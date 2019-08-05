Курс доллара 8 августа снизился на открытии торгов Московской биржи. На десять утра доллар стоил 65,13 рубля, что на 20 копеек меньше показателя на закрытии биржи ранее. За следующий час торгов американская валюта ещё потеряла в цене и стоила 65,1.

Доллар и евро подешевели на открытии торгов 8 августа

Политика Зеленский намерен легализовать на Украине казино Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.

Музыка Максим Фадеев разорвал контракт с певицей Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с певицей Наргиз.

Происшествия Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском Мэр Новороссийска Игорь Дяченко, находящийся на месте ЧП, сообщил, что идет опознание погибших в ДТП с автобусом, которое произошло вечером в среду.

Политика Сторонники Атамбаева проведут бессрочный митинг в Бишкеке Сторонники бывшего президента Киргизии собираются провести бессрочный митинг с требованием отставки президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, а также правительства и парламента республики.

Политика В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Происшествия ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты» Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Здоровье Офтальмолог рассказала, какие продукты помогут сохранить зрение Профессор, доктор медицинских наук Елена Гришина советует для сохранения зрения при стрессах и постоянной работе с гаджетами потреблять в пищу богатые витаминами и омега-3 продукты, прежде всего рыбу, фрукты и овощи.

Происшествия Около 14 тысяч животных пострадали во время лесных пожаров в Сибири По мнению руководителя программы по ООПТ Greenpeace Михаила Крейндлина, часть животных с пострадавших территорий могла покинуть привычный ареал обитания.

Происшествия Пожар в воинской части под Архангельском, есть погибшие Пожар произошел в воинской части в Архангельской области, предположительно, один человек погиб, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

Политика Скотленд-Ярд не доказал причастность России к отравлению Скрипалей Как сообщает The Guardian, в полиции Великобритании проанализировали, «какую роль в отравлении Скрипалей мог сыграть президент России Владимир Путин».

Футбол ЦСКА отказался продавать Чалова за €25 млн Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в лондонский "Кристал Пэлас" за €25 млн, передает ТАСС.

Армия и оружие Западные СМИ оценили первый полет ударного «Охотника» Внимание западных экспертов и журналистов привлек первый полет российского ударного беспилотника "Охотник".

Экономика Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономии Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".

Происшествия Под Челябинском семья отравилась неизвестным веществом В Челябинской области организована проверка по факту отравления неизвестным веществом семьи из города Карталы.

Шоу-бизнес Эмма Уотсон скрывает роман с программистом Звезда фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере - Эмма Уотсон скрывает свои романтические отношения с программистом Бренданом Ириба.

Происшествия Сторонники Атамбаева захватили 40 единиц оружия, заявили в ГКНБ "На месте проведения спецоперации утеряно и было захвачено 40 единиц огнестрельного оружия, 15 пистолетов и свыше двух тысяч патронов", — уточнил собеседник агентства.

Происшествия В Москве задержали обманувших 300 человек лжеюристов Сотрудники полиции в Москве выявили группу лжеюристов, которые обманули более 300 человек.

Финансы В Дании начали выдавать ипотеку под 0% В Дании начали выдавать ипотеку под 0% годовых при сроке кредитования в 20 лет.

Происшествия Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.