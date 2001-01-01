Курс доллара 8 августа снизился на открытии торгов Московской биржи. На десять утра доллар стоил 65,13 рубля, что на 20 копеек меньше показателя на закрытии биржи ранее. За следующий час торгов американская валюта ещё потеряла в цене и стоила 65,1.

Доллар и евро подешевели на открытии торгов 8 августа

Наука Столкновения холодных молекул впервые изучили в сверхпроводящей магнитной ловушке Физики из Израиля построили первую экспериментальную установку, которая изучает столкновения холодных частиц без участия лазеров.

Кино Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном Как прошел закрытый показ фильма «Однажды в Голливуде» Режиссер и сценарист Квентин Тарантино представил в Москве свой новый фильм.

Общество МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.

Транспорт В Москве растет число аварий с участием такси Как считает Ликсутов, уровень зарплаты таксиста в Москве не должен быть ниже зарплаты водителя автобуса городского общественного транспорта.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Политика Зеленский намерен легализовать на Украине казино Украинский президент Владимир Зеленский намерен легализовать в стране азартные игры, в том числе казино.

Политика В бундестаге признали вклад России в объединение Германии Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Интернет ФАС возбудила дело против Apple ФАС возбудила дело против Apple. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Экономика В Росстате сообщили о росте цен на хлеб За первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в России выросла на 7,7% по сравнению с аналогичном периодом 2018 года.

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.

Музыка Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

Политика Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.

Происшествия Пресс-секретарь ФБК сообщила о блокировке счетов фонда Утром сообщалось об обысках у сотрудников ФБК Евгения Помазуева, Вячеслава Гимади и Евгения Замятина, которые проводились в рамках уголовного дела об отмывании денег.

Авто ГАЗ создал конкурента пикапу Ford F-150 Специалисты российского предприятия в 1996 году разработали пикап ГАЗ 2308 «Атаман», который, по мнению многих, имел неоднозначный, но внушительный внешний вид.

Политика Япония возобновила экспорт в Южную Корею, но с условием Обычно Япония не объявляет о каждом разрешении на экспорт, но тут ее задело, как Южная Корея назвала недавние ограничения «эмбарго» на поставки.

Общество ООН составила руководство по спасению мира для лентяев ООН составила правила успешной жизни для лентяев. Текст выложен на сайте организации.

Шоу-бизнес Аллу Вербер похоронят в Торонто Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.

Политика В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

Здоровье Из-за скачков давления москвичам советуют избегать стрессов и вождения Медики дали ряд советов жителям Москвы в связи с периодом скачков атмосферного давления, которые прогнозируются в четверг и пятницу.