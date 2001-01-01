Финансы
Доллар и евро подешевели на открытии торгов 8 августаСвободная Пресса 04:25
Курс доллара 8 августа снизился на открытии торгов Московской биржи. На десять утра доллар стоил 65,13 рубля, что на 20 копеек меньше показателя на закрытии биржи ранее. За следующий час торгов американская валюта ещё потеряла в цене и стоила 65,1.
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