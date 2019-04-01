Финансы
Доллар и евро дешевеют к рублю в начале торговБанки.ру 03:26
Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Гаджеты
Microsoft обновляет Surface Book новыми процессорами
Модель с i5-7300U процессором не исчезнет, но будет продаваться за 1299 долларов, а новая модель c Intel Core i5-8350U за 1499 долларов.
Обновлено в 06:53
Политика
ЦИК Украины обработал почти половину протоколов
Обновлено в 01:12
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
Энергетика
Правительство может использовать ФНБ для оплаты льгот нефтяникам
Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Ижевске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем
Самолет Як-42 авиакомпании "Ижавиа", вылетевший из Ижевска в Москву, вернулся в удмуртский аэропорт из-за нестабильности в двигателе, никто не пострадал, пассажиры вылетели по маршруту на резервном судне, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Москве бывший полицейский похитил двух девочек-подростков
В Москве задержали мужчину, который похитил двух девочек-подростков.
Обновлено в 04:12
Общество
Заполярье вошло в топ регионов с высокими зарплатами
Согласно исследованию, средняя зарплата в регионе составляет 50 тысяч 500 рублей в месяц, а прирост оклада в прошлом году составил 10,7%. Самые высокие зарплаты получают жители Сибири и Дальнего Востока.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:38
Политика
Порошенко заявил, что будет бороться за пост президента
Действующий президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook заявил, что намерен бороться за победу во втором туре выборов главы государства.
Обновлено в 06:09
Транспорт
Динар Гильмутдинов заявил, что разметки на дорогах Башкирии нет
Что касается других городов республики, то пока там будет наноситься обычная разметка.
Обновлено в 05:22
Политика
В ДНР считают невозможным диалог с Зеленским
Обновлено вчера в 21:24
Политика
Порошенко потерял позиции после обработки 70% протоколов
Показатели основных кандидатов меняются незначительно, однако очевиден тренд на укрепление позиций Зеленского, число отданных голосов за которого растет с самых первых публикаций результатов голосования.
Обновлено в 05:08
Политика
Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 07:17
Политика
Умер разработчик системы залпового огня «Смерч» Николай Макаровец
Николай Макаровец, российский ученый и разработчик нескольких систем залпового огня, скончался в возрасте 80 лет.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
Специалисты МАКа приступили к расследованию авиакатастрофы в Германии
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к работе по расследованию крушения самолета, в котором погибла совладелец S7 Наталия Филева.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Ольга Дроздова помогла Дмитрию Певцову пережить смерть сына
Актриса помогла супругу перенести тяжёлую утрату – гибель сына Даниила от первого брака.
Обновлено в 07:25
Футбол
«Динамо» может провести один из матчей этого сезона на «ВТБ Арене»
Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин на пресс-конференции по итогам 21-го тура чемпионата России ответил на вопрос о том, проведет ли "Динамо" один из матчей этого сезона на стадионе на Ленинградском проспекте.
Обновлено в 06:48
Экономика
«Русал» возобновил поставки алюминия в США
«Русал» в полном объеме восстановил поставки первичного алюминия на рынки США и Европы, заявил в интервью ТАСС на Красноярском экономическом форуме гендиректор компании Евгений Никитин.
Обновлено в 05:32
Общество
Vice: любовь россиян к «батончикам из крови» шокирует
В исследовании издание рассказывает о любви россиян к гематогену, называя его "сладкими батончиками, сделанными из крови".
Обновлено в 03:47
Происшествия
К зданию администрации Рязани привезли тело умершей женщины
Обновлено вчера в 03:28
Теннис
Роджер Федерер выиграл второй теннисный турнир в сезоне
Роджер Федерер выиграл у Джона Изнера в финальном матче теннисного турнира ATP в Майами.
Обновлено вчера в 16:16
Общество
В новый «Рейтинг травли» медиаперсон вошли Рынска и Малахов
Обновлено в 06:04
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу и Азию
Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа на рынки Европы и Азии в 2018 году, говорится в отчете Международной группы импортеров СПГ.
Обновлено в 02:49
Политика
Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев 1 апреля с прекращением договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Обновлено в 07:00
Политика
В Госдуме порекомендовали не признавать итоги выборов на Украине
Как отметил парламентарий, в первом туре выборов не смогли принять участие в голосовании многие жители юго-восточных регионов Украины и те граждане, которые проживают в России.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
Корабли НАТО зашли в грузинский порт Поти
Обновлено в 06:59
Космос
Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»
"Ангара-А3" — ракета среднего класса грузоподъемностью 17 тонн на низкую опорную орбиту — те же самые характеристики, которые закладываются в ракету "Союз-5".
Обновлено в 05:12
Происшествия
На Белоярском водохранилище утонули двое мужчин на снегоходе
Ночью 31 марта на Белоярском водохранилище двое мужчин на снегоходе провалились под лёд и утонули.
Обновлено в 04:21