Финансы
Доллар и евро обновляют минимумыКоммерсантъ 06:53
Доллар и евро обновляют минимумы Сегодня доллар США на Московской бирже опустился до минимальной отметки с начала августа 2018 года — 63,31 руб./$. Тем самым он вернулся к значениям, предшествовавшим опубликованию подробностей новых санкций, предложенных конгрессменами в отношении России.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:21, Вашингтон
Происшествия
Сотрудник торгпредства России погиб в Норвегии
Обновлено в 05:13
Политика
Путин ответил на критику в адрес «Единой России»
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".
Обновлено в 13:57
Политика
В МИДе прокомментировали нападения на российских депутатов в Тбилиси
Москва возмущена действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые в четверг сорвали генеральную ассамблею Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходящую в Тбилиси, заявил замглавы МИДа России Григорий Карасин.
Обновлено в 14:29
Игры
В Dota Underlords выйдет боевой пропуск
Обновлено в 17:30
Политика
ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов
Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 17:29
Экономика
Лев Хасис вышел из капитала Сбербанка
В уставной капитал Сбербанка Хасис вошел в 2014-м году.
Обновлено в 16:26
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено в 11:29
Экономика
Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отопление
Информация об изменении норматива отопления, который якобы будет пересчитан в зависимости от этажности, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Минстроя России в четверг.
Обновлено в 06:58
Футбол
«Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму
Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде.
Обновлено в 16:21
Технологии
Роскомнадзор создаст систему контроля за онлайн-кинотеатрами
Проект технического задания предполагает создание автоматизированной системы контроля над выполнением владельцами аудиовизуальных сервисов требований по статье 10.5 закона «Об информации».
Обновлено в 03:09
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Музыка
Шахрин объяснил, почему рок-группу назвали «Чайф»
На первых репетициях музыканты заваривали чай в кофеварке. Они называли этот процесс между собой «чайфом».
Обновлено в 19:15
Экономика
Путин обратил внимание ЦБ на закредитованность населения
Владимир Путин обратил внимание на то, что в России очень высокий уровень закредитованности населения, что негативно сказывается на социальном положении.
Обновлено в 05:46
Политика
Путин выступил с обращением к выпускникам российских школ
Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой жизни, пожелав им выбрать профессии по душе.
Обновлено в 18:25
Общество
Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала
Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
Обновлено в 10:06
Политика
Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
Обновлено в 13:10
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено в 16:36
Авто
В Москве начали тестировать беспилотные автомобили
В Москве начали тестировать первые беспилотные автомобили. Об этом сообщила национальная технологическая инициатива "Автонет".
Обновлено в 02:27
Здоровье
Баталину возмутили платные консилиумы в онкодиспансере Саратова
Депутат Государственной думы России от Саратовской области Ольга Баталина опубликовала в своем Facebook пост о «новой платной услуге в онкодиспансере».
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Италии из-за взрыва обрушился жилой дом
Утром в четверг, 20 июня, в центре города Гориция на севере Италии после взрыва обрушился двухэтажный жилой дом.
Обновлено в 03:05
Экономика
Псковский губернатор и глава «Газпрома» договорились о сотрудничестве
Газификация Псковской области продолжается В администрации Псковской области в четверг 20 июля встретились губернатор Михаил Ведерников и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.
Обновлено в 16:19
Космос
Астрономы заметили теплое свечение колец Урана
Тепловое свечение дает возможность астрономам большее узнать о кольцах.
Обновлено в 14:40
Технологии
Произошёл сбой в работе Facebook Messenger
Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5
Обновлено в 18:21
Здоровье
Выпрямление характера. Любовь к себе — это скелет человека
Есть такое выражение: «Человек уходит из жизни».
Обновлено в 17:20
Транспорт
«Ростелеком» раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер
Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка.
Обновлено в 18:40