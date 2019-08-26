Финансы
Банки.руДоллар и евро дорожают к рублю в начале торгов
На 10:27 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,3 рубля (плюс 23 копейки), курс евро — 73,63 рубля (плюс 33 копейки). Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, сильных движений на валютном рынке во вторник не ожидается.
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Экономика
ЦБ отозвал три лицензии у страховой компании «Сервисрезерв»
Банк России приказом от 26 августа 2019 года отозвал три лицензии на осуществление услуг страхования у компании "Сервисрезерв", говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 04:40
Кино
Названы актеры на роли Сони Блейд и Кано в «Смертельной битве»
Джессика МакНэми и Джош Лоусон сыграют Соню Блейд и Кано в экранизации серии игр Mortal Kombat.
Культуромания 03:15
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Политика
Зеленский определился с кандидатурой премьера
Собеседник, близкий к руководству партии "Слуга народа", сказал РБК, что приоритетным кандидатом на пост украинского премьера является Алексей Гончарук.
РБК 07:45
Политика
Адвокат: Россия и Украина согласовали дату обмена заключенными
Дата обмена заключенными между Россией и Украиной уже определена, но пока держится в тайне, потому что ее могут сдвинуть.
Daily Storm вчера в 10:41
Армия и оружие
Военные учения охватили весь ЮФО
Астраханские новости 03:01
Авто
На МАКСе показали VIP-вертолет в стиле «президентского» Aurus
Холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех») представил на авиасалоне МАКС-2019 российский вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности, выполненный в стилистике бренда Aurus, сообщили РБК в пресс-службе холдинга.
РБК 07:34
Музыка
Тейлор Свифт получила главный приз премии MTV Video Music Awards
Видео года признан клип на песню You Need To Calm Down. В прошлом году главный приз получила певица Камила Кабельо за клип на песню Havana.
Говорит Москва 02:29
Происшествия
ЕСПЧ присудил родственникам Магнитского компенсацию от РФ
Компенсацию, решил суд, должны получить мать и вдова Магнитского. Решение суда еще не вступило в силу.
REGNUM 05:33
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Армия и оружие
Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву
Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.
Век 03:37
Политика
МС-21 совершил первый демонстрационный полет на авиасалоне МАКС
Interfax-Russia.ru - Опытный пассажирский самолет МС-21-300 совершил демонстрационный полет на авиасалоне МАКС-2019, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс - Россия 06:42
Футбол
«Спартак» решил пока не отпускать Селихова в аренду
По данным «СЭ», в «Спартаке» на сегодняшний день приняли решение не отпускать в аренду вратаря Александра Селихова, несмотря на то, что обсуждения и консультации на эту тему активно шли все последние дни и достигли пика вечером в понедельник.
Спорт-Экспресс 07:15
Спорт
Союз биатлонистов России и биатлонисты нашли компромисс по контрактам
Напомним, ранее лидер нашей сборной Александр Логинов сказал, что не будет подписывать контракт, выражая недовольство его условиями.
Эхо Москвы 06:32
Происшествия
В Петербурге станцию метро закрыли из-за падения пассажира на рельсы
Российская газета 06:49
Здоровье
Часть хирургов из больницы Нижнего Тагила уговорили остаться на работе
Два хирурга ЦГБ №1 Нижнего Тагила передумали увольняться после встречи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым и сказали, что отзовут свои заявления.
Lenta.ru 06:43
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 будет стоить 165 долларов
Вчера известный искатель утечек Мукул Шарма объявил о том, что смартфон Redmi Note 8 будет стоить всего 140 долларов.
Megaobzor.com 04:30
Футбол
«Олимпиакос» показал подготовку к матчу с «Краснодаром»
Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» показал как готовиться к второму матчу плей-офф квалификации Лиги чемпионов с российским «Краснодаром».
МК-Спорт 05:11
Политика
Эрдоган поставил задачу довести товарооборот с Россией до $100 млрд
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ставит задачу существенно увеличить товарооборот с Россией и довести его до $100 млрд.
RT на русском 06:44
Политика
Макрон выступил за переосмысление отношений России и Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Парижу нужно переосмыслить свои отношения с Москвой, трансляция его выступления велась на странице Елисейского дворца в Twitter.
РБК 07:19
Политика
Болтон встретится с Лукашенко в Минске
Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон встретится в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, пишет Reuters со ссылкой на сообщение офиса президента Белоруссии.
Газета.Ru 05:31
Культура
В «Царицыне» пройдет фестиваль исторических садов
Москва 24 01:02
Кино
Опубликован тизер нового эпизода саги «Звездные войны»
Тизер девятого фильма фантастической киноэпопеи «Звездные войны» был опубликован на официальном YouTube-канале Star Wars.
Политическая Экспертиза вчера в 16:25
Происшествия
Глава правительства Чечни прокомментировал задержание брата во Внуково
Председатель Правительства Чеченской республики Муслим Хучиев отреагировал на произошедшее в московском аэропорту Внуково.
Московский Комсомолец вчера в 08:35
Футбол
75 лет назад «Зенит» завоевал первый трофей в своей истории
В 1944 году был разыгран первый после начала ВОВ турнир - Кубок СССР. Трофей взяла команда из Ленинграда.
Pravda.Ru 07:36
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Авто
Hyundai представил кроссовер NEXO на топливных элементах в Шанхае
Стоит сказать, что модель NEXO 2019 является вторым поколением электрокаров на топливных элементах Hyundai.
Тарантас Ньюс 04:48