Финансы

Доллар и евро обновляют минимумыКоммерсантъ 06:53

Доллар и евро обновляют минимумы Сегодня доллар США на Московской бирже опустился до минимальной отметки с начала августа 2018 года — 63,31 руб./$. Тем самым он вернулся к значениям, предшествовавшим опубликованию подробностей новых санкций, предложенных конгрессменами в отношении России.
Читать в источнике
с чего всё началось
Курс евро
 на Московской бирже по состоянию на 18:46 снизился на 59 коп., до 70,98 руб./€. Европейская валюта опустилась ниже 71 руб. впервые с апреля 2018 года.
Коммерсантъ12:12

Подробнее о событии

Евро опустился ниже 71 рубля впервые с 4 мая 2018 года

Интерфакс11:51

Курс евро опустился ниже 71 рубля

ТАСС12:00

Курс доллара опустился ниже 63 рублей впервые с августа прошлого года

Ведомости11:09

Курс евро впервые с апреля 2018 года упал ниже 71 руб

РБК12:23

Евро упал ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года

Коммерсантъ12:12

Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года

Газета.Ru11:03

Курс евро обновил минимум 2019 года

RT на русском07:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 17:34, Ашберн
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль

Обновлено вчера в 23:04
Авто

Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power

Обновлено в 14:56
Политика

В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу в воздух

Обновлено в 16:05
Экономика

Учитель из Орла пожаловалась Путину на нищенскую зарплату

Президент удивился, что женщина получает зарплату ниже МРОТ Во время «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным прозвучал вопрос от учителя высшей категории из Орла.
Обновлено в 05:22
Энергетика

Новое загрязнение нашли в нефтепроводе «Дружба»

Обновлено в 07:28
Хоккей

Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ

Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках

Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Игры

В Dota Underlords выйдет боевой пропуск

Обновлено в 17:30
Происшествия

МВД после линии с Путиным заявило о деле против застройщика в Реутово

После прошедшей прямой линии президенту Владимиру Путину был задан вопрос о ситуации с ЖК «Новокосино-2».
Обновлено в 17:01
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено в 13:42
Спорт

Российские саблистки стали чемпионками Европы по фехтованию

Обновлено в 13:31
Политика

Путин прокомментировал возможность назначить Грудинина премьером

Грудинин в 2018 году на выборах президента РФ был кандидатом от КПРФ и занял второе место, получив 11,77% голосов.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма

Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено в 04:30
Политика

Российский депутат рассказал подробности нападения на делегацию в Грузии

Депутат Госдумы Николай Зенцов рассказал о нападении на российскую делегацию в Грузии.
Обновлено в 17:12
Политика

Путин ответил на критику в адрес «Единой России»

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".
Обновлено в 13:57
Здоровье

В Азии разбушевалась крупнейшая в истории эпидемия животных

Ветеринарный эпидемиолог Городского университета Гонконга утверждает, что это самая крупная эпидемия среди животных в истории.
Обновлено в 12:40
Транспорт

В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы

Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Происшествия

В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Авто

Семейный внедорожник начнет производить УАЗ

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Политика

Зеленский назвал украинские законы трешем

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал устарелость текстов некоторых действующих законов страны.
Обновлено в 12:02
Политика

Зеленский отменил 200 указов бывших президентов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:10
Кино

Marvel думают о роли супергероя для Киану Ривза

Обновлено в 16:37
Общество

Плату за отопление изменят в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Обновлено в 06:52
Армия и оружие

Самая большая атомная подводная лодка прошла испытания в Белом море

Атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» после заводского ремонта провел первые испытания в Белом море.
Обновлено в 09:51
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие

ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА НЕДЕЛЮ

Ирина ЛИТОВКИНА, «Красная звезда»
Обновлено в 17:30
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Строго говоря, у Креты уже есть аналог под маркой Kia: модель KX3 дебютировала еще в 2015 году, но представлена только на китайском рынке.
Обновлено в 12:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное