Доллар и евро дешевеют по отношению к рублю в начале торговБанки.ру вчера в 03:27

На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,79 рубля (минус почти 3 копейки), курс евро — 71,75 рубля (минус 8 копеек).

Доллар и евро дешевеют по отношению к рублю в начале торгов

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