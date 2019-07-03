Финансы
Доллар и евро дорожают к рублю в начале торговБанки.ру вчера в 03:26
На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,15 рубля (плюс 19 копеек), курс евро — 71,31 рубля (плюс примерно 25 копеек).
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
Происшествия
На глубоководном аппарате при пожаре погибли 14 российских моряков
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар», — говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено вчера в 10:58
Общество
Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило соцсети
Пользователи социальных сетей раскритиковали необычный купальный костюм, созданный американским брендом Cult Gaia совместно с бразильским дизайнером Адрианой Дегреас.
Обновлено в 16:38
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Гаджеты
IDC: Honor стал лидером по поставкам смартфонов в I квартале 2019 года
Бренд Honor занял первое место по поставкам смартфонов в России по итогам I квартала 2019 г. Об этом говорится в отчете исследовательской компании IDC.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
Политика
Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси
Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 18:22
Общество
У Маслякова могут отобрать КВН через суд
Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 16:56
Происшествия
Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Общество
Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян
Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено в 18:44
Футбол
Директор «Ювентуса» встретился с Икарди и его агентом
Директор "Ювентус" Фабио Паратичи встретился с нападающим "Интера" Мауро Икарди и его женой/агентом Вандой Нарой, информирует Sport Mediaset.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Названы имена нескольких погибших подводников
Baza называет имена еще нескольких погибших, помимо Дениса Опарина.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Ливане
Не менее 12 человек пострадали в результате взрыва на севере Ливана. Десять человек доставлены в больницы.
Обновлено в 18:44
Политика
Карасин считает призывы об ускоренном принятии Грузии в НАТО опасными
Россия считает опасными тезисы об ускоренном принятии Грузии в НАТО, заявил в среду замглавы МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.
Обновлено в 12:27
Политика
Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить
Образ "нового единоросса" Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата "Единой России" в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено в 17:01
Наука
В Египте найдены десятки странных мумий
Археологи нашли мумии возрастом 2000 лет на территории некрополя в Саккаре. Уникальную находку обнаружили рядом с древней пирамидой Джосера.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поставила рекорд бесстрашия
Обновлено в 18:00
Театры
Пермская опера станет директорским театром
Директорская модель управления характеризуется тем, что генеральный директор не просто руководит хозяйственной деятельностью, но и занимается определением художественной стратегии театра.
Обновлено в 11:25
Экология
В Петербурге из-за дождя затопило целую улицу
Сильные дожди привели к затоплению улиц и объектов инфраструктуры в Санкт-Петербурге, сообщает 3 июля издание «Деловой Петербург».
Обновлено в 14:28
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Футбол
Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в «Сочи»
Нападающий Владимир Обухов стал игроком футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба новичка РПЛ.
Обновлено в 17:08
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море
Обновлено в 05:59
Гаджеты
Apple получила от российских властей более 600 запросов за полгода
Apple во втором полугодии 2018 года получила от российских властей более 600 запросов. Об этом говорится в отчете компании.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Технологии
Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта
Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено в 10:19
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Авто
Уникальная BMW E28 с правым рулем выставлена на аукцион
Предыдущий владелец машины работал в диагностическом центре BMW, и редкий седан он постарался восстановить до первоначального состояния.
Обновлено в 15:31
Футбол
«Челси» не может объявить о переходе Лэмпарда из-за сбоев в соцсетях
Челси вынужден отложить объявление о назначении Фрэнка Лэмпарда из-за сбоев в работе популярных соцсетей Facebook и Instagram, утверждает Mirror.
Обновлено в 16:58
ЖКХ
ВЦИОМ: Россиян устраивает качество услуг ЖКХ
Большинство жителей России устраивает качество жилищно-коммунальных услуг. Это выяснил ВЦИОМ, опросив 1,6 тыс. человек.
Обновлено в 05:29
Футбол
В «Атлетико» подтвердили переход Фелиша из «Бенфики»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Атлетико» заплатила «Бенфике» за переход Фелиша €126 млн.
Обновлено в 17:44