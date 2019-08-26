Финансы

Банки.руБанки.руДоллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

На 10:27 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,3 рубля (плюс 23 копейки), курс евро — 73,63 рубля (плюс 33 копейки). Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, сильных движений на валютном рынке во вторник не ожидается.
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Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:09

Рубль в ходе торгов слабеет к доллару и евро

Росбалт04:14

Курс рубля вырос

Московский Комсомолецвчера в 03:13

Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

Банки.ру03:44

Рубль в минусе к доллару и евро в начале торгов

ПРАЙМ03:08

Рубль слегка снижается к доллару, но растет к евро на противоречивых сигналах

Интерфаксвчера в 13:21

Рубль немного снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс03:24
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Происшествия

Громкое дело врача-гинеколога из Новой Ляли вернули в прокуратуру

Медицинского работника обвиняют в незаконном обороте и сбыте наркотических средств Новолялинский райсуд Свердловской области вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога Олега Баскакова, который обвиняется в незаконном обороте и сбыте наркотических средств пациентке.
АиФ Урал 08:02
Политика

Путин сообщил Эрдогану о новой поставке ЗРК С-400 в Турцию

Президент России Владимир Путин сообщил президенту Турции Тайипу Эрдогану, что еще одна поставка российских комплексов С-400 по контракту с Анкарой прошла во вторник.
РИА Новости 09:08
Гаджеты

Названы цены и спецификации Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro

Индийский сетевой информатор Мукул Шарма уточнил цены на новые девайсы, а также рассказал об полных спецификациях старшей модели.
Игромания.ру 06:12
Общество

Появилось видео схода селя во Владивостоке

В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Политика

Лукашенко примет советника Трампа

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
Lenta.ru 06:55
Политика

Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Политика

В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе

В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Экономика

В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Политика

Сотрудники СБУ заблокировали Верховную раду

Спикер добавил, что следователи заблокировали работу компьютерного центра и запретили входить в помещение, а также заблокировали систему сенсорных кнопок для голосования.
Газета.Ru 08:24
Экономика

Вексельберг продает сельскохозяйственный бизнес

Группа «Ренова» Виктора Вексельберга планирует продать ООО «Теплицы регионов», передает РБК.
Коммерсантъ 03:01
Экономика

Россия получила право на поставку говядины в Бразилию

Пока право поставлять говядину в Бразилию получило одно российское предприятие - ООО "Брянская мясная компания".
ТАСС 08:18
Армия и оружие

Ростех представил модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019

Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-24П-1М с обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием.
ТАСС 03:50
Политика

Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Происшествия

Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского

Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 04:52
Общество

В Москве с 1 сентября повысят доплаты к пенсии

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении городских доплат к пенсии для неработающих граждан.
RT на русском 09:20
Общество

РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников

Российские железные дороги (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Здоровье

Депутат-единоросс осудил увольнение уральских хирургов из-за зарплат

Минздрав выясняет причины Напомним, что 9 августа в Нижнем Тагиле произошло массовое увольнение хирургов из Демидовской городской больницы.
Красная весна 08:55
Общество

Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море

Последнюю группу содержавшихся в приморской бухте Средней косаток выпустили в Охотское море, сообщила во вторник пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
ТАСС 03:52
Происшествия

Состояние пострадавшей на курорте в Турции девочки ухудшилось

Доктора констатируют: их участие в лечении пострадавшей девочки будет ограничено, это предусмотрено медицинскими протоколами Турции, тем не менее, специалисты готовы проводить регулярные консультации по вопросам состояния ребенка.
Российская газета 01:19
Игры

Состоялся запуск World of Warcraft Classic

Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.
Матч ТВ 02:58
Экономика

Частным инвесторам расширят доступ на арктический шельф

Правительство РФ разработает законопроект, который расширит доступ частным инвесторам к освоению арктического шельфа.
BFM.ru вчера в 09:13
Шоу-бизнес

Алена Водонаева сравнила, как устроен быт у русских и американцев

Кадр сделан на фоне прачечной, и речь в комментарии пошла о том, как устроен быт у американцев.
Телепрограмма 08:29
Армия и оружие

В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России.
РИА Новости вчера в 20:26
Шоу-бизнес

Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей

Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей Сама Светлана с благодарностью высказалась и в адрес Аллы Борисовны, и в сторону Игоря Крутого.
Вокруг ТВ 02:58
Футбол

Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»

Игрок "Интера" Жоау Мариу прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом", сообщает Sports.ru.
Газета.Ru вчера в 21:45
Происшествия

В продаже появились футболки с фразой бортпроводника Airbus A321

Авиакомпания "Уральские авиалинии" выпустила футболки с фразой, которую произнес бортпроводник Аэробуса 321, совершившего 15 августа экстренную посадку на кукурузном поле в Раменском округе Подмосковья.
Российская газета 07:46
Политика

Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»

В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Армия и оружие

На МАКС-2019 впервые покажут Су-47 «Беркут» на статической стоянке

В исторической части салона широкой публике впервые представят «Беркут», истребитель с крылом обратной стреловидности, на статической стоянке.
Военное обозрение 01:15
Экономика

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Интернет

Facebook разрабатывает новый мессенджер для Instagram

Соцсеть Facebook занимается разработками нового мессенджера специально для Instagram.
РЕН ТВ 05:16
Как работают Яндекс.Новости?
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