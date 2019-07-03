Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

Происшествия На глубоководном аппарате при пожаре погибли 14 российских моряков «1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар», — говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.

Общество Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило соцсети Пользователи социальных сетей раскритиковали необычный купальный костюм, созданный американским брендом Cult Gaia совместно с бразильским дизайнером Адрианой Дегреас.

Происшествия В Минске во время салюта погибла женщина Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.

Гаджеты IDC: Honor стал лидером по поставкам смартфонов в I квартале 2019 года Бренд Honor занял первое место по поставкам смартфонов в России по итогам I квартала 2019 г. Об этом говорится в отчете исследовательской компании IDC.

Происшествия Восстановлена хронология аварии на «Лошарике» Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.

Политика Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.

Общество У Маслякова могут отобрать КВН через суд Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».

Происшествия Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.

Общество Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.

Футбол Директор «Ювентуса» встретился с Икарди и его агентом Директор "Ювентус" Фабио Паратичи встретился с нападающим "Интера" Мауро Икарди и его женой/агентом Вандой Нарой, информирует Sport Mediaset.

Происшествия Названы имена нескольких погибших подводников Baza называет имена еще нескольких погибших, помимо Дениса Опарина.

Происшествия Более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Ливане Не менее 12 человек пострадали в результате взрыва на севере Ливана. Десять человек доставлены в больницы.

Политика Карасин считает призывы об ускоренном принятии Грузии в НАТО опасными Россия считает опасными тезисы об ускоренном принятии Грузии в НАТО, заявил в среду замглавы МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.

Политика Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить Образ "нового единоросса" Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата "Единой России" в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.

Наука В Египте найдены десятки странных мумий Археологи нашли мумии возрастом 2000 лет на территории некрополя в Саккаре. Уникальную находку обнаружили рядом с древней пирамидой Джосера.

Театры Пермская опера станет директорским театром Директорская модель управления характеризуется тем, что генеральный директор не просто руководит хозяйственной деятельностью, но и занимается определением художественной стратегии театра.

Экология В Петербурге из-за дождя затопило целую улицу Сильные дожди привели к затоплению улиц и объектов инфраструктуры в Санкт-Петербурге, сообщает 3 июля издание «Деловой Петербург».

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.

Футбол Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в «Сочи» Нападающий Владимир Обухов стал игроком футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба новичка РПЛ.

Гаджеты Apple получила от российских властей более 600 запросов за полгода Apple во втором полугодии 2018 года получила от российских властей более 600 запросов. Об этом говорится в отчете компании.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Технологии Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Авто Уникальная BMW E28 с правым рулем выставлена на аукцион Предыдущий владелец машины работал в диагностическом центре BMW, и редкий седан он постарался восстановить до первоначального состояния.

Футбол «Челси» не может объявить о переходе Лэмпарда из-за сбоев в соцсетях Челси вынужден отложить объявление о назначении Фрэнка Лэмпарда из-за сбоев в работе популярных соцсетей Facebook и Instagram, утверждает Mirror.