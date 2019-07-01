Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на МосбиржеВести.Финанс 03:22
Доллар и евро немного выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 06:43, Вашингтон
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек
Обновлено вчера в 22:37
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в России
В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия
Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы
Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео
В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
Обновлено в 06:29
Авто
Компания GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Специалисты компании GM-АвтоВАЗ обновили популярный внедорожник Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Чехия сняла запрет на полеты российских авиакомпаний
Власти Чехии отменили ограничения на полеты российских авиакомпаний. Однако такая мера будет действовать только до 7 июля.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Елена Перминова разделась на вечеринке в Париже
Обновлено в 02:10
Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 71,4 рубля
Официальный курс евро на вторник снизился на 42,17 копейки - до 71,3962 рубля, курс доллара уменьшился на 2,15 копейки, до 63,0541 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия
Труп выпал из летевшего над Лондоном самолета
Обновлено вчера в 14:26
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Боливии обнаружен неизвестный ранее смертельный вирус
От неизвестного вируса умер один человек, еще двое в реанимации. В Боливии обнаружен ранее неизвестный смертельный вирус.
Обновлено в 04:07
Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Роскачество проверило, полезен ли мультизерновой хлеб
Повышенное содержание соли не позволяет назвать мультизерновой хлеб полезным продуктом, однако ему стоит отдать предпочтение перед обычным хлебом.
Обновлено в 02:59
Футбол
УЕФА отреагировал на идею расширения РПЛ за счёт иностранных клубов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал инициативу расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) за счёт участия иностранных футбольных клубов.
Обновлено в 05:33
Гаджеты
Samsung объявила дату презентации смартфона Galaxy Note 10
На презентации будет представлен фаблет (смартфон с увеличенным размером экрана) Galaxy Note 10.Официальная информация о Galaxy Note 10 не раскрывается, однако инсайдеры сообщают, что новинка сохранит дизайн линейки Note, а также получит некоторые функции Galaxy S10.
Обновлено в 06:29
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Николай Басков тяжело переживает смерть отца
В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09
Здоровье
37 человек заболели после укусов клещей в Ростовской области
Погибли от укусов клещей 2 человека.
Обновлено в 03:13
Здоровье
Медики назвали лучшее упражнение для похудения
Обновлено в 05:26
Космос
Ученые раскрыли правду об «инопланетном зонде» Оумуамуа
Американские исследователи смогли определить природу происхождения межзвездного тела Оумуамуа, которого некоторые ученые считали «зондом пришельцев».
Обновлено в 05:16
Транспорт
В метро Москвы перестали работать автоматы по продаже билетов
В работе автоматов по продаже билетов и пополнению проездных в московском метро возник сбой.
Обновлено в 04:58
Футбол
Пауревич покинул «Уфу» и перешёл в немецкий клуб
Хорватский хавбек Иван Пауревич покинул "Уфу" и перебрался в клуб второй Бундеслиги "Зандхаузен".
Обновлено в 06:26
Единоборства
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45