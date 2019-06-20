Доллар и евро обновляют минимумыКоммерсантъ 06:53

с чего всё началось

Доллар и евро обновляют минимумы Сегодня доллар США на Московской бирже опустился до минимальной отметки с начала августа 2018 года — 63,31 руб./$. Тем самым он вернулся к значениям, предшествовавшим опубликованию подробностей новых санкций, предложенных конгрессменами в отношении России.

Экономика Учитель из Орла пожаловалась Путину на нищенскую зарплату Президент удивился, что женщина получает зарплату ниже МРОТ Во время «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным прозвучал вопрос от учителя высшей категории из Орла.

Происшествия Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.

Происшествия К дому Алибасова приехала полиция К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».

Происшествия МВД после линии с Путиным заявило о деле против застройщика в Реутово После прошедшей прямой линии президенту Владимиру Путину был задан вопрос о ситуации с ЖК «Новокосино-2».

Политика Путин прокомментировал возможность назначить Грудинина премьером Грудинин в 2018 году на выборах президента РФ был кандидатом от КПРФ и занял второе место, получив 11,77% голосов.

Шоу-бизнес Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.

Политика Российский депутат рассказал подробности нападения на делегацию в Грузии Депутат Госдумы Николай Зенцов рассказал о нападении на российскую делегацию в Грузии.

Политика Путин ответил на критику в адрес «Единой России» Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".

Здоровье В Азии разбушевалась крупнейшая в истории эпидемия животных Ветеринарный эпидемиолог Городского университета Гонконга утверждает, что это самая крупная эпидемия среди животных в истории.

Транспорт В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.

Происшествия В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".

Авто Семейный внедорожник начнет производить УАЗ Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.

Политика Зеленский назвал украинские законы трешем Президент Украины Владимир Зеленский констатировал устарелость текстов некоторых действующих законов страны.

Политика Зеленский отменил 200 указов бывших президентов Украины Президент Украины Владимир Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов страны, сообщает ТАСС.

Общество Плату за отопление изменят в зависимости от этажности С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Армия и оружие Самая большая атомная подводная лодка прошла испытания в Белом море Атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» после заводского ремонта провел первые испытания в Белом море.

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Политика Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.