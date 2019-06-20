Финансы

Доллар и евро обновляют минимумыКоммерсантъ 06:53

Доллар и евро обновляют минимумы Сегодня доллар США на Московской бирже опустился до минимальной отметки с начала августа 2018 года — 63,31 руб./$. Тем самым он вернулся к значениям, предшествовавшим опубликованию подробностей новых санкций, предложенных конгрессменами в отношении России.
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Евро опустился ниже 71 рубля впервые с 4 мая 2018 года

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Курс евро обновил минимум 2019 года

RT на русском07:50
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