торгов 8 августаСвободная Пресса 04:25
Курс доллара 8 августа снизился на открытии торгов Московской биржи. На десять утра доллар стоил 65,13 рубля, что на 20 копеек меньше показателя на закрытии биржи ранее. За следующий час торгов американская валюта ещё потеряла в цене и стоила 65,1.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:07, Вашингтон
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Финансы
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Политика
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Обновлено в 02:06
Политика
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Общество
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Жители России чаще покупают книги, чем читают. Практикуют чтение книг 53%, покупку осуществляют 88%.
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Общество
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Финансы
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Объем новой программы сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом составит от 5 млрд до $10 млрд, это будет зависеть от ее сроков.
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Карина Разумовская родила первенца
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Обновлено в 03:38
Армия и оружие
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Авто
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Новости об отказе Audi от A3 Cabriolet приходят во время пикового сезона автомобилей с откидным верхом, но поклонники стартового уровня бренда не должны паниковать.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением направился в акваторию Черного моря, говорится в сообщении 6-го флота США.
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Пресс-секретарь ФБК Навального сообщила о блокировке счетов фонда
Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что счета организации и ее штабов в регионах заблокированы.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Фигурантку дела «Нового величия» увезли на скорой из зала суда
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Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
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Экс-защитник «Спартака» может перейти в «Эвертон»
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Киностудия Зеленского нашла комика на его роль
Обновлено в 11:25