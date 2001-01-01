Финансы
Доллар и евро подешевели на открытии торгов 8 августаСвободная Пресса вчера в 04:25
Курс доллара 8 августа снизился на открытии торгов Московской биржи. На десять утра доллар стоил 65,13 рубля, что на 20 копеек меньше показателя на закрытии биржи ранее. За следующий час торгов американская валюта ещё потеряла в цене и стоила 65,1.
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Итоги недели на белорусском валютном рынке (29 июля – 02 августа) - пересылаю с графиком
SIA.ru05 августа в 21:29
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:34, Вашингтон
Происшествия
У сотрудников НКО «ФБК» Навального проводятся обыски
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Происшествия
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Обыски проводятся в пятницу в главке МВД по Красноярскому краю. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Телеканалы в Москве впервые задействовали для оповещения о ЧС
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В Польше испугались сближения Евросоюза с Россией
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Происшествия
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Обновлено вчера в 06:30
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Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
В США задержан мужчина, пришедший в магазин с оружием и в бронежилете
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Обновлено вчера в 21:44
Авто
Subaru объявила скидки на автомобили в августе
В случае, если потенциальный покупатель является владельцем автомобиля другой марки, то в рамках программы трейд-ин Subaru Upgrade он сможет рассчитывать на выгоду от 130 000 до 250 000 рулей.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП
Обновлено в 01:29
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Идет опознание погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
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Обновлено 07 августа в 19:28
Экономика
«Восточный» отказался продавать акции из дела Калви за 2,6 млрд руб
Майкл Калви на суде в июле предлагал продать пакет на рынке, чтобы доказать, что они стоят больше 600 тыс. руб. Фонд, одним из инвестором которого выступает Райан, не единственная компания, направлявшая предложения о выкупе акций.
Обновлено вчера в 23:35
Кино
Охлобыстин сыграет главную роль в новом детективном сериале «Вспышка»
Актёру досталась главная роль в детективном сериале «Вспышка», пишет «Культуромания».
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие
Детский лагерь открылся в сирийском Алеппо при поддержке военных РФ
Детский летний лагерь открылся при поддержке российских военных в сирийском Алеппо.
Обновлено вчера в 23:31
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Жительница поселка Сита Хабаровского края отправилась за грибами, увязла в трясине и сутки отпугивала рычанием дикого медведя.
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Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Футбол
Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.
Обновлено вчера в 14:53
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Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.
Обновлено в 00:08
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В ОДК рассказали, когда самолеты МС-21 получат российские двигатели ПД-14
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Forbes сообщил о планах Сбербанка по покупке 80% Союзмультфильма
Сбербанк и "Союзмультфильм" обратились в правительство с просьбой о поддержке сделки по покупке банком 80% студии, сообщает в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 21:08
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Онколог назвал семь симптомов развития рака
Обновлено вчера в 21:03
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Происшествия
ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии
С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
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Кино
Скончался французский режиссер Жан-Пьер Моки
В своем парижском доме в возрасте 90 лет скончался известный французский кинорежиссер Жан-Пьер Моки.
Обновлено вчера в 11:59
Общество
В России утвердят национальный стандарт на школьную форму
В 2020 году в России планируется утвердить предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию
Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
Япония на сайте Олимпиады-2020 обозначила Южные Курилы как свои
Российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи (Южные Курилы) изображены как часть Японии на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года.
Обновлено в 01:10